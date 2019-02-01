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 Общество
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Все про:увольнение (1503) общественное вещание (72) Аласания (69) НОТУ (48) Чернотицкий (1)

 "Я член команды Аласании", - назначенный временным главой Общественного вещания Чернотицкий отказался исполнять обязанности руководителя

Николай Чернотицкий, которого 31 января Наблюдательный совет "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" назначил исполняющим обязанности главы Общественного заявляет, что узнал об этом в СМИ и отказался быть руководителем.

Как передает Цензор.НЕТ, в  комментарии Громадському ТВ,  Чернотицкий сообщил, что не считает себя временным главой Общественного вещания.

"Сначала я узнал об этом (о назначении исполняющим обязанности председателя НОТУ). Мне позвонила член Наблюдательного совета и сообщила. И другой источник - я узнал из СМИ ", - сказал Чернотицкий.

"Я член правления Общественного вещателя и член команды Зураба Аласания ... я не присутствовал я был уведомлен постфактум", - добавил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее  31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

Источник: https://censor.net.ua/n3109587
 
 
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Соя обделалась как всегда.Добро пожаловать в ахенті хремля.
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Любі маі! Обіцяю після маго абрання презідєнтам вернуть аласанію взад!
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Який лідер така і команда. Нехай чешуть з українського телебачення в Сухумі - там дізнаються, що таке Закон.
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Из той команды которой не понятно за что назначали премии?)
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Да ставьте Главой Общественного Андрея Полтаву ! Яніну Соколову! Олю Шилкину !
Ведь сколько ж в Украине ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УКРАИНСКИХ талантливьіх патриотов, а вьібирают все какое то полусепарское ватное УГ !!!!
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ребята, зря выделываются, пытаясь зафиксировать лояльность к Аласании..
если аудит подтвердил, что Аласания химичил с грантовыми бабками инвесторов (США, ЕС и Канады), то Аласании пипец.. и защиты в этом мире просто нет!..
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Чувачок тупо харчевался на канале за счет госбюджета, назначал своих корешей, выписывал им ежемесячные премии. Рейтинг канала в глубокой жопе, интересного контента нет. А когда чувачка оторвали от кормушки, поднялся визг про ущемление свободы слова.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Я член команды Аласании", - назначенный временным главой Общественного вещания Чернотицкий отказался исполнять обязанности руководителя
 
 
 
 
 
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