 Совет Европы должен вернуть России взносы за 3 года неучастия делегации РФ в работе ПАСЕ, - председатель Госдумы Володин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это около 10 миллиардов рублей, сумма большая. И нам она, конечно, нужна, стране нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами. Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему", - заявил Володин.

Он высказал мнение, что Москва до сих пор не ставила вопрос о возврате взноса из-за "порядочности".

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Отвечая на вопрос, какие есть механизмы, чтобы вернуть эти деньги, В.Володин сказал: "Диалог ведем. И, надеюсь, что ближайшие переговоры, которые состоятся (а мы их не прекращаем), будут включать в себя обсуждение этой темы".

"Сейчас, так как дискуссия ПАСЕ идет вокруг участия российской делегации, конечно, у нас есть повод для того, чтобы поставить этот вопрос и сказать: давайте, подумайте, как вы будете нам возвращать эти средства", - добавил спикер Госдумы.

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Напоминаем, в апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с событиями в Крыму и ситуацией на Донбассе. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.