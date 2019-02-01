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 Политика Украины
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 Как генпрокурор я не имею права с ним бороться в судах, но моя жена и сын это сделают, - Луценко о Гриценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко возмущен заявлением о своем сыне Александре, которое сделал лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко, но сам лично в суд подавать не будет.

"Я никогда бы не хотел выходить на борьбу с Гриценко, который сейчас является кандидатом в президенты. Я считаю, что генпрокурор не должен этого делать. Но у меня есть честь, моя личная, моего сына, моей семьи и, конечно, я возмущен таким его поведением, тем более, что я уверен, что он (Гриценко) хорошо знал, что Саша (Луценко) воевал", сказал генпрокурор в эфире телеканала "Прямой" в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил: "Такие вещи я не прощаю".

Вместе с тем, Ю.Луценко продолжил: "Как генпрокурор я не имею права, мне так кажется, с ним (Гриценко) бороться в судах, но моя жена и сын это сделают точно".

"Думаю, что 2,5 млн грн залога как кандидата в президенты он должен снять и положить в виде штрафа за распространение недостоверной информации, а мы эту всю сумму до копейки отдадим в армию, - хотя бы так вынудим Гриценко помочь Вооруженным силам Украины, если он не смог этого сделать, когда был министром (обороны)", - подчеркнул Ю.Луценко.

Как сообщалось ранеее в интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, А.Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделали "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

Генпрокурор Ю.Луценко отреагировал на слова А.Гриценко, заявив, что дает ему сутки на извинения.

30 января А.Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора, но заявил, что не намерен извиняться перед самим Ю.Луценко.

В свою очередь супруга генпрокурора, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила:"От имени всех матерей наших защитников Родины подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии".

Источник: https://censor.net.ua/n3109570
 
   
 Топ комментарии
 
Югик-плакулол со своей ведьмой, похоже развил нешутоную кампанию в сети, под лозунгом "Мой сынок - доброволец 14-го". Странно. А что за войну его выродок прошёл, что-бы так перья сейчас распускать? 44 дня в АТО. Это каким образом, по какому приказу, он пробыл там такой срок? Как он убыл из зоны АТО? По ранению? Документ есть? Может убыл с плановым выводом подразделения? Ок. Где продолжил службу тогда, до окончания контракта? Я знаю ответы. Срок в АТО, для получения УБД - 30 суток... Как и вся переможная шваль, отсидела чуть больше минимума, и свалила. Юрик-же мало того, что тупорылый недоумок-пропойца, на месте юриста, так он-же ещё и официально - малограмотный. Без образования. Полудурок, короче. И не знает, что "добровольцы" в ВСУ - на контракте ВСЕГДА. И весь "боевой" путь, и исчезновение из армии сынка - можно проследить. (с)
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Ну , как генпрокурор , Юрик вообще полный импотент - ничего не может .
Не стоит , палец сломан , и к тому же , падая по пьяни , прикусил язык .
Такие дела ...
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Луценко - Генпрокурор суворий!.. Відсидка у Макошино дає про себе знати...
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Гриценко удавится, что бы что-то отдать Армии!!!.. в его понимании: Армия ему должна!
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Вот тут... шо Луценко - шо Гриценко, мав нещастя служити з обома..., як не ********, то коньяк з мухами..., тобто два під...ри. Як то кажуть - селяві...
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Ну , как генпрокурор , Юрик вообще полный импотент - ничего не может .
Не стоит , палец сломан , и к тому же , падая по пьяни , прикусил язык .
Такие дела ...
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От і танцює з собакою ... а мо вже як кацап Панін... дегенерати вони такі...
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Ну шо, Гриценко, понял перед кем извинялся? Отож бо
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Кто его разбудил? Налейте ещё... пусть спит дальше...
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А синуля дійсно був в АТО - це факт, але через півтора місяця, коли синуля добре нафоткавсь тато забрали синулю до мамочки, в нашому добробаті теж таких атошніків було...
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Пятница , в АТБ Хенки Банистер 0.7 по 250
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Генпрокурор Украины не имел право ,по Конституции и Закону Украины не имел права присутствовать на сьезде пороха.Но увы право и юга вещи несовместимые.Ну а а она пусть конечно подает.
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Чего вы к нему прицепились? У него нет юридического образования и он не обязан этого знать.
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Интересно откуда у алкаша честь ???? Он такого понятия как честь и совесть у него отродясь не было.
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У юрика оно походит ослова чесать (яйца), что он и делает на работе
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Югик-плакулол со своей ведьмой, похоже развил нешутоную кампанию в сети, под лозунгом "Мой сынок - доброволец 14-го". Странно. А что за войну его выродок прошёл, что-бы так перья сейчас распускать? 44 дня в АТО. Это каким образом, по какому приказу, он пробыл там такой срок? Как он убыл из зоны АТО? По ранению? Документ есть? Может убыл с плановым выводом подразделения? Ок. Где продолжил службу тогда, до окончания контракта? Я знаю ответы. Срок в АТО, для получения УБД - 30 суток... Как и вся переможная шваль, отсидела чуть больше минимума, и свалила. Юрик-же мало того, что тупорылый недоумок-пропойца, на месте юриста, так он-же ещё и официально - малограмотный. Без образования. Полудурок, короче. И не знает, что "добровольцы" в ВСУ - на контракте ВСЕГДА. И весь "боевой" путь, и исчезновение из армии сынка - можно проследить. (с)
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та мне как то пох... что там у кого есть..то что у них обоих нет мозгов это факт!!!
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каким образом инвалида второй группы(!) взяли в ВСУ????????????
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Луценко лицар келиху і душогуб нудними розповідями.
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Так Гриценко же уже принес извинения лично сыну Луценко. Ошибка вышла...
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"Но у меня есть честь" - ось за цю брехню і треба притягнути до відповідальності Югіка.
Ти забув, як за твоєю хворою мамою доглядали сусіди, коли ти робив кар"єру у Києві ? Ти забув, як здавав ментам хлопців під час компанії "Україна без Кучми" ? Хлопці, які йшли за тобою, опинилися у в"язниці, а ти купив собі квартиру на Лесі Українки. Ти забув...., однак, ми не забули.
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очкарик спекулирует "воевавшим" сынов в своих личных, корыстных интересах! саша "воевал" ровно 45(сорок пять) дней имея...2(вторую) группу инвалидности(каким образом он прошел медкомиссию и как фамилия того доктора, что написал - "годен к строевой службе" останется тайной)! аккурат после выборов папаши родное чадо было комиссованно по инвалидности! полуторамесячная "служба" в "ато" своего отпрыска позволила папаше с разных трибун бить себя в грудь и картаво визжать про "воевавшего" сына!
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Онотоля на дуель? Как генпрокурор я не имею права с ним бороться в судах, но моя жена и сын это сделают, - Луценко о Гриценко - Цензор.НЕТ 1125 Це є скільки його наздоганять доведеться
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Ну, як генпрокурор, він не мав права і на з'зді самовисування гідності виступати...
Але ж якось умудривсь!
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Юра, твоя баба Яга з твоїм "ветераном" за 2 місяці будуть намагатися отримати законне рішення?
Так от після того, як отримають за такий термін, то ти, алканавт, отримаєш повідомлення про підозру, а за якою статтею ККУ сам побачиш. Чекай!
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перед тобой уже Гриценко извинились, тебе мало?
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Коли на роботу влаштувався по блату і ні му-му на посаді, потрібно найти крайнього і кричати, що це ..мно у всьому винно.
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Я уже как-то говорил: раньше дурни мерялись писюнами, а сейчас-сыновьями.Время меняется, а дурни остаются.С картавым всё понятно, но полковник,по моему мнению,сам свой рейтинг топит.Он БОИТСЯ стать президентом.
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Главное, шо сынки отметились, на фронте... и к мамкам... А вот сын Рузвельта погиб на войне...
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Очередная манипуляция власти - устраивать уж точно не этическую, а политическую разборку вокруг жизни своих детей. Должны ли дети выворачиваться "на изнанку" своими родителями публично для того, чтобы отстаивать сохранение у власти, в данном случае - Порошенко?
Выяснили, где и когда был сын Луценко, где и когда - сын Гриценко. Ну если уж так надо - опубликовали, извинились и разбежались... Так нет же, "честь" кума и "лидера нации" дороже, а есть шанс топить его конкурента ...
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Как сын луценко в особый период прослужил 42 дня и попал на гражданку?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКак генпрокурор я не имею права с ним бороться в судах, но моя жена и сын это сделают, - Луценко о Гриценко
 
 
 
 
 
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