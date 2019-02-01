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Все про:Деревянко (49) кандидат (894) ЦИК (2830)

 ЦИК зарегистрировала Габера и Деревянко кандидатами в президенты, всего кандидатов уже 28

1 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на пост Президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Рассмотрев поданные документы, Комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" и зарегистрировала двух кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019:

  • Габера Николая Александровича, 1960 г.р., образование высшее, проживает в Киеве, помощника-консультанта народного депутата Украины, члена Патриотической партии Украины (ППУ), самовыдвижение;
  • Деревянко Юрия Богдановича, 1973 г.р., образование высшее, проживает в Киеве, народного депутата Украины, председателя подкомитета по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами государственной власти и местного самоуправления Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, член Политической партии "Воля", субъект выдвижения - Политическая партия "Воля", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, Богословскую и Смешко, а также 13 наблюдателей

Таким образом, на 1 февраля 2019 года ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов на пост Президента Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3109553
 
 
 Топ комментарии
 
"тушите свет!.. они на свет ползут!"(с) ЦИК зарегистрировала Габера и Деревянко кандидатами в президенты, всего кандидатов уже 28 - Цензор.НЕТ 3592
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от каждого двора по кандидату ЦИК зарегистрировала Габера и Деревянко кандидатами в президенты, всего кандидатов уже 28 - Цензор.НЕТ 6316
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Капец -- каждый кто накрал хочет стать президентом ЦВК зареєструвала Габера і Дерев'янка кандидатами у президенти, всього кандидатів уже 28 - Цензор.НЕТ 2779
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Капец -- каждый кто накрал хочет стать президентом
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Москвичи понюхают советской жизни

В Музее советских игровых автоматов на Кузнецком Мосту открылась выставка «Как пахнет советское детство», сообщает портал The Village.
Посетители смогут понюхать 15 запахов, которые ассоциируются с детством в Советском Союзе. Синтезированные ароматы распределены по пяти комнатам.
В «Школе» представлены запахи книжных страниц, мокрого мела и подгоревшей каши из школьного завтрака. В «Ванной комнате» присутствуют ароматы мятного зубного порошка, шампуня «Кря-кря» и земляничного мыла, в «Гастрономе» - свежей выпечки, газировки с сиропом и мороженого.
В комнате «Дом» посетители смогут понюхать букет из бальзама «Звездочка», «чайного гриба» и одеколона «Гвоздика». В «Дворе» представлен запах гудрона, который советские дети жевали вместо жевательной резинки. ЦВК зареєструвала Габера і Дерев'янка кандидатами у президенти, всього кандидатів уже 28 - Цензор.НЕТ 4548
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за этих даже жены и соседи не проголосуют. Идиоты!!
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"габер" вже не вперше. Бо знає за що.

Не знаю як сусіди, а дружини навіть на вибори не підуть. Бо мають з продажу місць у виборчих комісіях стільки, скільки нам, цензорівським тролям ЦВК зареєструвала Габера і Дерев'янка кандидатами у президенти, всього кандидатів уже 28 - Цензор.НЕТ 9562, і не снилося.
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ЦИрК зарегистрировала, всего кандидатов уже 28 😂
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Петя хочет создать балаган, а он на их фоне весь в томосе и безвизе. Дурак.
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хто за Габера ? смелее товарищи , не стесняемся …….
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ну якже ... под руководством Фрица Габера, лауреата Нобелевской премии по химии 1918 года .. был разработан «Циклон Б» ...Родился в городе Бреслау, Пруссия, (ныне Вроцлав, Польша) в одной из старейших в городе хасидских семей. Позже[когда?] Габер отказался от иудаизма и принял христианство...
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значит скоро у нас появятся габеработы
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И ни одного достойного,кроме Кошулинского
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Няшка, під Стіва Джобса закосив, фе...
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Выходят на арену циркачи: https://www.youtube.com/watch?v=8e3QJhipWNY
Між іншим, вона за Україну "тримає мазу".
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"..і разом сто конфедерацій розбрелися
по Волині, по Литві, по Молдаванах,
та по Україні! Розбрелися, та й забули
волю рятувати. Полигалися з жидами -

та й ну грабувати!
Грабували, руйнували,
Церквами топили...
А тим часом гайдамаки
Ножі освятили..."
(Т.Г.Шевченко, поема "Гайдамаки")
Если бы ее, ***, еще кто-нибудь бы читал!))
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Если бы в избирательном бюллетене вместо графы ""Против всех"" была графа ""Чтоб вы все сдохли, сволочи!"", за неё проголосовало бы 99% избирателей...

🤑
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Блин ,угомонитесь,корыто Украина не резиновое) смех сквозь слёзы(((((
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Кандидат в депутаты выступает на встрече с избирателями: "Уважаемые избиратели! Вас неизбежно будут е@#$ть. Если вы меня выберете, я обещаю делать это только с вазелином!"

🤑
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировала Габера и Деревянко кандидатами в президенты, всего кандидатов уже 28
 
 
 
 
 
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