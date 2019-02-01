EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  2251  7
Все про:Днепр_город (2594) задержание (5270) Нацполиция (8822) похищение (1284)

 Мужчина похитил в Днепре 12-летнюю девочку, угрожая ее матери пистолетом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ребенок провел в квартире злоумышленника 4 часа. После этого жилье штурмовала полиция. Девочку освободили, преступник задержан.

Об этом сообщают в Главном управлении Нацполиции в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

По словам полицейских, девочку похитили из-за конфликта ее матери с малознакомым мужчиной.

"Под угрозой применения пистолета, злоумышленник похитил девочку. После 4-х часов, которые девочка провела в квартире с незнакомцем, ее освободили правоохранители", – сообщают в полиции.

Мужчина похитил в Днепре 12-летнюю девочку, угрожая ее матери пистолетом 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Пятилетнему мальчику выстрелили в глаз на Лесном массиве в Киеве (обновлено)

Операция по освобождению была тщательно спланирована. Девочка не пострадала: во время штурма она находилась в дальней комнате.

Мужчина похитил в Днепре 12-летнюю девочку, угрожая ее матери пистолетом 02

Полицейские обнародовали видео штурма. На этих кадрах видно, что пистолет лежал в нескольких метрах от ребенка.

Девочку передали матери. Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Злоумышленник устроил стрельбу из охотничьего оружия по полицейским в Черкасской области

Мужчина похитил в Днепре 12-летнюю девочку, угрожая ее матери пистолетом 03

Теперь ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Источник: https://censor.net.ua/n3109573
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
что-то тут явно не чисто. и в "малознакомого" не верится. а "пистолет лежал в нескольких метрах от ребенка" это вообще непонятный намек кто кому угрожал.
 показать весь комментарий
 
У "сударя" мозги есть, вот он и усомнился. А у тебя Денис к сожалению их нет, поэтому для тебя всё просто и мир черно-белый, из "плохих и хороших" состоит
 показать весь комментарий
 
 
Ты как обычно в переписе дебилов, не беспокойся, тебя уже знают как последнего кретина.
 показать весь комментарий
 
да, пистолет на тумбочке свободно лежит. шкафах нет одежды, съёмная посуточно квартира. короче, ничего не ясно.
 показать весь комментарий
 
Порохоботам за каждое сообщение тут платят? Имеющее смысл или нет? Или зачем эти глупости откладывать?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина похитил в Днепре 12-летнюю девочку, угрожая ее матери пистолетом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх