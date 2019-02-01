 Убийство Гандзюк расследовано на 90%, скоро общество "получит ответ на свой вопрос", - Луценко

Об этом глава ГПУ Юрий Луценко заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.
"В моей работе, как и в работе МВД, СБУ и т.д., "знать" и "доказать" – это несколько разные вещи. Я знаю основную, подкрепленную многими показаниями версию, и в момент, когда мы будем считать, что у нас достаточно доказательств, мы сделаем решительный шаг. Подождите, не тяните меня за язык. Больше ничего не скажу. В интересах следствия я просто скажу, что следствие сделало 90% работы, и скоро общество получит ответ на свой вопрос ", – отметил генпрокурор.
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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.
Гандзюк, різко критикувала керівництво херсонської "Батьківщини", за співпрацю з ригами. Зверталася до Йулі особисто, аби та вплинула на місцевих партійних бонз. Їй порадили заткнутися. Враховуючи її безбашеність та язикатість, вона могла багато чого порозповідати про місцеву Батьківщину. Її вирішили показово покарати, щоб інші боялися. і можливо, замовлення було від вищого керівницбва проросійськох партії "Родіна".
Коли слідство швидко знайшло виконавців у "Родіни" стався напад паніки, депутати бігом почали створювати ТСК, щоб:
а. Заважати слідству.
б. Навязувати суспільству свою, вигідну їм версію.
в. Отримати доступ до матеріалів справи і якщо запахне смаленим зробити ноги, поки не злапали.
увы! .. таких убийств будет ещё много..
Чтобы суд не успел вынести вердикт