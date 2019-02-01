 Даже при наличии оснований для увольнения Аласании это необходимо было делать после выборов, - глава НСЖУ Томиленко

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии Интерфакс-Украина выразил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
"Нас беспокоит случившаяся ситуация. Я считаю, что принятие за 2 месяца до выборов решения об отстранении, об отставке председателя правления Общественного (телевидения) без диалога, без общественной дискуссии ставит под сомнение успешность реформы, конструкции формирования наблюдательного совета", - сказал он.
С.Томиленко прогнозирует, что ситуация с отставкой председателя правления НОТУ З.Аласании пошатнет доверие к Общественному вещанию.
"Даже если есть принципиальные замечания, все равно (нужно) отложить сроки рассмотрения кадровых вопросов на срок, который будет после президентских выборов", - сказал глава НСЖУ.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.
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а это разве не новость?
Список прямых аналогий можно продолжать долго. Важно понимать, что подобное не борется с подобным. Они - сотрудничают.
І не тому що , а як по духу і крові.
Наслідки не забарились.
Чим скоріше його замінили тим ліпше. Заяви журнашлюх не приймаються.
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І понад півроку відкладали розгляд питання про звільнення "цінного кадра"