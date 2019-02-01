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 Судно с российским экипажем и 9,5 т кокаина задержано в Кабо-Верде

Власти Кабо-Верде задержали судно с 11 российскими моряками с 9,5 т кокаина на борту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным издания "Морской бюллетень", судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко (город Танжер) и сделало вынужденную остановку в порту Прая в Кабо-Верде. Это произошло после того, как один из членов экипажа умер по неустановленной причине.

Местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонны кокаина. Власти задержали экипаж, судно находится в порту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Две тонны кокаина с логотипом "Единой России" обнаружили в бельгийском порту. ВИДЕО

Представитель посольства РФ в Кабо-Верде подтвердил, что, по предварительной информации, задержание связано с подозрением в контрабанде наркотиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3109566
 
   
 Топ комментарии
 
Усе!
Теперь на кацапии и кокаин по карточкам...Блокада...
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Доколе!!!????? Сколько можно????!!!!!! Русафобы!!!!!!! Разве для того зимний брали?????
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половина бюджета Крыма. пенсионеры в следующем году будут сосать лапу.
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Считай почти порожняком шел. На это корыто больше влазит. А может они сами часть сожрали ? Вон даже один копыта откинул от перебора от "неустановленной" причины...
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Эта новость сделала мой вечер ,))))))))
Комменты - обрыдаться! ,)))))

Кстати, это кажись новый мировой рекорд
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"Ну...никогда не было,и вот снова!"😂😂😂😂😂
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Да что же это такое!!! Не дают спокойно жить рускамирцам - грабят самым бессовестным образом!🙂
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Петербургских чаек ко дню ВМФ покрасят в цвета российского флага за 5 млн руб.
Судно з російським екіпажем і 9,5 т кокаїну затримали в Кабо-Верде - Цензор.НЕТ 5566

Правительство Санкт-Петербурга утвердило инициативу жителя города 24 января 2019, 17:04

Идея петербуржца в рамках празднования 80-й годовщины дня Военно-Морского флота РФ покрасить чаек в цвета российского флага получила одобрение правительства города. Об этом сообщается на портале «Твой бюджет».
Автор проекта предложил временно перекрасить чаек-клуш, обитающих в границах Василеостровского района, в цвета российского флага.
«С помощью сил привлеченных орнитологов и волонтеров необходимо провести изучение (инвентаризацию, кольцевание) популяции чаек, живущих в прибрежных частях города, тем самым определив их примерную численность и места скопления. Одновременно с этим, в эстетических целях 1/3 чаек будет покрашена в красный цвет, 1/3 - в синий, и 1/3 останется исходного, белого, цвета», - говорится в тексте проекта.
Покраску птиц предлагается произвести стойкими пищевыми красителями или другими, не наносящими вреда птицам.
«Одновременно с этим произойдет снижение численности чаек как побочный эффект от подобной покраски. Учеными установлено, что стайные птицы избегают своих собратьев, имеющих неестественный для популяции цвет. Логично предположить, что выкрашенные в красный и синий цвет чайки не будут участвовать в ежегодном сезонном размножении, что даст возможность гуманно сократить численность этих птиц-вредителей на территории Санкт-Петербурга естественным путем», - уточняет автор идеи.
Стоимость проекта оценена в пять млн рублей.
Напомним, Санкт-Петербург недавно возглавил рейтинг самых инновационных регионов России.
День ВМФ празднуется 28 июля.
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Можно ещё им прикрепить Георгиевские ленточки на шею
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Уже не покрасят все 9,5 тонн мативации конфисковали
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А в конце интересно. Он красят чаек в цвета триколора чтоб те не дали потомства. То есть некрашеная нормальная чайка видя чайку-патриота облетает 10й дорогой этого ушпаренного. Интересные опыты в Питере проводят и чайки неглупые...
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Теперь в рф будет дырка в бюджете страны, придётся ещё раз повысить пенсионный возраст
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Ну на этот же раз все было нормально, в контейнер грузили 9,5 тонн мелков для школьников, открыли, опять кокаин. Черное колдовство. Надо попов на корабли направить.
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А русское судно, небось, выполняло госзаказ
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держдура залишилась без борошна бо одна швайне впередоз, тепер зросте попит на ганджубас,
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А все патаму, шта у Кабе -Верде нема Мойши, с каторым мона все парешать. У в нас никада стока не ловят, патаму, шо все ж мы люди. Сегодня я тебе, а завтра ты мине...
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Надо было припахать лодку класса Антей.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСудно с российским экипажем и 9,5 т кокаина задержано в Кабо-Верде
 
 
 
 
 
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