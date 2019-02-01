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Все про:ДТП (5426) Киев (17088) маршрутки (397) Нацполиция (8822)

 Маршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве, 8 пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

В результате столкновения маршрутки с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве, восемь человек получили телесные повреждения. Одного пассажира вырезали спасатели.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение об аварий с участием маршрутного автобуса и грузовика в Святошинском районе Киева в дежурную часть поступило в 21.40. По предварительной информации, в результате столкновения травмы получили восемь человек: водитель и пассажиры маршрутки.

Маршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве, 8 пострадавших, - Нацполиция 01

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Семеро пострадавших получили нетяжелые травмы, а одному пассажиру зажало ноги, поэтому спасатели вырезали его с помощью специального оборудования (по информации врачей, у мужчины подозрение на перелом ноги). Всех доставили в больницу для осмотра.

Маршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве, 8 пострадавших, - Нацполиция 02

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На месте происшествия находятся патрульные полицейские и следователи по расследованию ДТП. Правоохранители общаются с водителями обоих транспортных средств. Устанавливаются причины и механизм ДТП. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Источник: https://censor.net.ua/n3109583
 
 
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Одного пассажира вырезали спасатели.Источник: https://censor.net.ua/n3109583

Ох и спасатели.. Маршрутка зіткнулася з припаркованою вантажівкою на Кільцевій дорозі в Києві, 8 постраждалих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9819
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нифуя себе.. люди хоть не пострадали? Маршрутка зіткнулася з припаркованою вантажівкою на Кільцевій дорозі в Києві, 8 постраждалих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 388
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМаршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве, 8 пострадавших, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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