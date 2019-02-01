 Апелляция на приговор Януковичу за государственную измену подаваться не будет, - Луценко

,Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Я принял решение не подавать апелляцию (на приговор В.Януковичу - ИФ)", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

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