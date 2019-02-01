 Судно с российским экипажем и 9,5 т кокаина задержано в Кабо-Верде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По данным издания "Морской бюллетень", судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко (город Танжер) и сделало вынужденную остановку в порту Прая в Кабо-Верде. Это произошло после того, как один из членов экипажа умер по неустановленной причине.
Местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонны кокаина. Власти задержали экипаж, судно находится в порту.
Представитель посольства РФ в Кабо-Верде подтвердил, что, по предварительной информации, задержание связано с подозрением в контрабанде наркотиков.
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Кстати, это кажись новый мировой рекорд
Правительство Санкт-Петербурга утвердило инициативу жителя города 24 января 2019, 17:04
Идея петербуржца в рамках празднования 80-й годовщины дня Военно-Морского флота РФ покрасить чаек в цвета российского флага получила одобрение правительства города. Об этом сообщается на портале «Твой бюджет».
Автор проекта предложил временно перекрасить чаек-клуш, обитающих в границах Василеостровского района, в цвета российского флага.
«С помощью сил привлеченных орнитологов и волонтеров необходимо провести изучение (инвентаризацию, кольцевание) популяции чаек, живущих в прибрежных частях города, тем самым определив их примерную численность и места скопления. Одновременно с этим, в эстетических целях 1/3 чаек будет покрашена в красный цвет, 1/3 - в синий, и 1/3 останется исходного, белого, цвета», - говорится в тексте проекта.
Покраску птиц предлагается произвести стойкими пищевыми красителями или другими, не наносящими вреда птицам.
«Одновременно с этим произойдет снижение численности чаек как побочный эффект от подобной покраски. Учеными установлено, что стайные птицы избегают своих собратьев, имеющих неестественный для популяции цвет. Логично предположить, что выкрашенные в красный и синий цвет чайки не будут участвовать в ежегодном сезонном размножении, что даст возможность гуманно сократить численность этих птиц-вредителей на территории Санкт-Петербурга естественным путем», - уточняет автор идеи.
Стоимость проекта оценена в пять млн рублей.
Напомним, Санкт-Петербург недавно возглавил рейтинг самых инновационных регионов России.
День ВМФ празднуется 28 июля.
Путинввиди !!!