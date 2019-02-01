 Нардеп и кандидат в президенты Богомолец попала в ДТП в Одессе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный сайт 048.
Авария произошла на углу улиц Канатной и Большой Арнаутской.
Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и кандидат в президенты Ольга Богомолец сидела на пассажирском сидении впереди.
В ее автомобиль врезался старенький ВАЗ, непосредственно с той стороны, где сидела Ольга Богомолец. У нее травмированы правое плечо и правая нога. Но скорую не вызывали.
"вся контрабанда в одессе делается на малой арнаутской"
"...Очевидцы утверждают, что ВАЗ намеренно "шел на таран" и "целился" в пассажирское сидение, где находилась кандидат в президенты". https://www.048.ua/news/2292619/olga-bogomolec-popala-v-avariu-v-odesse-pohoze-na-pokusenie-govorat-ocevidcy-foto
Так он оказался Гастелло
"Одесская политическая платформа" объединила в себе политические силы, противостоящие городским властям Труханова. Ее участники обещают, в частности, сообща готовиться и участвовать в предстоящих выборах в местный совет и создать действенную, структурированную оппозицию местной власти".
Жигулист просто не удержался.