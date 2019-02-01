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 Общество
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Все про:НСЖУ (28) увольнение (1503) Аласания (69)

 Даже при наличии оснований для увольнения Аласании это необходимо было делать после выборов, - глава НСЖУ Томиленко

Ситуация с отставкой председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании ставит под сомнение процедуру, по которой был сформирован наблюдательный совет компании

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии Интерфакс-Украина выразил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Нас беспокоит случившаяся ситуация. Я считаю, что принятие за 2 месяца до выборов решения об отстранении, об отставке председателя правления Общественного (телевидения) без диалога, без общественной дискуссии ставит под сомнение успешность реформы, конструкции формирования наблюдательного совета", - сказал он.

С.Томиленко прогнозирует, что ситуация с отставкой председателя правления НОТУ З.Аласании пошатнет доверие к Общественному вещанию.

"Даже если есть принципиальные замечания, все равно (нужно) отложить сроки рассмотрения кадровых вопросов на срок, который будет после президентских выборов", - сказал глава НСЖУ.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Источник: https://censor.net.ua/n3109560
 
 
 Топ комментарии
 
странная логика,а уголовников тоже будем после выборов сажать? ну вдруг что не то))
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Не показал порохатого - давай, до свидания?
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этот вопрос (когда увольнять) решают инвестора (США, ЕС и Канада), которые оплачивали бездарную работу Аласании и его финансовые махинации.. Если Аласания накосячил с грантовыми деньгами, то Аласании пипец!
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Ну, обхезалися. Гуано мохна й прибрати, а душок залишиться.
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Душок можно перетерпеть, а вот если барыг во главе с мальдивским главнокомандующим отодвинут от корыта... Вот это будет катастрофа.
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ПЭця, если ты меняешь коней на переправе, то кому ТЫ тогда нахрен сдался???)))
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Да, побеспокоились заранее так сказать, чтобы успеть
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странная логика,а уголовников тоже будем после выборов сажать? ну вдруг что не то))
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А що, пані, Ви вважаєте Петра Олексійовича треба до виборів посадити?
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да вместе с кабмином и верховной радой,и начинать с чистого листа
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Пані, Ви нічого не подумайте такого... Я тільки "ЗА", але хотів детальніше з'ясувати Вашу позицію.
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теперь позиция ясна? раком только перед мужем))) но я гетеро и мужчина)
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отличная идея Навіть за наявності підстав для звільнення Аласанії це треба було робити після виборів, - голова НСЖУ Томіленко - Цензор.НЕТ 1384 . но надо мыслить "ширше". половина "кандидатов в президенты" - это кандидаты на нары.
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Мне кажется, что есть более важные и острые проблемы в стране, чем увольнение чиновника, пусть и важного....
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Вы абсолютно правы. Но ситуация прекрасна тем, что мы наблюдаем корпоративный вой так называемой 4-й власти. Оказывается, они готовы с пеной у рта защищать дерибанщика и вора, просто потому что он свой. Это настоящее открытие для тех, кто верил в перемены в стране, в новые лица и т.п.
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Так сое и говорят об этом же.Виноват или не виноват Аласания это вопрос судов.Трогать журналистов перед выборами,худшего сценария придумать трудно.Хоронить рейтинг ***** уже не куда ниже.Но черт возьми вопрос зачем сейчас?
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как то не помню его репортажей и статей в газетах,ну вот не помню,может кто подскажет где найти?)
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ну уж вас в голове кладезь памяти? ну сто за идиотизм сегодня на цензоре??? задан вопрос ,знаешь,дай ссылку ,а нет по сиди не *****
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это понятно,а с украинцами ты пробовал говорить?
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ну тогда *по тундре,по железной дороге,где мчится поезд...............*)))
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Изюмика.Поищи в гугле ситуацию с разгромом редакции АТН в Харькове титушками Кернеса.Редакционной политикой АТН тогда руководил Аласания.А так рассказывать очень долго.
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"чисельні порушення трудового законодавства, розкрадання коштів, величезні зарплати та премії для керівництва та мізерні зарплати без належних надбавок для простих працівників, також про кумівство та призначення осіб без належної освіти та кваліфікації" - профспілка НТСУ
https://t.co/gvetdm0Pge
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Значит все правильно сделали.
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Не показал порохатого - давай, до свидания?
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этот вопрос (когда увольнять) решают инвестора (США, ЕС и Канада), которые оплачивали бездарную работу Аласании и его финансовые махинации.. Если Аласания накосячил с грантовыми деньгами, то Аласании пипец!
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Аласанія- "ворюжка" грантових грошей
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Что за бред? Навіть за наявності підстав для звільнення Аласанії це треба було робити після виборів, - голова НСЖУ Томіленко - Цензор.НЕТ 9905 Даже при наличии оснований его увольнять нельзя до выборов... Президента, потом Парламента, потом громад Навіть за наявності підстав для звільнення Аласанії це треба було робити після виборів, - голова НСЖУ Томіленко - Цензор.НЕТ 3923
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И вообще нельзя увольнять пока Ахметов не сидит! (с)
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И у Путина, и у Порошенко коррупция и безнаказанность правящего класса стали основой режима.
Список прямых аналогий можно продолжать долго. Важно понимать, что подобное не борется с подобным. Они - сотрудничают.
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а бараны блеют и кукарекают в стойле...
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Таку посаду повинен займати представник української інтелігенції
І не тому що , а як по духу і крові.
Наслідки не забарились.
Чим скоріше його замінили тим ліпше. Заяви журнашлюх не приймаються.
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"чисельні порушення трудового законодавства, розкрадання коштів, величезні зарплати та премії для керівництва та мізерні зарплати без належних надбавок для простих працівників, також про кумівство та призначення осіб без належної освіти та кваліфікації" - профспілка НТСУ
https://t.co/gvetdm0Pge

І понад півроку відкладали розгляд питання про звільнення "цінного кадра"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДаже при наличии оснований для увольнения Аласании это необходимо было делать после выборов, - глава НСЖУ Томиленко
 
 
 
 
 
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