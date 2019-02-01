 В Евросоюзе отказались комментировать слова Порошенко о планах в 2024 году подать заявку на вступление в объединение

Об этом глава внешнеполитического ведомства ЕС сообщила в Бухаресте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я не комментирую отдельные слова или заявления, которые были произнесены", – заявила Могерини.

"Но если вы посмотрите на 10 лет в прошлое, или даже посмотрите на 5 лет в прошлое, и в частности Украина пять лет назад переживала действительно драматическое время, и я помню очень хорошо ход событий, мы со всеми странами "Восточного партнерства" многого достигли", – заявила она.

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Высокий представитель ЕС объяснила, что даже несколько лет назад в реализацию определенных дел, которые стали явью сегодня, было невозможно поверить, особенно в отношении Украины, но также Молдовы и Грузии.

"Нам удалось достичь трех главных задач, над которыми мы решили работать с этими тремя партнерами", – подчеркнула Могерини.

В частности, речь идет о подписании Соглашений об ассоциации и введении зон свободной торговли, взаимодействии по постоянным обменам на политическом уровне по всем секторам, продвижении и поддержке всех усилий по внедрению реформ, а также введении безвизового режима.

"Если вы посмотрите, например, на период начала выполнения моих полномочий, около 4,5 лет назад, все эти задачи выглядели совершенно недостижимыми, и я думаю, что у нас есть что праздновать, благодаря также настроенности стран–членов и настроенности наших партнеров в отношении умелого достижения этих целей, о чем на самом деле невозможно было мечтать в то время", – заявила Могерини.

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"Таким образом, опять же, я не буду комментировать, что может произойти как вы упомянули в 2024 году, но несомненно, у нас есть более близкие цели, которых можно достичь. У нас на повестке дня 20 ключевых задач на период до 2020 года и этот период наступит через год, и мы убеждены как со стороны стран–членов, так и Европейской комиссии, эти изменения осуществимы, достижимы и очень конкретные с той точки зрения, какое они могут иметь влияние на жизнь граждан", – подчеркнула Могерини.

Напомним, 29 января президент Петр Порошенко заявил, что Украина до 2024 года подаст заявку на членство в ЕС, получит и начнет выполнять План действий по членству в НАТО. Об этом глава государства сказал, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

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"Соглашение об ассоциации действует, и доля ЕС в нашем экспорте превысила 42%. А до 2024 года мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнем выполнять План действий по членству в НАТО", – пообещал Порошенко.

Он также заявил, что "без членства Украины в ЕС и НАТО Европа будет в опасности".

Ранее в ноябре 2017 года состоялся саммит "Восточного партнерства", на котором были одобрены 20 ключевых задач на период до 2020 года. В частности, речь идет об экономическом развитии и рыночных возможностях, укреплении институтов и обеспечении надлежащего управления, взаимосвязях, энергоэффективности, охране окружающей среды и изменении климата, а также мобильности и контактах между людьми.