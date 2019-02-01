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 Политика Украины
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 Апелляция на приговор Януковичу за государственную измену подаваться не будет, - Луценко

Апелляция на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу за государственную измену подаваться не будет, необходимо сосредоточиться на доказательстве его причастности к другим преступлениям.

,Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Я принял решение не подавать апелляцию (на приговор В.Януковичу - ИФ)", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защита обжалует решение суда, приговорившего Януковича к 13 годам лишения свободы

Источник: https://censor.net.ua/n3109558
 
   
 Топ комментарии
 
В Австрии дали деятельнице 14 лет только за какой-то гипотетический призыв к х**лу ввести войскав Австрию, а Яныку дали 13 лет за реально осуществленные действия.
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Осудить индюковича на 13 лет,которого все равно не достать,это и есть венец "правосудия" по новому и карьеры херпрокурора.
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Що ще може сказати шоколадно-лікерна пародія на прокурора.
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Москвичи понюхают советской жизни Апеляція на вирок Януковичу за державну зраду не подаватиметься, - Луценко - Цензор.НЕТ 3072 В Музее советских игровых автоматов на Кузнецком Мосту открылась выставка «Как пахнет советское детство», сообщает портал The Village.
Посетители смогут понюхать 15 запахов, которые ассоциируются с детством в Советском Союзе. Синтезированные ароматы распределены по пяти комнатам.
В «Школе» представлены запахи книжных страниц, мокрого мела и подгоревшей каши из школьного завтрака. В «Ванной комнате» присутствуют ароматы мятного зубного порошка, шампуня «Кря-кря» и земляничного мыла, в «Гастрономе» - свежей выпечки, газировки с сиропом и мороженого.
В комнате «Дом» посетители смогут понюхать букет из бальзама «Звездочка», «чайного гриба» и одеколона «Гвоздика». В «Дворе» представлен запах гудрона, который советские дети жевали вместо жевательной резинки. Апеляція на вирок Януковичу за державну зраду не подаватиметься, - Луценко - Цензор.НЕТ 3072
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Бедный, бедный витя, и как же со всеми этими приговорами ему в ростове жить? А слабо группу исполнителей послать за витьком?
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В Австрии дали деятельнице 14 лет только за какой-то гипотетический призыв к х**лу ввести войскав Австрию, а Яныку дали 13 лет за реально осуществленные действия.
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Вы правы.ему надо было пожизненное.Но пока не с нашим счастьем.
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В Австрии свои законы, а у нас - свои. Вопрос к депутатам предыдущих созывов, почему такие сроки.
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Осудить индюковича на 13 лет,которого все равно не достать,это и есть венец "правосудия" по новому и карьеры херпрокурора.
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Яка апеляція, йому і так мало дали. За державну зраду треба давати пожиттево і з конфіскацією.
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***
- а давай напьемся и расскажем друг другу все... что боялись сказать трезвыми
- простите.... а вы точно прокурор?
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Що, свинота, відпрацьовуєш овочеве помилування? Так запрошуйте шапкокрада на вибори. Воно вам, дійсно, не конкурент. Воно ж легітимний.
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Що ще може сказати шоколадно-лікерна пародія на прокурора.
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Заочное осуждение и заочная отсидка? 13 лет пролетят незаметно в Рублёвке, если цирроз овоща не настигнет раньше..
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Юрий Виталич, изыщите средства, наймите израильтян и они вам Овоща живого и тепленького доставят, прямо к шконке. А заодно попросите поделиться секретом, как они из-под земли преступников могут достать.
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Юрко-апачи, а что там по кидателю гранат под Радой! Или прикопали по тихому?!
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Власть Перемирий. С сепарами. С рыгами. *******.
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Так с какого момента начнут эти 13 отсчитывать? хряка давно можно было замочить ,за развалУкраины и массовые убийства людей Плокулол ,не надо нас дурить
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Ну да
все договорено
Фейковій приговор
Где день
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деньги
в сумочку Хирины луценко?
В слепом трасте?
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Тобто , оце генпрокурор, сказало, що за розстріляну "Небесну сотню" - ніхто відповідати не буде; за тисячі поранених і побитих - ніхто відповідати не буде. За невідомо скільки згорівших в будинку профсоюзів в Києві - ніхто відповідати не буде. За вивезених з лікарень поранених під час Майдану - ніхто відповідати не буде. От і як тепер назвати таку нелюдь? Гнида.
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«Вот просто постарайтесь мне объяснить: зачем судить скрывающегося на России Януковича, который не приедет и не будет сидеть в тюрьме, если с извинениями отпустили Лукаш, на свободе Медведчук, Бойко, Левочкин?
Объясните мне: зачем судить овоща?...Не знаете? А я скажу зачем.
Чтобы по всем другим делам позаканчивались сроки давности.

ГПУ освободит всех обвиняемых в преступлениях против Майдана в связи с завершением 5-летнего срока давности!
Бред сивой кобылы. Янукович, который живет себе на России и никуда не собирается ехать - осужден, и это никому не надо. А убийцы и тысячи их подельников восстановлены в званиях, получают новые назначения, идут вверх по служебной лестнице в то время как убитые ими герои так и остались неотомщенные... "
(David Kohan)
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Така ціна за те, що не зупинили тих, хто йшов по трупах Героїв. Нам плюнули в обличчя, а ми утерлись і ждемо чогось.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляция на приговор Януковичу за государственную измену подаваться не будет, - Луценко
 
 
 
 
 
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