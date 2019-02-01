 Апелляция на приговор Януковичу за государственную измену подаваться не будет, - Луценко

,Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Я принял решение не подавать апелляцию (на приговор В.Януковичу - ИФ)", - сказал Ю.Луценко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.
Посетители смогут понюхать 15 запахов, которые ассоциируются с детством в Советском Союзе. Синтезированные ароматы распределены по пяти комнатам.
В «Школе» представлены запахи книжных страниц, мокрого мела и подгоревшей каши из школьного завтрака. В «Ванной комнате» присутствуют ароматы мятного зубного порошка, шампуня «Кря-кря» и земляничного мыла, в «Гастрономе» - свежей выпечки, газировки с сиропом и мороженого.
В комнате «Дом» посетители смогут понюхать букет из бальзама «Звездочка», «чайного гриба» и одеколона «Гвоздика». В «Дворе» представлен запах гудрона, который советские дети жевали вместо жевательной резинки.
- а давай напьемся и расскажем друг другу все... что боялись сказать трезвыми
- простите.... а вы точно прокурор?
все договорено
Фейковій приговор
Где день
в сумочку Хирины луценко?
В слепом трасте?
Объясните мне: зачем судить овоща?...Не знаете? А я скажу зачем.
Чтобы по всем другим делам позаканчивались сроки давности.
ГПУ освободит всех обвиняемых в преступлениях против Майдана в связи с завершением 5-летнего срока давности!
Бред сивой кобылы. Янукович, который живет себе на России и никуда не собирается ехать - осужден, и это никому не надо. А убийцы и тысячи их подельников восстановлены в званиях, получают новые назначения, идут вверх по служебной лестнице в то время как убитые ими герои так и остались неотомщенные... "
(David Kohan)