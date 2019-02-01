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 За рубежом
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Все про:ракеты (721) Россия (71869) США (14614) Помпео (86)

 Госсекретарь США Помпео подтвердил, что завтра Штаты приостановят действие договора с Россией о ракетах

Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля США приостанавливают действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Associated Press.

Майкл Помпео заявил, что Россия "существенно" нарушает условия договора о РСМД. "Нарушение Россией (договора, – ред.) подвергли большому риску жизни миллионов европейцев и американцев ... Наша обязанность – ответить должным образом", – сказал Помпео.

Читайте на Цензор.НЕТ: РФ тайно испытала новую противоспутниковую ракету, - разведка США

Договор пока приостановлен, но не расторгнут. У России есть еще полгода на то, чтобы перестать нарушать договоренности. Страны НАТО призвали Москву воспользоваться этим временем и не допустить расторжения договора.

Члены Альянса заявляют, что НАТО предпримет любые "шаги, необходимые для обеспечения авторитета и эффективности общей политики Североатлантического союза по сдерживанию и обороне". И что если Москва не сможет уничтожить все новые ракетные системы, которые, как утверждает Вашингтон, нарушают договор, то "Россия будет нести исключительную ответственность за прекращение действия договора".

Также на Цензор.НЕТ: Россия разместила "Искандеры" и ракеты с ядерным зарядом возле границ Украины, - FoxNews. ФОТО

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

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4 декабря госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней для возврата к соблюдению договора, установив крайний срок 2 февраля, после чего США откажутся от своих обязательств по соглашению, если Россия не вернется к его соблюдению.

Источник: https://censor.net.ua/n3109552
 
   
 Топ комментарии
 
российские инновационные войска готовы противостоять США и НАТО.. Госсекретарь США Помпео подтвердил, что завтра Штаты приостановят действие договора о ракетах с Россией - Цензор.НЕТ 5365
Госсекретарь США Помпео подтвердил, что завтра Штаты приостановят действие договора о ракетах с Россией - Цензор.НЕТ 9452
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тем не менее... Госсекретарь США Помпео подтвердил, что завтра Штаты приостановят действие договора о ракетах с Россией - Цензор.НЕТ 1638
а там еще обещали пересмотреть санкции 2014 года за оккупацию крыма.в сторону ужесточения,конечно
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Считаю до трех! Раз,два, два с половиной, два с четвертиной,два с волосиной...
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тем не менее... Госсекретарь США Помпео подтвердил, что завтра Штаты приостановят действие договора о ракетах с Россией - Цензор.НЕТ 1638
а там еще обещали пересмотреть санкции 2014 года за оккупацию крыма.в сторону ужесточения,конечно
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российские инновационные войска готовы противостоять США и НАТО.. Госсекретарь США Помпео подтвердил, что завтра Штаты приостановят действие договора о ракетах с Россией - Цензор.НЕТ 5365
Госсекретарь США Помпео подтвердил, что завтра Штаты приостановят действие договора о ракетах с Россией - Цензор.НЕТ 9452
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Начало холодной войны как при Рейгане?
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Очевидный подарок Рыжего *****, бо Штатам выход из ДРСМД нафик не нужен.
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Т. е. он пять раз из плена у них сбегать будет?
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А перед допросом снова забудут у него из кармана пистоль забрать?
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А потім викладання у військовій академії та дача під москвою... Непогано цьому "паулюсові" Держсекретар США Помпео підтвердив, що завтра Штати припинять дію договору про ракети з Росією - Цензор.НЕТ 3084
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///
В Кабо-Верде задержаны 11 российских моряков. Из подозревают в контрабанде наркотиков. На судне ESER полицейские нашли 9,5 тонн кокаина. Экипаж задержали, само судно остается в порту Прая.
По данным агентства, судно под панамским флагом находилось на пути из Панамы в Марокко, когда один из членов экипажа погиб, и корабль был вынужден войти в порт Кабо-Верде Госсекретарь США Помпео подтвердил, что завтра Штаты приостановят действие договора о ракетах с Россией - Цензор.НЕТ 1501
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давно пора!
кацапия понимает только силу!
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Эт шикарная новость.
Теперь США оставят кацапов без трусов в очередной гонке вооружений. Это полный гаплык кремлю. Ну или рядовым кацапам... если те согласятся жрать траву, а бы токо россия была вперде.
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кацапоновости:

Украина за год нарастила экспорт товаров в ЕС более чем на 15%.

http://www.rosbalt.ru/world/2019/02/01/1761532.html

Челябинские пенсионеры дежурят у помойки в очереди за просроченной едой.

http://www.rosbalt.ru/russia/2019/02/01/1761535.html

=))
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Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за январь-октябрь вырос на 10% до 38,793 млрд долларов! Госсекретарь США Помпео подтвердил, что завтра Штаты приостановят действие договора о ракетах с Россией - Цензор.НЕТ 669
За 10 месяцев 2018г. экспорт Раисси составил 367,1 млрд. долл.
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У нас тоже дежурят, только без дружественного мордобоя. Спасибо Порошенко .
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Вологде Вологде Вологде где ... В доме где фекальный сталагмит меня ждет . Гуляй рванина !!!
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Как бы прилично сказать,короче ***** кацапскому гиперзвуку))
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Кацапы, затяните пояса)). Вот тебе бабушка и путенвведи
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США вложат $494 млрд в полное обновление своей ядерной триады. https://www.cbo.gov/system/files?file=2019-01/54914-NuclearForces.pdf …

США будут ждать, когда РФ по примеру СССР наступит на те же грабли, т.е. саморазорится, поддержав в гонку вооружений.
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А кацапи на цей раз не купляться. Почекають поки США вкладе півбільйона доларів, а потім прийдуть до США і скажуть: у нас харчі закінчилися, підкиньте нам "стегенць_буша". І тоді США точно розвалиться. Бо "стегенець_буша" в них не буде, а кацапи вимагатимуть... Держсекретар США Помпео підтвердив, що завтра Штати припинять дію договору про ракети з Росією - Цензор.НЕТ 3189
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Ждите, ждите.. Через полгода у ***** будет столько этих ракет, что вы их уже не догоните!
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С чем и поздравляю московитов.
- Папаня, ты слышал, пиндосы то выйдут из договора по РСМД.
- Значится опять гонка то вооружения зачнётси.
- Это значит, что мы, вЯликий народ в Яликой Расее пиндосов побЯдим?
- Нет. Ваньша. это значит что жрать то опять нябудет в Расее то и жо..у будям газетой "Правда" подтирать то.
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А год назад нельзя было это сделать? Сейчас бы ЛНР относилось бы к Рязанскому княжеству, а ДНР к Великой Чечне.
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Раньше-бы толпы народа вышли-бы в Европе на протест, за разоружение. А теперь все думают, что это шутки и их не коснется
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А они-то, как и мы, в зоне поражения! Как оттуда, так и оттуда. Смешная шутка.
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Россия уже приготовила болезненный и не имеющий аналогов в мире ответ!Госсекретарь США Помпео подтвердил, что завтра Штаты приостановят действие договора о ракетах с Россией - Цензор.НЕТ 5429
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В добрий путь Дональд Трампович. Наступної гонки озброєнь Рашка просто вже не витримає..Тепер головне, як це сортир під назвою Парашка розвалиться то щоб лайном від неї не захлюпатися..😃
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГоссекретарь США Помпео подтвердил, что завтра Штаты приостановят действие договора с Россией о ракетах
 
 
 
 
 
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