 Судно с российским экипажем и 9,5 тоннами кокаина задержано в Кабо-Верде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По данным издания "Морской бюллетень", судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко (город Танжер) и сделало вынужденную остановку в порту Прая в Кабо-Верде. Это произошло после того, как один из членов экипажа умер по неустановленной причине.
Местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонны кокаина. Власти задержали экипаж, судно находится в порту.
Представитель посольства РФ в Кабо-Верде подтвердил, что, по предварительной информации, задержание связано с подозрением в контрабанде наркотиков.
Теперь на кацапии и кокаин по карточкам...Блокада...
- алло! здравствуйте! я хотел заказать одну дорожку... сколько это будет стоить?...
сколько??? сколько-сколько???? ааа... так это... не боулинг?
11 моряков задержали с 9 тоннами кокаина.
внимание вопросы: - из какой страны были моряки? - где еще 2 тонны?
- Немедленно верните нам наш кокс!
Танцев не будет...
-Отдайте кокс, падлы! Фошызды, биндеровцы, хунта!...
а вот 9,5 тонн... это уже русофобия
Тётя Роза @Anakoyher 15 мин.15 минут назад
BRKNG
В целях дискредитации российских моряков им перед проверкой судна в Кабо-Верде были подброшены 9,5 тонн кокаина!
В Союзмультфилме заявили, что в связи с трагедией в Кабо-Верде выпуск новейшего российского вооружения задерживается.