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 Блокада Азовского моря не окончена, ситуация такая же, как была в первый месяц помех, и может ухудшиться, - "Майдан иностранных дел". ИНФОГРАФИКА

Улучшение ситуации в Азовском море каждый раз совпадало с международным влиянием или обсуждением введения новых санкций против России, подчеркивают эксперты.

Об окончании блокады Азовского моря говорить еще рано, считают эксперты мониторинговой группы "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции журнала "BlackSeaNews". Результаты мониторинга опубликованы в Фейсбуке Андрея Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение января 2019 задержаний судов посреди моря во время движения не было, как и в октябре, ноябре и декабре. Это является прямым следствием патрулирования и сопровождения судов со стороны кораблей ВМС Украины, которые были передислоцированы к Азовскому морю в сентябре 2018 года", – сказано в отчете.

Блокада Азовского моря не окончена, ситуация такая же, как была в первый месяц помех, и может ухудшиться, - Майдан иностранных дел 01

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Время ожидания нашими кораблями разрешения на проход по Керченскому проливу уменьшилось до значений июля 2018 года, первого месяца блокады. А вот в самом проливе суда задерживают по-прежнему на большее время, чем в начале блокады.

Блокада Азовского моря не окончена, ситуация такая же, как была в первый месяц помех, и может ухудшиться, - Майдан иностранных дел 02

"Уменьшение времени ожидания разрешения на проход по Керченскому проливу в конце декабря и в январе 2018 года имело прямую корреляцию (совпадало во времени) с вынужденными публичными ответами чиновников РФ о том, что РФ "ничего не нарушает" в связи с совместным заявлением канцлера ФРГ А. Меркель и президента Франции Э. Макрона (27.12.18), их телефонными разговорами с Путиным в последующие дни (28.12.18 и 02.01.19), с визитом в Москву министра иностранных дел ФРГ Г. Мааса (18.01.19), с приездом в Мариуполь делегации ЕС и министров стран ЕС (28–29.01.19). Однако, каждый раз после даты соответствующих событий продолжительность искусственного содержания судов снова возрастала", – утверждают авторы отчета.

Блокада Азовского моря не окончена, ситуация такая же, как была в первый месяц помех, и может ухудшиться, - Майдан иностранных дел 03

Также на Цензор.НЕТ: Из-за блокады России в Мариуполь не могут зайти 44% судов, - директор порта

По мнению экспертов "Майдана иностранных дел", уменьшение времени задержки судов в Керченском проливе – это тактический ход России. Сейчас Москва занята решение судьбы газопровода "Северный поток-2". Если его удастся построить и запустить в работу, это развяжет россиянам руки "по блокаде Азовского моря и не только", – сказано в отчете.

Аналитики призывают "не расслабляться и не распространять "розовые настроения и ожидания" относительно того, что блокада закончилась. Статистически ситуация сейчас подобная июлю 2018 года, который все мы считали месяцем, когда блокада Азовского моря началась", – подводят итог эксперты.

Источник: https://censor.net.ua/n3109559
 
   
 Топ комментарии
 
Вот такой аналитики и должно быть больше,чтоб была видна реальная картина событий,а не дурбаненко,который отправил моряков в плен,а теперь говорит,что там типа этот мост,типа сам развалится.На минуточку,командующий ВМС Украины.
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А про какую «победу» вьі ведете речь?
Речь, отом, что, два катера и буксир Украиньі бьіли НЕМОТИВИРОВАННО захваченьі свинороссами в МЕЖДУНАРОДНЬІХ водах.
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Вот такой аналитики и должно быть больше,чтоб была видна реальная картина событий,а не дурбаненко,который отправил моряков в плен,а теперь говорит,что там типа этот мост,типа сам развалится.На минуточку,командующий ВМС Украины.
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Порошенко любит таких гениев, как и сам
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Для ********** и их местньіх шестерок: НАПОМНИМ.
При совершении 25 ноября 2018 РУТИННОГО перехода трех кораблей ВМС ВС Украины из УКРАИНСКОГО порта Одесса в УКРАИНСКИЙ порт Мариуполь в МЕЖДУНАРОДНЬІХ водах они бьіли НЕМОТИВИРОВАННО атакованьі многократно превосходящими силами ВМФ и ВВС россии, которьіе открьів огонь на поражение, раненил нескольких украинских моряков, после чего екипажи бьіли захваченьі русскими.

<******* уже 3 - месяц морозится, отказьіваясь вернуть Украине захвачнньіе екипажи и корабли.
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Еще раз.Посылая моряков в заведомо кацапский плен,был ли план Б,который должен быть при любой военной операции.Если бы,то почему не был реализован,если нет,то о какой победе над кацапами может идти речь.
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А про какую «победу» вьі ведете речь?
Речь, отом, что, два катера и буксир Украиньі бьіли НЕМОТИВИРОВАННО захваченьі свинороссами в МЕЖДУНАРОДНЬІХ водах.
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Специально для Вас:
Три корабля ВМС ВС Украины совершали ОБЬІЧНЬІЙ переход из УКРАИНСКОГО порта Одесса в УКРАИНСКИЙ порт Мариуполь.
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забыл добавить что из украинского порта в украинский ЧЕРЕЗ ОККУПИРОВАННЫЙ ПРОЛИВ,на что надеялся Порошенко,что кацапы их пропустят или что возьмут в плен?
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не нужно врать про обычный переход,военные корабли первый раз шли по оккупированным крымским водам
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ВРЕШЬ ТЬІ.

«Вечером 24 сентября 2018 стало известно, что два корабля ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" достигли пункта назначения в Азовском море, пройдя под так называемым Крымским мостом и мимо оккупированного Россией Крыма.
Напомним, 20 сентября 2018 украинские военные суда отправились с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе.
Суда должны были осуществить проход из Черного в Азовское море через контролируемый агрессором Керченский пролив, конечной точкой украинских кораблей является Бердянск, где они должны стать основой флотской группировки новой военно-морской базы Украины в Азовском море.»

https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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Дальше ,что не пойму.Весь генералитет от пети вещает про готовность на прямую агрессию из параши,а тут на ровном месте без боя отдали в плен Украинцев.Где логика?
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логика тут очень даже есть это перенос выборов или отмена выборов,других причин нет,но и это не получилось,пострадали только моряки
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европа на азов почти не обращала внимания...для нее причин не было...
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А чего они не отстреливались а сразу сдались?Они ж военные моряки а не рыбаки нелегалы.У них же и оружие есть.
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"рутинный переход",напомни нам когда это были переходы боевых судов ВМФ Украины через керченский пролив,контролируемый россией?И почему так быстро ввели военное положение,все было подготовлено
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1. В сентябре 2018 бьіл подобньій проход.

2. Согласно Договору, подписанный Украиной и Россией в 2003 году, и Международной Конвенции ООН по морскому праву, Статья 44 : "Государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом сообщать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не допускается никакого приостановления транзитного прохода".
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Сейчас Москва занята решение судьбы газопровода "Северный поток-2". Если его удастся построить и запустить в работу, это развяжет россиянам руки "по блокаде Азовского моря и не только",значит нужно в одно время валить Керченский мост и продырявить две газовые трубы. Блокада Азовского моря не окончена, ситуация такая же, как была в первый месяц помех, и может ухудшиться, - "Майдан иностранных дел" - Цензор.НЕТ 774 Источник: https://censor.net.ua/n3109559
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И чего ты этим добьешься? Дать кремлю прямую причину для нападения?
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В Кабо-Верде задержаны российские моряки из-за наркотиков
Представитель посольства уточнил, что задержание связано с подозрениями в контрабанде наркотиков. По его словам, посольство контактирует с местными властями и имеет доступ к задержанным.
По информации издания «Морской бюллетень» судно ESER под флагом Панамы следовало из Панамы в Марокко и сделало вынужденную остановку в порту Прая в Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа. Местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонны кокаина.

https://fakty.ua/294692-rossijskie-moryaki-popalis-na-kontrabande-9-5-tonny-kokaina
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБлокада Азовского моря не окончена, ситуация такая же, как была в первый месяц помех, и может ухудшиться, - "Майдан иностранных дел". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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