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 За рубежом
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Все про:Восточное партнерство (110) Евросоюз (12266) Могерини (396)

 В Евросоюзе отказались комментировать слова Порошенко о планах в 2024 году подать заявку на вступление в объединение

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини сказала, что не может комментировать то, что может произойти в 2024 году, но "у нас есть более близкие цели, которых можно достичь".

Об этом глава внешнеполитического ведомства ЕС сообщила в Бухаресте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я не комментирую отдельные слова или заявления, которые были произнесены", – заявила Могерини.

"Но если вы посмотрите на 10 лет в прошлое, или даже посмотрите на 5 лет в прошлое, и в частности Украина пять лет назад переживала действительно драматическое время, и я помню очень хорошо ход событий, мы со всеми странами "Восточного партнерства" многого достигли", – заявила она.

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Высокий представитель ЕС объяснила, что даже несколько лет назад в реализацию определенных дел, которые стали явью сегодня, было невозможно поверить, особенно в отношении Украины, но также Молдовы и Грузии.

"Нам удалось достичь трех главных задач, над которыми мы решили работать с этими тремя партнерами", – подчеркнула Могерини.

В частности, речь идет о подписании Соглашений об ассоциации и введении зон свободной торговли, взаимодействии по постоянным обменам на политическом уровне по всем секторам, продвижении и поддержке всех усилий по внедрению реформ, а также введении безвизового режима.

"Если вы посмотрите, например, на период начала выполнения моих полномочий, около 4,5 лет назад, все эти задачи выглядели совершенно недостижимыми, и я думаю, что у нас есть что праздновать, благодаря также настроенности стран–членов и настроенности наших партнеров в отношении умелого достижения этих целей, о чем на самом деле невозможно было мечтать в то время", – заявила Могерини.

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"Таким образом, опять же, я не буду комментировать, что может произойти как вы упомянули в 2024 году, но несомненно, у нас есть более близкие цели, которых можно достичь. У нас на повестке дня 20 ключевых задач на период до 2020 года и этот период наступит через год, и мы убеждены как со стороны стран–членов, так и Европейской комиссии, эти изменения осуществимы, достижимы и очень конкретные с той точки зрения, какое они могут иметь влияние на жизнь граждан", – подчеркнула Могерини.

Напомним, 29 января президент Петр Порошенко заявил, что Украина до 2024 года подаст заявку на членство в ЕС, получит и начнет выполнять План действий по членству в НАТО. Об этом глава государства сказал, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

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"Соглашение об ассоциации действует, и доля ЕС в нашем экспорте превысила 42%. А до 2024 года мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнем выполнять План действий по членству в НАТО", – пообещал Порошенко.

Он также заявил, что "без членства Украины в ЕС и НАТО Европа будет в опасности".

Ранее в ноябре 2017 года состоялся саммит "Восточного партнерства", на котором были одобрены 20 ключевых задач на период до 2020 года. В частности, речь идет об экономическом развитии и рыночных возможностях, укреплении институтов и обеспечении надлежащего управления, взаимосвязях, энергоэффективности, охране окружающей среды и изменении климата, а также мобильности и контактах между людьми.

Источник: https://censor.net.ua/n3109563
 
 
 Топ комментарии
 
Ну правильно,это должны комментировать специалисты в области психиатрии. В Евросоюзе отказались комментировать слова Порошенко о планах в 2024 году подать заявку на вступление в объединение - Цензор.НЕТ 4644
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Кто будет комментировать дурные заявы от брехуна ПЕци?
Вся Европа знает вес словам этого барыги.. В Евросоюзе отказались комментировать слова Порошенко о планах в 2024 году подать заявку на вступление в объединение - Цензор.НЕТ 4145
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Какой смысл комментировать политика, про которого через полгода никто особо и не вспомнит?
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Какой смысл комментировать политика, про которого через полгода никто особо и не вспомнит?
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"Федерика Могерини сказала, что не может комментировать то, что может произойти в 2024 году, но "у нас есть более близкие цели, которых можно достичь".

т.е. Фредерика говорит прямо - это может произойти значительно быстрее, и только от нас зависит когда.

Если конечно всякая популистская шелупонь типа зеленского, бабки и тп. не станет у руля.
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Порох вже ввійшов в історію України, а про те що у вас там за парєбріком мріють дісно ніхто не згадає через рік....
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Они и безвиз не комментировали, а он есть
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В Евросоюзе отказались комментировать слова Порошенко о планах в 2024 году подать заявку на вступление в объединение

Так вот это ж и есть комментарий.
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"Федерика Могерини сказала, что не может комментировать то, что может произойти в 2024 году, но "у нас есть более близкие цели, которых можно достичь".

т.е. Фредерика говорит прямо - это может произойти значительно быстрее, и только от нас зависит когда.

Если конечно всякая популистская шелупонь типа зеленского, бабки и тп. не станет у руля.
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Ну правильно,это должны комментировать специалисты в области психиатрии. В Евросоюзе отказались комментировать слова Порошенко о планах в 2024 году подать заявку на вступление в объединение - Цензор.НЕТ 4644
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Кроме Прибалтики и Польши нас в Ес никто реально не ждет.Подтверждение этому петины вещания про 2024 год.Он все откладывает все на тот момент,когда даже после второго срока ему не прийдется отвечать ни за что.
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Какого второго срока ? Разве что в колонии строго режима у пети будет много сроков В Евросоюзе отказались комментировать слова Порошенко о планах в 2024 году подать заявку на вступление в объединение - Цензор.НЕТ 2837
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Так в нього ще й першого не було, тільки намічається після вибірів...
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Ти оурки під ноги кидаєш, чи куди? От коли навчишся кидати бички в урну, тоді можна мріяти про ЄС.
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И где вас таких берут.Я не курю и вам не рекомендую,ну то таке.Обсирать незнакомого человека,это так по кацапски
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А как они могут комментировать то что Петя собирается якобы сделать через 5 лет, откуда они знают какая тогда вообще будет обстановка в Украине да и вообще в мире.
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Просто в ЄС ніхто не вірить, що корупція, яку реанімував після Майдану Порошенко, переможе громадян України.
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харашо, шо он её на форум не пригласил, а то выйшло б хуже чим з йуличкыным коэльйо ))
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Кто будет комментировать дурные заявы от брехуна ПЕци?
Вся Европа знает вес словам этого барыги.. В Евросоюзе отказались комментировать слова Порошенко о планах в 2024 году подать заявку на вступление в объединение - Цензор.НЕТ 4145
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Може ще до того часу Євросовок розвалиться.
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Походу, Могерини тоже огент кремля??? Кругом одни пойкуловники и расшатыватели будок! Один ПОПа весь в белом в окружении стада дебилов-порохососов
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Он хорошо замаскированный агент кремля
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Кстати именно в 2024 кончается срок правления тупина, нет ли здесь связи.
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"Один дурак может задать столько вопросов что и 100 мудрецов не ответят" © В.И. Ленин ПСС том 8 стр.15, работа "Как нам преобразовать РабКрин"
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Все вірно - навіщо їм коментувати відверту маячню ?
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А якби Вакарчук їй заспівав "Усе буде добре...", вона б взагалі заплакала.
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Вчора вечері стукіт в двері квартири- хто там? Ми за вступлення України в єс та нато.... в мене ступор.... а ви від кого? Від порошенка. Ну добре... що хочете? Нам потрібні ваші данні.... і тут мене прорвало...... **** не вспів цих секстантів сфоткати нажаль для підтвердження того що бпп купляє Українців. Без обід. Але це правда.
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Это ложь.Святой Петя,а он именно святой для порохоботов,он не такой.
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ссср вернется и построит комунизм.юля хлеб сделает по 10 копеек,а газ по 4 копейки
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Барига думкою багатіє. і грошима з українського бюджету, можливо, це про Ізраїль, де він буде переховуватись.
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В Россию он дернет.Ему Героя России должен ***** дать,за развал Украины
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Куда там Европе до Пэти! Пэтя может при войне в 80 раз увеличить свою прибыль! Кто так может, даже без войны, в Европе??? Пэтя знает, что 2024 увеличит свое бабло еще в 300 раз. Если, конечно, в кресле царском останется. Но навряд ли, народ не простит............
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Начиная с 2020 года в ЕС перестанут дотировать восточно-европейские страны, Прибалтику и Польшу - вот тогда и посмотрим что будет с ЕС, как будут выживать все эти страны и стоит ли вообще туда прорываться - там ведь правят Германия и Франция, а они ведут себя как деды в армии.
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Kto vam skazal sto perestanut dotirovat Polsu ili strany Baltiji.Pocemu vy negovoryte sto i Greciju,Portugaliju,Belgiju ili Ispaniju ,daze Irlandiju toze dotiruvat,ja uz negovoriu a drugyx vostocnyx stran Evropy.Nicego neizmenitsia tam mnogo kak davali dengi tak i dast nu ciut mense no uze i nam mense nuzno,my uze budem drugix vyderzyvat
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I ecio pocemu perestanet pomogat jesly Evrosojuza biudzet s kazdym godam uvilicyvajetsia primerno na 5 miliardov Evro.Eto sto brity ujdut so svojim 7 miliardov evro?Da oni vsio ravno budet platyt ak i Norvegy so Sveicarijej platyt
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Utocnyl 2014 godu biudzet evrosojuza byl 145 miliarda evro,a 2018 godu 160 miliarda evro.Eto tolko 1% ot VVP strany,eto meloc.Primerno po 4 miliarda v god vyrastajet biudzet
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быдлу с серпом и молотом бизнес-план не нужен.быдлу нужно хлеба и зрелищ.
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В 2014 Свыня хрюкала, что в 2020 Украина подаст заяву в ЕС. В Европе у людей память не как у соевых креветок - они цену словам брехуна знают
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...з ями під назвою "Україна" хтось не дуже худий, увесь спітнілий, витягає мішки з грошима. Будда кивнув учням, і ті допомогли витягти останні мішки... Як тобі таке навіювання В Євросоюзі відмовилися коментувати слова Порошенка про плани в 2024 році подати заявку на вступ до об'єднання - Цензор.НЕТ 3374
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Да они в шоке от этого исполнителя разговорного жанра В Евросоюзе отказались комментировать слова Порошенко о планах в 2024 году подать заявку на вступление в объединение - Цензор.НЕТ 7201
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...які там ще коменти,як що сім"я та кумівство скрізь...
В Євросоюзі відмовилися коментувати слова Порошенка про плани в 2024 році подати заявку на вступ до об'єднання - Цензор.НЕТ 2277
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9,5 тонн РАБссиянского кокаина задержано в Кабо-Верде.ИХТАМНЕТы ФАС
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Пеці зараз не про 2024 треба думати, а про березень 2019 - он його вже й жидиня Зєлєнскій обійшов за рейтингом. Буде сміху, коли обирати доведеться між З і Ю - та ну нах, піду зіпсую бюлетень, та й по всьому. мОлодёж и пОдростки, пепси-кольная пОросль и фейсбучная шелупень обере свого куміра для країни, яка ледь-ледь визначилась... Я вже застарий звідси виїхати, але в партизани ще згоджусь...
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Лапті, та не злорадійте ви так. Кого б українці не вибрали президентом, він буде українським президентом, якщо ні, піде вслід за вашим холуєм януховичем.
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Что они могут прокомментировать? Он с ними не советуется по поводу своих предвыборных обещаний.
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Украину хотели сделать Венесуэлой,а номер не прошел за 5 лет,Порох обосрал РАБссию? какой ужОс В Євросоюзі відмовилися коментувати слова Порошенка про плани в 2024 році подати заявку на вступ до об'єднання - Цензор.НЕТ 7927
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Гівно можна обісрати?
Ельдар Рязанов:

"Жить бы мне
В такой стране,
Чтобы ей гордиться.
Только мне
В большом говне
Довелось родиться.
Не помог
России Бог,
Царь или республика,
Наш народ
Ворует, пьет,
Гадит из-за рублика.
Обмануть,
Предать, надуть,
Обокрасть - как славно-то?
Страшен путь
Во мрак и жуть,
Родина державная.
Сколько лет
Все нет и нет
Жизни человеческой.
Мчат года...
Всегда беда
Над тобой, Отечество"
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Порошенко смешон. Мне стыдно за него.
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Весь звиздеж сладенького главноворующего предназначен исключительно для внутреннего употребления в качестве лапши на уши доверчивых порохоботов. За границей на эти рулады соевого сказочника давным-давно никто внимания не обращает
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что там комментировать, какая заявка? вы на карту смотрели вообще? до 2025 года вступает Черногория и Сербия, потом Македония, потом будут Боснию и Албанию проталкивать, в году 2035-м, а потом Молдову уже в 2040-м
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Может президент и подаст заявку, на после того как ее
примут в ЕС( по ихним законам) надо будет ждать еще 7 лет чтобы стать
полноправным членом ЕС( Евросоюз будет внимательно следить за тем- что у нас
будут полным ходом идти перемены к лучшему( экономическая ситуация в стране
улучшится, повысится социальные стандарты ит....) нищие им не нужны-Ну а если
перемен не будет в лучшую сторону то можно и 20 лет ожидать.

Вывод:
Ну уж очень хочется верить в лучшее Украины!!!!.............
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Не Бздите КацаПсины,......Юля прийде ТОМОС забере,Безвиз анулює,а біопаспортами жопу витере,и все буде гаразд В Євросоюзі відмовилися коментувати слова Порошенка про плани в 2024 році подати заявку на вступ до об'єднання - Цензор.НЕТ 3810 В Євросоюзі відмовилися коментувати слова Порошенка про плани в 2024 році подати заявку на вступ до об'єднання - Цензор.НЕТ 3810ото буде вам радість по самі СкреПОНОСы В Євросоюзі відмовилися коментувати слова Порошенка про плани в 2024 році подати заявку на вступ до об'єднання - Цензор.НЕТ 3810 В Євросоюзі відмовилися коментувати слова Порошенка про плани в 2024 році подати заявку на вступ до об'єднання - Цензор.НЕТ 3810
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Про вступ до НАТО і Євросоюзу можна буде серйозно говорити тільки після ліквідації олігархічного мафіозного ладу в нашій державі. Країна де при владі стоять пройдисвіти та мафіозні клани їм не потрібна.
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Соловьев сказал что нам не нужны Луганск и Донецк,нам нужна вся Украина.КацаПсины 2 раза бравшие Чечню,не подавитесь?
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Слова Порошенка не коштують нічого, хтось це не зрозумів ще ?
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Немецкий корабль вошел в Черное море,видать вместе с эсминцем Дональд Кук и британским кораблем - разведчиком будут мочиить в сортире Мавзолейных Хмырей.Я не против В Євросоюзі відмовилися коментувати слова Порошенка про плани в 2024 році подати заявку на вступ до об'єднання - Цензор.НЕТ 2193
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На РАБссии поставлен Крест,ВЫ ЭТО ПОЙМЕТЕ,всему свое время.......
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Ютьюб. Om TV.Российские сливные бачки Скабеевы и Соловьевы хотят освободить Украину. В Євросоюзі відмовилися коментувати слова Порошенка про плани в 2024 році подати заявку на вступ до об'єднання - Цензор.НЕТ 195Стадо рюсских баранов может только ГУЛАГ Джугашвили строить и освобождать...БЫДЛО пля...
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Вот когда петя перестанет балаболить, а начнет строить Европу в Украине, тогда можно и говорить про ЕС и НАТО.
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Крысы Мавзолейные,подпишитесь на мой сайт Самый сок-2,узнаете много интересного.... В Євросоюзі відмовилися коментувати слова Порошенка про плани в 2024 році подати заявку на вступ до об'єднання - Цензор.НЕТ 5150Особенно про Венесуэлу и ваш путь к ней... В Євросоюзі відмовилися коментувати слова Порошенка про плани в 2024 році подати заявку на вступ до об'єднання - Цензор.НЕТ 5866 В Євросоюзі відмовилися коментувати слова Порошенка про плани в 2024 році подати заявку на вступ до об'єднання - Цензор.НЕТ 5866
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Евросоюзе отказались комментировать слова Порошенко о планах в 2024 году подать заявку на вступление в объединение
 
 
 
 
 
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