 ЦИК зарегистрировала Габера и Деревянко кандидатами в президенты, всего кандидатов уже 28

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Рассмотрев поданные документы, Комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" и зарегистрировала двух кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019:
- Габера Николая Александровича, 1960 г.р., образование высшее, проживает в Киеве, помощника-консультанта народного депутата Украины, члена Патриотической партии Украины (ППУ), самовыдвижение;
- Деревянко Юрия Богдановича, 1973 г.р., образование высшее, проживает в Киеве, народного депутата Украины, председателя подкомитета по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами государственной власти и местного самоуправления Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, член Политической партии "Воля", субъект выдвижения - Политическая партия "Воля", - говорится в сообщении.
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Таким образом, на 1 февраля 2019 года ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов на пост Президента Украины.
В Музее советских игровых автоматов на Кузнецком Мосту открылась выставка «Как пахнет советское детство», сообщает портал The Village.
Посетители смогут понюхать 15 запахов, которые ассоциируются с детством в Советском Союзе. Синтезированные ароматы распределены по пяти комнатам.
В «Школе» представлены запахи книжных страниц, мокрого мела и подгоревшей каши из школьного завтрака. В «Ванной комнате» присутствуют ароматы мятного зубного порошка, шампуня «Кря-кря» и земляничного мыла, в «Гастрономе» - свежей выпечки, газировки с сиропом и мороженого.
В комнате «Дом» посетители смогут понюхать букет из бальзама «Звездочка», «чайного гриба» и одеколона «Гвоздика». В «Дворе» представлен запах гудрона, который советские дети жевали вместо жевательной резинки.
Не знаю як сусіди, а дружини навіть на вибори не підуть. Бо мають з продажу місць у виборчих комісіях стільки, скільки нам, цензорівським тролям , і не снилося.
Між іншим, вона за Україну "тримає мазу".
по Волині, по Литві, по Молдаванах,
та по Україні! Розбрелися, та й забули
волю рятувати. Полигалися з жидами -
та й ну грабувати!
Грабували, руйнували,
Церквами топили...
А тим часом гайдамаки
Ножі освятили..."
(Т.Г.Шевченко, поема "Гайдамаки")
Если бы ее, ***, еще кто-нибудь бы читал!))
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