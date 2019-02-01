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 За выборами президента будут наблюдать уже 139 общественных организаций

Члены Центральной избирательной комиссии разрешили еще 10-ти общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года.

Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

В частности, иметь официальных наблюдателей во время очередных президентских выборов 31 марта 2019 года могут ОО "ББР (блок борцов за революцию)", "Инициативное Движение "Общественный патруль", "Институт исследования российской агрессии, "Команда ЗЕ", "Молодежный центр парламентаризма" , "Объединение "Самопоміч", "Совет по экологической безопасности", "Сильные громады", "Слуги народа", "Центр общественных исследований "Полис".

Таким образом всего за выборами Президента 31 марта 2019 года будут наблюдать представители 139 ОО.

Избирательная кампания по выборам Президента Украины стартовала 31 декабря 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 80 общественных организаций и 16 иностранных наблюдателей уже получили разрешение быть наблюдателями на президентских выборах, - ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3109581
 
 
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Тут еще организации Остапа Бендера не хватает
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украинцам не стоит себя тешить что их новый президент решит проблемы. Хотя хочется конечно всем окружающим чтобы балаган непонятный закончился.
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как вы там в паРаше - на Марс уже полетели...?
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Та якось самі розберемося, головне що кацапів на той світ відправляємо, та і в європі живемо, а не *****...х російських.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа выборами президента будут наблюдать уже 139 общественных организаций
 
 
 
 
 
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