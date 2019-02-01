 Блокада Азовского моря не окончена, ситуация такая же, как была в первый месяц помех, и может ухудшиться, - "Майдан иностранных дел". ИНФОГРАФИКА

Об окончании блокады Азовского моря говорить еще рано, считают эксперты мониторинговой группы "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции журнала "BlackSeaNews". Результаты мониторинга опубликованы в Фейсбуке Андрея Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение января 2019 задержаний судов посреди моря во время движения не было, как и в октябре, ноябре и декабре. Это является прямым следствием патрулирования и сопровождения судов со стороны кораблей ВМС Украины, которые были передислоцированы к Азовскому морю в сентябре 2018 года", – сказано в отчете.

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Время ожидания нашими кораблями разрешения на проход по Керченскому проливу уменьшилось до значений июля 2018 года, первого месяца блокады. А вот в самом проливе суда задерживают по-прежнему на большее время, чем в начале блокады.

"Уменьшение времени ожидания разрешения на проход по Керченскому проливу в конце декабря и в январе 2018 года имело прямую корреляцию (совпадало во времени) с вынужденными публичными ответами чиновников РФ о том, что РФ "ничего не нарушает" в связи с совместным заявлением канцлера ФРГ А. Меркель и президента Франции Э. Макрона (27.12.18), их телефонными разговорами с Путиным в последующие дни (28.12.18 и 02.01.19), с визитом в Москву министра иностранных дел ФРГ Г. Мааса (18.01.19), с приездом в Мариуполь делегации ЕС и министров стран ЕС (28–29.01.19). Однако, каждый раз после даты соответствующих событий продолжительность искусственного содержания судов снова возрастала", – утверждают авторы отчета.

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По мнению экспертов "Майдана иностранных дел", уменьшение времени задержки судов в Керченском проливе – это тактический ход России. Сейчас Москва занята решение судьбы газопровода "Северный поток-2". Если его удастся построить и запустить в работу, это развяжет россиянам руки "по блокаде Азовского моря и не только", – сказано в отчете.

Аналитики призывают "не расслабляться и не распространять "розовые настроения и ожидания" относительно того, что блокада закончилась. Статистически ситуация сейчас подобная июлю 2018 года, который все мы считали месяцем, когда блокада Азовского моря началась", – подводят итог эксперты.