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Все про:ПАСЕ (1255) Россия (71869) Совет Европы (517) Володин (20)

 Совет Европы должен вернуть России взносы за 3 года неучастия делегации РФ в работе ПАСЕ, - председатель Госдумы Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявляет, что взносы России в Совет Европы следовало бы вернуть, так как три года российская делегация не участвовала в работе ПАСЕ, а взносы Москва платила.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это около 10 миллиардов рублей, сумма большая. И нам она, конечно, нужна, стране нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами. Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему", - заявил Володин.

Он высказал мнение, что Москва до сих пор не ставила вопрос о возврате взноса из-за "порядочности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": России бессмысленно возвращаться в ПАСЕ, - спикер Госдумы Володин

Отвечая на вопрос, какие есть механизмы, чтобы вернуть эти деньги, В.Володин сказал: "Диалог ведем. И, надеюсь, что ближайшие переговоры, которые состоятся (а мы их не прекращаем), будут включать в себя обсуждение этой темы".

"Сейчас, так как дискуссия ПАСЕ идет вокруг участия российской делегации, конечно, у нас есть повод для того, чтобы поставить этот вопрос и сказать: давайте, подумайте, как вы будете нам возвращать эти средства", - добавил спикер Госдумы.

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Напоминаем, в апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с событиями в Крыму и ситуацией на Донбассе. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

Источник: https://censor.net.ua/n3109562
 
   
 Топ комментарии
 
Бу-га-га. Тупые кацапы купили билет и назло кондуктору пешком пошли. А теперь денежки за билет обратно хотят. Русня, показать вам, где рукав пришивается?
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домыслы полудурка кацапа совет Европы не волнует. Совету Европы должен вернуть России взносы за 3 года неучастия делегации РФ в работе ПАСЕ, - председатель Госдумы Володин - Цензор.НЕТ 2647
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От мертвого осла уши получит кацапстан.
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домыслы полудурка кацапа совет Европы не волнует. Совету Европы должен вернуть России взносы за 3 года неучастия делегации РФ в работе ПАСЕ, - председатель Госдумы Володин - Цензор.НЕТ 2647
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Только после возвращения Крыма и компенсации за Донбасс, наверное, может быть, ну если жрать вам нечего будет !
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Дєржітєсь там казламорді, вам дєнєг нєт.
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баранку от бублика тебе (с) а не деньги за три года неучастия!!!
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Винторогим нет покоя. Чечне надо газ долг списать чтоб резьбу в многоходовОчке не нарезали
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От мертвого осла уши получит кацапстан.
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председатель Госдумы Володин-- морда кацапская верни сначала за Боинг . Крым и Донбасс а потом будешь мычать !!! Долгов столько что неодно поколение с коленвстающих будет отдавать
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а хрен по всей толстой морде - сами виноваты Совету Европы должен вернуть России взносы за 3 года неучастия делегации РФ в работе ПАСЕ, - председатель Госдумы Володин - Цензор.НЕТ 5230
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Так нельзя--надо отдать. Кокаином---возьмут запросто.
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Только Владимвладимыч объявил Гундяю и попам, что будет защищать права человека в других странах, ему тут же приглашение в ЕСПЧ. Иск против РФ и лично Путина на $330 млн от лица родственников жертв сбитого боинга МН17. Приходите, Владимвладимыч, защищайте!
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А ключ от квартиры где деньги лежат...тебе не дать..（с）😀
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Бу-га-га. Тупые кацапы купили билет и назло кондуктору пешком пошли. А теперь денежки за билет обратно хотят. Русня, показать вам, где рукав пришивается?
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- Послушайте. вы должны вернуть мне деньги которые я вам платил 3 года посещая ваш театр.
- Но вы же его посещали!
- Но я же не участвовал в спектакле.
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Евросоюз должен поводить лысым по губам володина, чтоб до него дошло
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Как только ***** уберется из Украины, выплатит репарации и компенсации всем пострадавшим, так сразу и приходите за своими деньгами, казламордые!
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Знову кокаїн не поступив, ось і ковбасить болезного!!!!!!!!!!!
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так вы нам суки за 300 лет долны и гундяй тожесо своей сектой...почекай посчитаемся...
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Ребята,а в чём проблема? В суд... Вот только "проблемка" у вас- вы провозгласили, что ваше внутреннее законодательство выше, чем международное... Так чего же вы ссылаетесь на его нормы?!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовет Европы должен вернуть России взносы за 3 года неучастия делегации РФ в работе ПАСЕ, - председатель Госдумы Володин
 
 
 
 
 
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