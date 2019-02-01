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 Экономика
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Все про:перевозки (294) тарифы (1566) Укрзализныця (1548) вагоны (85)

 Повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к росту цен, - Глава ассоциации собственников вагонов Криворучко

Расходы на ж/д транспорт являются для многих отраслей существенной статьей расходов. УЗ повышает тариф, производители вынужденно поднимают цены, вследствие чего растет индекс цен товаропроизводителей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью 112.ua глава ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

По словам Криворучко, принцип индексации тарифов УЗ с привязкой к индексу цен товаропроизводителей имеет существенный недостаток. И постоянно поднимая тариф, УЗ обрекает себя на последующее повышение.

"Расходы на ж/д транспорт являются для многих отраслей существенной статьей расходов. УЗ повышает тариф, производители вынужденно поднимают цены, растет индекс цен товаропроизводителей, тариф УЗ растет еще больше - и так далее по спирали. Чем выше УЗ индексирует тариф, тем больше необходимость в последующем повышении", - заявил Криворучко.

Также эксперт сообщил, что УЗ является естественной монополией и играет на локальном рынке, тогда как другие производители зависят от мировой конъюнктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужен новый закон "О железнодорожном транспорте" с реформированием системы тарифообразования, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко

Источник: https://censor.net.ua/n3109561
 
 
 Топ комментарии
 
Повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к росту цен, - Глава ассоциации собственников вагонов Криворучко

Мы не боимся. С томосом и Епифаном - хоть камни с неба. Повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к росту цен, - Глава ассоциации собственников вагонов Криворучко - Цензор.НЕТ 6186
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У нас так принято! Всё ведёт к росту цен.
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вау. оказывается есть такая ассоциация? Нужно просто мыролюбно отправить этих ассоциаторов к прочим ассоциананистам таким как химикам, металлургам, свидетелям потужных реформ, энергетикам.
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Фігня якась.... тільки не потрібно мене розповідати про ціни в Євросоюзі.
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Криворучко -- кто это ??? Нахрена он всрался в новостях !!! Ноет и ноет -- может недоедает
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Криворучко прав. За повышением тарифов последует повышение цен на те грузы, которые перевозятся по ЖД. И не только это. Ряд товаров Украины не попадёт в другие страны. Их просто не довезут до морских портов и не погрузят на пароходы, потому что это уже будет не выгодно. Факт того,что в Украине дешёвая рабочая сила замусолили большими тарифами и баснословно высокими зарплатами для чиновников.
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Повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к росту цен, - Глава ассоциации собственников вагонов Криворучко

Мы не боимся. С томосом и Епифаном - хоть камни с неба.
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вау. оказывается есть такая ассоциация? Нужно просто мыролюбно отправить этих ассоциаторов к прочим ассоциананистам таким как химикам, металлургам, свидетелям потужных реформ, энергетикам.
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Ассоциация владельцев вагонов- особая история в развитии бизнеса в Украины. В начале 90 гг прошлого столетия на заре Украинского государства, УКРЗализныця оказалась не в состоянии пополнять парк жд вагонов. Грузы просто не принимались к перевозке. Грузовладельцы, в основном все участники внешне-торговых операций вынуждены были сами заказывать вагоны для перевозки своих грузов в Лиссичанске и др.местах СНГ.И потому сейчас много вагонов принадлежит различным компаниям Украины, а вот владельцем тягловой силы осталась Укрзализныця.
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Пусть руководство УЗ перестанет воровать и наведёт порядок!
Раньше вагоны шли 3-5 дней, а сейчас 10-12 !
Проще и дешевле привезти на авто, даже по убитым дорогам....
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Кто эти собственники вагонов? На многих вагонах написано ВТБ банк.
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интересная тема - у нас уже картошка по 12
капуста 25... это точно перемога? Повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к росту цен, - Глава ассоциации собственников вагонов Криворучко - Цензор.НЕТ 2959
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Дурень, цьгоріч рано степліло, а потім мороз побив те, що звйшло. Ті, хто садив по церковному календарю, таж прокололися, дощів весною не було, вологи у грунті не вистачило, тому городина вродила погано.
Нам це пофіг, маємо "пенсіонерник" у селі на 12 соток, Жінка-землерийка, таки щось та виростила, ще нічого у магазині не купували.
За те, завдяки сувші який виноград був! У нас Прєображеніє, дав перший урожай по 12-15кг з куща! Кожне гроно по 1-1,2кг! Ото вже відїлися! Підвищення тарифів на вантажні перевезення призведе до зростання цін, - Глава асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 1272
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Так, приведе, але залзничники мають отримувати конкурентну зарплату, до хто тоді потяги водитиме та рух.склад ремонтуватиме?
Мушу засмутити совкових пенсів, ціни у нас будуть рости доти доки зарплати не досягнуть европейського рівня, паралельно доведеться запровадити пенсійне. медичне та страхівання від безробіття, при чому обовязкове, тобто його будуть автоматом вираховувати з зарплати, як нині прибутковий податок.
У чехів та словаків це відповідно 6,5+4,5+3%, всього, додатково до прибуткового податку +14%!
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Как формируются тарифы на железнодорожные перевозки грузов

https://biz.censor.net.ua/resonance/3026811/kak_formiruyutsya_tarify_na_jeleznodorojnye_perevozki_gruzov

У нас цены на перевозка грузов олигархов ниже чем в Польше в 10 раз, Криворучко хочет чтоб "богатое" население дотировало ЖД, а олигархам грузы ЖД почти на халяву возило...
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Це називається "націоналізація збитків".
А даному ресурсу, я б порадив не постити явну заказуху!
І вони ж не лише економічну, вони ж і політичну заказуху постять!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПовышение тарифов на грузовые перевозки приведет к росту цен, - Глава ассоциации собственников вагонов Криворучко
 
 
 
 
 
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