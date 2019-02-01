 Мужчина, расстрелявший супружескую пару под судом в Николаеве, арестован на 60 суток без права залога, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Суд … избрал задержанному за двойное убийство 52-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - отмечается в сообщении.

Кроме того, врио начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Иван Выговский инициировал проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов в деле погибших супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).

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Как сообщалось, 30 января днем в Ингульском районе Николаева у здания Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов, жителей Одессы, после чего был задержан сотрудником полиции на месте преступления. Женщина погибла на месте, мужчина - в карете "скорой помощи".

Задержанный, 1966 г.р., был ответчиком по делу по долговым обязательствам между ним и жертвами, рассматривавшимся в тот день. Суд вынес решение в пользу супругов, после чего злоумышленник на улице у здания суда достал из машины огнестрельное оружие и произвел в них несколько выстрелов. Стрелявшего задержал проезжавший мимо работник Ингульского отдела полиции.

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