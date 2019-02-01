 "Я член команды Аласании", - назначенный временным главой Общественного вещания Чернотицкий отказался исполнять обязанности руководителя

Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии Громадському ТВ, Чернотицкий сообщил, что не считает себя временным главой Общественного вещания.

"Сначала я узнал об этом (о назначении исполняющим обязанности председателя НОТУ). Мне позвонила член Наблюдательного совета и сообщила. И другой источник - я узнал из СМИ ", - сказал Чернотицкий.

"Я член правления Общественного вещателя и член команды Зураба Аласания ... я не присутствовал я был уведомлен постфактум", - добавил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.