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 Происшествия, За рубежом
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Все про:травма (546) Финляндия (327) Олефиров (7)

 Посла Украины в Финляндии Олефирова доставили на родину из-за тяжелой травмы, - финские СМИ

Еще в сентябре 2018 года дипломат упал с лестницы в здании посольства. Андрей Олефиров провел в больнице 4 месяца, но врачи так и не смогли поставить его на ноги.

О возвращении посла в Украину сообщает финское издание Helsingin Sanomat, информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, Олефирова доставили в Украину в среду, 30 января.

Helsingin Sanomat утверждает, что посол получил тяжелую травму, упав с лестницы в здании посольства Украины в Хельсинки 18 сентября. Дипломата доставили в клинику для интенсивной терапии. С тех пор он 4 месяца находился в больнице в финской столице.

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Советник украинского посольства Илья Квас подтвердил журналистам, что посол в сентябре получил травму. По его словам, дипломата транспортировали в Украину для дальнейшего лечения. Информацию о состоянии здоровья посла он не стал разглашать по этическим соображениям.

Квас добавил, что инцидент был несчастным случаем. Так что ни финские, ни украинские власти не стали открывать уголовное дело. "Это полностью исключено, это был действительно несчастный случай", – сказал Квас.

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По данным издания, Олефиров упал с лестницы после обеда на рабочем месте и получил серьезные травмы.

Олефиров стал послом Украины в Финляндии в августе 2014 года. До этого он два года занимал пост заместителя министра иностранных дел Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3109571
 
 
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Из 130 тыс. московитской армии которая вошла во Францию во время наполеоновских войн 40 тыс дезертировало. Почти каждый третий захотел работать на французского селянина и жить в доме для прислуги или в сарае, чем возвращаться в скрепонутый духовный мордор.
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Надеюсь человек выздоровеет и сохранит трудоспособность и здоровье в-целом.
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Запросто! В. о. міністра Супрун гУляна своїм виглядом по скайпу і на ноги поставить, і тікати світ за очі начить. Та, скільки там до того кордону з Фінляндією.
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Щось там вже було зв'язаним з цим Олефірововим, хто нагадає?
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"упал с лестницы" - классический ответ солдата савецкой армии с видимыми и не видимыми травмами.
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Если финские не смогли поставить,неужели думают сто наши поставят?
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Запросто! В. о. міністра Супрун гУляна своїм виглядом по скайпу і на ноги поставить, і тікати світ за очі начить. Та, скільки там до того кордону з Фінляндією.
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Кто из дипломатов рассказал правду о дипслужбе? О злоупотреблениях в МИД ? Не мог же он по пьяне упасть ?
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можно на ровной дороге упасть и не быть пьяным, например подвернув ногу
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https://twitter.com/apiontkovsky

Из 130 тыс. московитской армии которая вошла во Францию во время наполеоновских войн 40 тыс дезертировало. Почти каждый третий захотел работать на французского селянина и жить в доме для прислуги или в сарае, чем возвращаться в скрепонутый духовный мордор.
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Якщо в звичайну лікарню положуть, то в той же день своїми ногами втече додому!
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Надеюсь человек выздоровеет и сохранит трудоспособность и здоровье в-целом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосла Украины в Финляндии Олефирова доставили на родину из-за тяжелой травмы, - финские СМИ
 
 
 
 
 
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