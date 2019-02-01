EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  341  21
Материалы по теме:
Все про:Луценко (7285) расследование (2422) Гандзюк (181)

 Убийство Гандзюк расследовано на 90%, скоро общество "получит ответ на свой вопрос", - Луценко

Генеральный прокурор обещает, что когда будет достаточно доказательств, правоохранители сделают решительный шаг для поимки и наказания преступников.

Об этом глава ГПУ Юрий Луценко заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"В моей работе, как и в работе МВД, СБУ и т.д., "знать" и "доказать" – это несколько разные вещи. Я знаю основную, подкрепленную многими показаниями версию, и в момент, когда мы будем считать, что у нас достаточно доказательств, мы сделаем решительный шаг. Подождите, не тяните меня за язык. Больше ничего не скажу. В интересах следствия я просто скажу, что следствие сделало 90% работы, и скоро общество получит ответ на свой вопрос ", – отметил генпрокурор.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Кто заказал Гандзюк?": активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко. ФОТО

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: "Опер, она же своя... - Похер": Организатор убийства Кати Торбин знал, что она помогала его батальону, - отец Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/n3109567
 
 
 Топ комментарии
 
Я так зрозумів що справа Ганзюк на особистому контролі луценка.... а його контроль вже всі знають.
 показать весь комментарий
 
Круг сузился, как в деле об убийстве Шеремета.
 показать весь комментарий
 
Это говорит чувак,который кричал,что Кучма заказал Гонгадзе а потом сказавший,что Кучма к этому отношения не имеет,это говорит тип вопивший про вышки Бойко а потом сказавший,что Бойко чист перед законом ,ну как не поверить столь честному и благородному кабальеро. Убийство Гандзюк расследовано на 90%, скоро общество "получит ответ на свой вопрос", - Луценко - Цензор.НЕТ 3641
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
І Йулі та "Батьківщині" ця відповідь не сподобається!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
За місяць до замаху Гандзюк ВИЙШЛА З ХЕРСОНСЬКОЇ БАТЬКІВЩИНИ, та заявила що приєднається до БПП.
Гандзюк, різко критикувала керівництво херсонської "Батьківщини", за співпрацю з ригами. Зверталася до Йулі особисто, аби та вплинула на місцевих партійних бонз. Їй порадили заткнутися. Враховуючи її безбашеність та язикатість, вона могла багато чого порозповідати про місцеву Батьківщину. Її вирішили показово покарати, щоб інші боялися. і можливо, замовлення було від вищого керівницбва проросійськох партії "Родіна".
Коли слідство швидко знайшло виконавців у "Родіни" стався напад паніки, депутати бігом почали створювати ТСК, щоб:
а. Заважати слідству.
б. Навязувати суспільству свою, вигідну їм версію.
в. Отримати доступ до матеріалів справи і якщо запахне смаленим зробити ноги, поки не злапали.
 показать весь комментарий
 
Надеюсь Береза,который поддержал пятра ляксеича поддержит вашу версию.Там временная комиссия в котору он входил была в а..е от беспредела соевого в Херсонской области)))
 показать весь комментарий
 
 
Круг сузился, как в деле об убийстве Шеремета.
 показать весь комментарий
 
 
Я так зрозумів що справа Ганзюк на особистому контролі луценка.... а його контроль вже всі знають.
 показать весь комментарий
 
 
увы!.. причиной убийства Гандзюк окажутся местные разборки за городской бюджет..
увы! .. таких убийств будет ещё много..
 показать весь комментарий
 
Это говорит чувак,который кричал,что Кучма заказал Гонгадзе а потом сказавший,что Кучма к этому отношения не имеет,это говорит тип вопивший про вышки Бойко а потом сказавший,что Бойко чист перед законом ,ну как не поверить столь честному и благородному кабальеро. Убийство Гандзюк расследовано на 90%, скоро общество "получит ответ на свой вопрос", - Луценко - Цензор.НЕТ 3641
 показать весь комментарий
 
 
У людей горе,а це недолуге відсотки рахує,підрахуй
 показать весь комментарий
 
 
щас приплетут что нашли жемчуг с коляской в куче с мусором , и начнут с новой силой гавкать на Косатую с Садовым.... Убийство Гандзюк расследовано на 90%, скоро общество "получит ответ на свой вопрос", - Луценко - Цензор.НЕТ 5956
 показать весь комментарий
 
 
Та кто тебе, неучу, уже верит. Вонючка. Осталось досидеть до выборов,слава богу, и к херам собачим.
 показать весь комментарий
 
 
Якби це сказав НЕ Луценко можна було б в принципі повірити...
 показать весь комментарий
 
У одного почти 11 покушений, у этого расследовано на 90%..
 показать весь комментарий
 
 
дней за 10-20 до выборов))
Чтобы суд не успел вынести вердикт
 показать весь комментарий
 
Можливо це "таємний сигнал"замовнику, мовляв: збирай валізу і вали?
 показать весь комментарий
 
Та он ещё месяц назад орал, что ему известен заказчик.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбийство Гандзюк расследовано на 90%, скоро общество "получит ответ на свой вопрос", - Луценко
 
 
 
 
 
 вверх