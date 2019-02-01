 Порошенко утвердил символику Службы внешней разведки. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе Прездента, опубликованном на официальном сайте.

Указом от 1 февраля "О символике Службы внешней разведки Украины" учреждаются эмблема и флаг СВР, утверждаются описание эмблемы СВР, описание и рисунок флага СВР, порядок использования эмблемы и флага СВР.

Согласно указу, эмблемой СВР является равносторонний золотой лилейный крест, поверх которого в центре вписан малый Государственный герб Украины. Под эмблемой полукругом размещена золотая лента с надписью "Omnia vincit veritas" (лат. "Истина побеждает все").

Флагом СВР утверждено прямоугольное полотнище с пропорциями 2:3 графитово-серого цвета, в центре которого размещено изображение эмблемы Службы.

"Эмблема и флаг СВР являются официальными отличительными символами СВР, что свидетельствуют о принадлежности к СВР", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.





Указом также утвержден и Порядок использование эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины:

1. Эмблема и флаг Службы внешней разведки Украины является официальным отличительными символами Службы внешней разведки Украины, свидетельствующие о принадлежности к Службе внешней Украине.

2. Эмблема Службы внешней разведки Украины:

изображается на флаге Службы внешней разведки Украины;

может воспроизводиться на административных зданиях и сооружениях Службы внешней разведки Украины, в служебных кабинетах, залах заседаний, на ведомственных поощрительных отличиях Службы внешней разведки Украины, знаках различия на форменной одежде военнослужащих Службы внешней разведки Украины.

3. Флаг Службы внешней разведки Украины устанавливается на административных зданиях и сооружениях Службы внешней разведки Украины, в кабинете Председателя Службы внешней разведки Украины и может использоваться во время проведения официальных мероприятий и торжественных церемоний с участием Службы внешней разведки Украины.

4. Изображения эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины могут воспроизводиться на печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, в кино-, видео- и фотоматериалах, выдаваемые Службой внешней разведки Украины или изготавливаются по ее заказу.

Воспроизведение изображений эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины может быть выполнено в одноцветном варианте в размерах, соответствующих целям их применения, с соблюдением установленных пропорций.

5. В других случаях особенности использования эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины определяются председателем Службы внешней разведки Украины