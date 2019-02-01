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 Судно с российским экипажем и 9,5 тоннами кокаина задержано в Кабо-Верде

Власти Кабо-Верде задержали судно с 11 российскими моряками с 9,5 тоннами кокаина на борту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным издания "Морской бюллетень", судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко (город Танжер) и сделало вынужденную остановку в порту Прая в Кабо-Верде. Это произошло после того, как один из членов экипажа умер по неустановленной причине.

Местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонны кокаина. Власти задержали экипаж, судно находится в порту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Две тонны кокаина с логотипом "Единой России" обнаружили в бельгийском порту. ВИДЕО

Представитель посольства РФ в Кабо-Верде подтвердил, что, по предварительной информации, задержание связано с подозрением в контрабанде наркотиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3109566
 
   
 Топ комментарии
 
І десь на московії ігогокнув лавров, та засумував весь уряд на чолі з мєдвєдєвим дімкою....
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І десь на московії ігогокнув лавров, та засумував весь уряд на чолі з мєдвєдєвим дімкою....
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Це на паску було (мокшанські "кулічі" посипати)! Судно с российским экипажем и 9,5 тоннами кокаина задержано в Кабо-Верде - Цензор.НЕТ 8966
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Десь, далеко-далеко, у холодній Москві плачуть страшненька жінка Марія і кінь Сєрьожа!
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.Это не они. Они не знали. Их там не было. Это все инсинуация.
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Опа, кацапи задіяли не лише авіацію, а й флот для доставки "дурі"
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Усе!
Теперь на кацапии и кокаин по карточкам...Блокада...
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На літаках вже спалились, тепер тільки морем. 9,5 тон - це ж скільки в грошах? На лярд тягне.
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А что для кацапов кокаин это не контрафактный продукт ? Или они его везли спецом, что бы потом бульдозерами дорожки разровнять ?
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***
- алло! здравствуйте! я хотел заказать одну дорожку... сколько это будет стоить?...
сколько??? сколько-сколько???? ааа... так это... не боулинг?
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По крупному жара пошла. На тонны счёт пошёл. Как в той песне про какао----ка-ка-о ко-ко-ко!
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А Трамп на границе с Мексикой стену строить собрался, типа что бы и наркоту не поставляли. А строить надо по границе с Московией. И не просто стену, а ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС.
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Тюю... та они просто везли муку голодающим кому-то в Марокко. Это всё руссафобияяя!
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Konstantin Kukuškin‏ @KKKukushkin 30 мин.30 минут назад

11 моряков задержали с 9 тоннами кокаина.

внимание вопросы: - из какой страны были моряки? - где еще 2 тонны?
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Сырье с завода, с документами, для фармацевтических фабрик
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-Отдайте кокс, падлы! Фошызды, биндеровцы, хунта!...
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#правительствороссии Не получилось самолётами возить, решили пароходами.

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из договора про ракеты США вышла.. то фигня
а вот 9,5 тонн... это уже русофобия
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ээй лапти вы детовас як гавна в бочци а то ни одного..шо траур в страни...вы мени скажить шо вам дороже кокаин героин чи той маленький плешивый гебистенок..вы вже якось определяйтесь....
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К сожалению многим дипломатам пришлось и прийдется скоропостижно скончаться))) Выражаем соболезнования, Земля горячей золой из топки электростанции....
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Пока президентский борт возит золотишко Мадуро и не может совершить привычный рейс за коксом, пришлось паРашкинцам действовать старым способом... Судно з російським екіпажем і 9,5 т кокаїну затримали в Кабо-Верде - Цензор.НЕТ 7454
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да, не легко кацапам экономику подымать ...
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один из членов экипажа умер по неустановленной причине. передоз
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Судно з російським екіпажем і 9,5 т кокаїну затримали в Кабо-Верде - Цензор.НЕТ 8905
Тётя Роза‏ @Anakoyher 15 мин.15 минут назад

BRKNG
В целях дискредитации российских моряков им перед проверкой судна в Кабо-Верде были подброшены 9,5 тонн кокаина!
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а тот шо умер наверняка товар слишком пробовал.
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а не забогато 9.5 т на 12 человек?и интересно будет вскрытие 12го?который
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Гуго Карлович ™‏ @JoN_TM 20 мин.20 минут назад

В Союзмультфилме заявили, что в связи с трагедией в Кабо-Верде выпуск новейшего российского вооружения задерживается.
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помер по неустановленой причине.я прикидую сколько он вдул на халяву Судно з російським екіпажем і 9,5 т кокаїну затримали в Кабо-Верде - Цензор.НЕТ 4310
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Гады, русофобы!!! ОТДАЙТЕ--НАШ--КОКАИН!!!
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я считаю это знак - надо МИДу переходить на что-то более легкое, чтобы во дворе можно было вырастить и не таскать палево через полмира.
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если така и дальше непруха повалит, то вокруг руцкого мида будет высажена живая изгородь. из коки. ))
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Кацапи спеціально так учудили щоб всі забули про аргентинський кокс.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСудно с российским экипажем и 9,5 тоннами кокаина задержано в Кабо-Верде
 
 
 
 
 
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