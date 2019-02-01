 Повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к росту цен, - Глава ассоциации собственников вагонов Криворучко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью 112.ua глава ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.
По словам Криворучко, принцип индексации тарифов УЗ с привязкой к индексу цен товаропроизводителей имеет существенный недостаток. И постоянно поднимая тариф, УЗ обрекает себя на последующее повышение.
"Расходы на ж/д транспорт являются для многих отраслей существенной статьей расходов. УЗ повышает тариф, производители вынужденно поднимают цены, растет индекс цен товаропроизводителей, тариф УЗ растет еще больше - и так далее по спирали. Чем выше УЗ индексирует тариф, тем больше необходимость в последующем повышении", - заявил Криворучко.
Также эксперт сообщил, что УЗ является естественной монополией и играет на локальном рынке, тогда как другие производители зависят от мировой конъюнктуры.
Мы не боимся. С томосом и Епифаном - хоть камни с неба.
Раньше вагоны шли 3-5 дней, а сейчас 10-12 !
Проще и дешевле привезти на авто, даже по убитым дорогам....
капуста 25... это точно перемога?
Нам це пофіг, маємо "пенсіонерник" у селі на 12 соток, Жінка-землерийка, таки щось та виростила, ще нічого у магазині не купували.
За те, завдяки сувші який виноград був! У нас Прєображеніє, дав перший урожай по 12-15кг з куща! Кожне гроно по 1-1,2кг! Ото вже відїлися!
Мушу засмутити совкових пенсів, ціни у нас будуть рости доти доки зарплати не досягнуть европейського рівня, паралельно доведеться запровадити пенсійне. медичне та страхівання від безробіття, при чому обовязкове, тобто його будуть автоматом вираховувати з зарплати, як нині прибутковий податок.
У чехів та словаків це відповідно 6,5+4,5+3%, всього, додатково до прибуткового податку +14%!
https://biz.censor.net.ua/resonance/3026811/kak_formiruyutsya_tarify_na_jeleznodorojnye_perevozki_gruzov
У нас цены на перевозка грузов олигархов ниже чем в Польше в 10 раз, Криворучко хочет чтоб "богатое" население дотировало ЖД, а олигархам грузы ЖД почти на халяву возило...
А даному ресурсу, я б порадив не постити явну заказуху!
І вони ж не лише економічну, вони ж і політичну заказуху постять!