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Все про:Богомолец Ольга (102) ДТП (5426) Одесса (5318)

 Нардеп и кандидат в президенты Богомолец попала в ДТП в Одессе. ФОТО

Сразу после прямого эфира, который Ольга Богомолец сегодня провела совместно с Одесской политической платформой, автомобиль политика попал в аварию.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает местный сайт  048.

Авария произошла на углу улиц Канатной и Большой Арнаутской.

Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и кандидат в президенты Ольга Богомолец сидела на пассажирском сидении впереди.

В ее автомобиль врезался старенький ВАЗ, непосредственно с той стороны, где сидела Ольга Богомолец. У нее травмированы правое плечо и правая нога. Но скорую не вызывали.

Также читайте: Богомолец подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Нардеп и кандидат в президенты Богомолец попала в ДТП в Одессе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109574
 
 
 Топ комментарии
 
значит не травмированы-а легкие ссадины Нардеп и кандидат в президенты Богомолец попала в ДТП в Одессе - Цензор.НЕТ 5725.зеленкой залить,как у вилкула-и нормалек
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Лучше добить, чтобы не мучилась.
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Тю... навіть в аварію не може потрапити як треба, а все туди ж - у президенти... Нардеп и кандидат в президенты Богомолец попала в ДТП в Одессе - Цензор.НЕТ 5855
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значит не травмированы-а легкие ссадины Нардеп и кандидат в президенты Богомолец попала в ДТП в Одессе - Цензор.НЕТ 5725.зеленкой залить,как у вилкула-и нормалек
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та ясен пень, за рулем ВАЗа сидел Порошенко.. лично!!!.. а Турчинов был штурманом!
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о ночная смена потрошковых потрохов заступила... а вы о себе подумайте.... а то утречком уставшие и раз а тут ЗАЗ горбатый вас и переехал.... чего хавальник свой открыли... чему радуемся дебилье то обрезанное...
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Бідолага на жигуліку Нардеп и кандидат в президенты Богомолец попала в ДТП в Одессе - Цензор.НЕТ 4418 цілого кандідатшу торпедірував
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Тю... навіть в аварію не може потрапити як треба, а все туди ж - у президенти... Нардеп и кандидат в президенты Богомолец попала в ДТП в Одессе - Цензор.НЕТ 5855
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странный случай. как известно из истории
"вся контрабанда в одессе делается на малой арнаутской"
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украинцы, как ваши дела? Хай живе и квитне вильна Украина
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А как тамА на расЄЄ? Кредиты выплатила, а то кацапсячие СМИ трубят Шо вся кацапня погрязла в кредитах. Даже жрачку себе в кредит покупают... Нардеп і кандидат у президенти Богомолець потрапила в ДТП в Одесі - Цензор.НЕТ 5189
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не верьте слухам и вашим сми - Россия отлично живет и вам желает такого же Нардеп і кандидат у президенти Богомолець потрапила в ДТП в Одесі - Цензор.НЕТ 8397 Да здравствует моя родненькая Полтава и все украинцы!
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Судя по перевозимым партиям кокса живет расея действительно отлично🙂
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Так "газ у два рази дешевше" уже не работает надо шо то новое придумывать..
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Срочно !!! В Адессе пАкушение на кандидата в презы Бомомолец!!!...
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Не та машина! Вище по списку треба було дивитися.
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Друзяки ! Вибачте мене будь ласка! Думав що знову шуфрича *******...ть, а он як! Вілкула зеленкою облили....помилився таки.
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Еще один кандидат -любитель икон, замков и откатов.
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Хорошо хоть не зубожилый, ато так уже надоели эти липовые злыдни...
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А почему эту новость не полностью перепечатали?
"...Очевидцы утверждают, что ВАЗ намеренно "шел на таран" и "целился" в пассажирское сидение, где находилась кандидат в президенты". https://www.048.ua/news/2292619/olga-bogomolec-popala-v-avariu-v-odesse-pohoze-na-pokusenie-govorat-ocevidcy-foto
Нардеп і кандидат у президенти Богомолець потрапила в ДТП в Одесі - Цензор.НЕТ 1013


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Понятно, кто этого "лётчика" танцует?
"Одесская политическая платформа" объединила в себе политические силы, противостоящие городским властям Труханова. Ее участники обещают, в частности, сообща готовиться и участвовать в предстоящих выборах в местный совет и создать действенную, структурированную оппозицию местной власти".
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Я так понимаю что она была за рулем Ваза 7ки.
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Бедные жигули. Их все собираються запретить, и здесь такое целого народного депутата, вернее депутану в мерс заехал.
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Отведает отличной бесплатной медицины без взяток которую помогла создать, да?.
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Приятно приложить убитый жигуль к такому джипу.
Жигулист просто не удержался.
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Хрест на пузе, дело рук шоколадного барыги! Нардеп і кандидат у президенти Богомолець потрапила в ДТП в Одесі - Цензор.НЕТ 6318
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вот если б жигу песком нагрузили и спереди вместо бампера кусок швелера
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короче, броневик Богомолец ганялся за ВАЗом пол часа, после чего крепко прижался к ВАЗу.. усё! реклама кандидату в пЕрзиденты сделана!.. голосуем за Богомолец и медицинскую мафию!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНардеп и кандидат в президенты Богомолец попала в ДТП в Одессе. ФОТО
 
 
 
 
 
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