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 Общество
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Все про:Порошенко (16255) СВР (42) символика (220) внешняя разведка (7)

 Порошенко утвердил символику Службы внешней разведки. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №27/2019 об утверждении символики Службы внешней разведки Украины (СВР).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе Прездента, опубликованном на официальном сайте. 

Указом от 1 февраля "О символике Службы внешней разведки Украины" учреждаются эмблема и флаг СВР, утверждаются описание эмблемы СВР, описание и рисунок флага СВР, порядок использования эмблемы и флага СВР.

Согласно указу, эмблемой СВР является равносторонний золотой лилейный крест, поверх которого в центре вписан малый Государственный герб Украины. Под эмблемой полукругом размещена золотая лента с надписью "Omnia vincit veritas" (лат. "Истина побеждает все").

Флагом СВР утверждено прямоугольное полотнище с пропорциями 2:3 графитово-серого цвета, в центре которого размещено изображение эмблемы Службы.

"Эмблема и флаг СВР являются официальными отличительными символами СВР, что свидетельствуют о принадлежности к СВР", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Порошенко утвердил символику Службы внешней разведки 01
Порошенко утвердил символику Службы внешней разведки 02

Указом также утвержден и Порядок использование эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины:

1. Эмблема и флаг Службы внешней разведки Украины является официальным отличительными символами Службы внешней разведки Украины, свидетельствующие о принадлежности к Службе внешней Украине.

2. Эмблема Службы внешней разведки Украины:

изображается на флаге Службы внешней разведки Украины;

может воспроизводиться на административных зданиях и сооружениях Службы внешней разведки Украины, в служебных кабинетах, залах заседаний, на ведомственных поощрительных отличиях Службы внешней разведки Украины, знаках различия на форменной одежде военнослужащих Службы внешней разведки Украины.

3. Флаг Службы внешней разведки Украины устанавливается на административных зданиях и сооружениях Службы внешней разведки Украины, в кабинете Председателя Службы внешней разведки Украины и может использоваться во время проведения официальных мероприятий и торжественных церемоний с участием Службы внешней разведки Украины.

4. Изображения эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины могут воспроизводиться на печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, в кино-, видео- и фотоматериалах, выдаваемые Службой внешней разведки Украины или изготавливаются по ее заказу.

Воспроизведение изображений эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины может быть выполнено в одноцветном варианте в размерах, соответствующих целям их применения, с соблюдением установленных пропорций.

5. В других случаях особенности использования эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины определяются председателем Службы внешней разведки Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3109549
 
 
 Топ комментарии
 
треба було туди родинне фото Семочко вліпити
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Ладно хоть не подсолнух с семочками.
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Совет форумчанПравила форума
 
у тебя память короткая, тест на беременность?.. ты парад 9 мая 2013 года на Хрещатике помниш?.. Так вот, что бы такие парады больше не повторялись в Украине, Президент создает символику Армии и спецслужб..
фотку выкладываю просто для напоминанию, в каком идеологическом говне мы тогда жили.. напоминаю, это 09 мая 2013 года..
Порошенко утвердил символику Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 5522
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Руководителем внешней разведки Украины Порошенко назначил Божка Егора, человека от разведки крайне далекого, но тупого и преданного. В помощь ему дал всем известного Семочка. А теперь ощасливил этих прохвессианалов новой эмблемой... Чтоб работалось веселее
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Порошенко просил тебе передать, что он очень сожалеет о том, что ты таксуешь и поэтому у тебя нет времени стать его советником по внешней разведке
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Это не повод для сожаления. Сожалеть он будет по-настоящему, если даже во второй тур не пройдет. И все его Божки и Семочки полетят вверх тормашками
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Не если, а когда. Это исторически правилно.
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а ты, стесняюсь спросить, с позиции каких своих личных достижений в этой сфере считаешь себя авторитетным оценщиком ?
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А тьі все еще надеешься, что Лєбєдєв снова станет МО...
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не просто реформа а мыролюбнейшая и безальтернативнейшая из реформ. И поэтому нужно срочно поднять цену на газ и начать продавать землю. правильно соевые гои?
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треба було туди родинне фото Семочко вліпити
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Ладно хоть не подсолнух с семочками.
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В Украине нет внешней разведки, это подразделение группы рашки.
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очень точно отражено внутренне состояние и её внешнее проявление..
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Лучше бы содержимое поменяли, изгнали под ноль подкацапов (всех сегодняшних сотрудников), нашли людей с США-Израиле-Европе, которые бы обучили наших болванов. А потом только меняли эмблемки..
А так на клоунов просто похожи...
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Украинским писать типа не модно? мне не очень, может ленту под гербом...
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спочатку одностайно пропонувалось - in vino veritas
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Точноподмечено. Латынью можно писать на гербах учебных заведениях, согласно традиции.
А здесь соглано какой традиции?
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Ну это, наверное, главная новость дня! Порошенко утвердил символику Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 9980
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Интересно, лилии как на Квебекском флаге... Странно что не разместили чего-нибудь более угрожающего. Вроде меча или зоркого орла. Но в конце концов не так это важно: всё равно эти эмблемы никто носить не будет, чтобы не выдавать себя...
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ага, гєральдічєска лілія - СВР вірно служитиме королю
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на плечі куртизанок тавро ставили у вигляді лілії
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Это ещё шо! Вот герб скалигеров - Chievo Verona

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Неужели это дело президента, утверждать эмблемки? Нет другой полезной работы?
Лучше бы дизайнера попросили.
И картина дурацкая, по мотивам средневековых французких королей...
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Кстати девиз,подошел бы академии наук,а не спецслужбе.
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Брехня...Там семачка с ****** в обнимку!!!! Вот и вся разведка...
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Соя, петеботы закончили на сегодня работу. не скули.
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Виглядає непогано,хоча в геральдиці не сильний...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко утвердил символику Службы внешней разведки. ФОТО
 
 
 
 
 
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