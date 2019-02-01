 Нардеп и кандидат в президенты Богомолец попала в ДТП в Одессе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный сайт 048.

Авария произошла на углу улиц Канатной и Большой Арнаутской.

Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и кандидат в президенты Ольга Богомолец сидела на пассажирском сидении впереди.

В ее автомобиль врезался старенький ВАЗ, непосредственно с той стороны, где сидела Ольга Богомолец. У нее травмированы правое плечо и правая нога. Но скорую не вызывали.

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