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 Турция продолжит прилагать усилия по освобождению украинских моряков и судов, - Чавушоглу

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что его государство продолжит участвовать в вопросе освобождения украинских политзаключенных и военнопленных моряков из России.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Одессе после заседания украинско-турецкой совместной группы стратегического планирования, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели.

"Наш президент приложил много усилий для возвращения домой заложников - членов Меджлиса. Мы будем продолжать эту нашу деятельность, особенно, что касается раненных. После конфликта в Керченском проливе наш президент неоднократно высказывал свою точку зрения, направлял прошения господину Путину. На нашем уровне также будут продолжаться усилия по освобождению как моряков, так и судов", - отметил Чавушоглу.

Министр также подчеркнул, что "керченский кризис" должен решаться мирными методами и в рамках международного права. Кроме того, турецкий чиновник добавил, что Турция выступает за мирное урегулирование ситуации на востоке Украины в рамках территориальной целостности страны и поддерживает деятельность наблюдателей ОБСЕ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109551
 
 
 Топ комментарии
 
политика от проституции не отличается ни чем...разве только работать языком по разному воспринимается.. Турция продолжит прилагать усилия по освобождению украинских моряков и судов, - Чавушоглу - Цензор.НЕТ 560
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Ай какие молодцы шоколадные "страдеги"!..
Заслали пацанов на кацапские мучения, напрягли этой своей дурней пол мира, сами на этом лишний раз поплевали в сторну кацапов, не переставая с ими торговать, целоваться и общаться, и продолжили мутить свои мутные схемы!!!
А ведь когда-то придется отвечать за жизни и судьбы людей, за свои решения.
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помоему больше чем порохня
и клмкинг Турция продолжит прилагать усилия по освобождению украинских моряков и судов, - Чавушоглу - Цензор.НЕТ 6231
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политика от проституции не отличается ни чем...разве только работать языком по разному воспринимается.. Турция продолжит прилагать усилия по освобождению украинских моряков и судов, - Чавушоглу - Цензор.НЕТ 560
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Не знаю, чому не було викладено тут одну цікаву інформацію але виявляється, що ще в кінці минулого року Турція ввела новий порядок проходження рашівських танкерів з нафтою через Босфорську протоку. І тепер час очікування для цих танкерів становить 14 діб з Чорного моря і 15 днів у зворотньому напрямку в порт Новоросійськ. І щоб не порушувати умови контрактів Рашка змушена возити нафту з портів Балтійського моря. А це вже зовсім інша ціна питання... Так що ось так.😃
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Посмотрим.В декабре-январе обычно задержка у Босфора возрастала в 3-4 раза по сравнению с другими месяцами.погода.
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Ай какие молодцы шоколадные "страдеги"!..
Заслали пацанов на кацапские мучения, напрягли этой своей дурней пол мира, сами на этом лишний раз поплевали в сторну кацапов, не переставая с ими торговать, целоваться и общаться, и продолжили мутить свои мутные схемы!!!
А ведь когда-то придется отвечать за жизни и судьбы людей, за свои решения.
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Премьер министр сказал , что будет пытаться помочь в освобождении МОРЯКОВ . Но НИ СЛОВА не говорил о политзаключённых или военнопленных . Это уже выдумки и бредни свидомой агитации .
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Что там думать? Надо менять всех на всех и менять суда всех на всех. Если конечно есть желание.
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Там с наших катеров кацапы, наверное, все ценное оборудование на металлолом растащили. А может, и катера целиком. Вряд ли вернут в рабочем состоянии
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катера то такое,моряков вернуть надо,катера где то то будут
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Вы абсолютно правы. Просто статья о требовании и катера вернуть. Я об этом написал. А моряки, безусловно, важнее.
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Их будут держать пока выборы идут, в том числе парламентские, порошенко мог бы снять свою кандидатуру и тем самым снизить их ценность для путина, а значит ускорить освобождение.
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а эти моряки присягали на верность пороху??? или таки на верность Украине и её народу?
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сразу видно кто есть региональный лидер..кстати. по мимо силы армии хватило всего одного кацапского самолёта, чтоб доказать армированность яиц..
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