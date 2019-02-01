 Мужчина похитил в Днепре 12-летнюю девочку, угрожая ее матери пистолетом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщают в Главном управлении Нацполиции в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

По словам полицейских, девочку похитили из-за конфликта ее матери с малознакомым мужчиной.

"Под угрозой применения пистолета, злоумышленник похитил девочку. После 4-х часов, которые девочка провела в квартире с незнакомцем, ее освободили правоохранители", – сообщают в полиции.

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Операция по освобождению была тщательно спланирована. Девочка не пострадала: во время штурма она находилась в дальней комнате.

Полицейские обнародовали видео штурма. На этих кадрах видно, что пистолет лежал в нескольких метрах от ребенка.

Девочку передали матери. Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции.

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Теперь ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.