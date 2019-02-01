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Все про:Николаев (1147) убийство (5147)

 Мужчина, расстрелявший супружескую пару под судом в Николаеве, арестован на 60 суток без права залога, - Нацполиция

Центральный районный суд Николаева в пятницу принял решение о взятии под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога мужчину, который 30 января смертельно ранил из огнестрельного оружия супружескую пару.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Суд … избрал задержанному за двойное убийство 52-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - отмечается в сообщении. 

Кроме того, врио начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Иван Выговский инициировал проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов в деле погибших супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские задержали подозреваемого в расстреле семейной пары возле суда в Николаеве

Как сообщалось, 30 января днем в Ингульском районе Николаева у здания Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов, жителей Одессы, после чего был задержан сотрудником полиции на месте преступления. Женщина погибла на месте, мужчина - в карете "скорой помощи".

Задержанный, 1966 г.р., был ответчиком по делу по долговым обязательствам между ним и жертвами, рассматривавшимся в тот день. Суд вынес решение в пользу супругов, после чего злоумышленник на улице у здания суда достал из машины огнестрельное оружие и произвел в них несколько выстрелов. Стрелявшего задержал проезжавший мимо работник Ингульского отдела полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расстрел супружеской пары в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения

Источник: https://censor.net.ua/n3109544
 
 
 Топ комментарии
 
А мені шкода цього мужика - із за "кидал" з якими я б поступив так само і своєї безпечності і довіри зруйнував своє життя. Ось тут що з ним сталось насправді - https://novosti-n.org/analitic/read/3443.html
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Не, правильно. А мусоров, которые Майдан постреляли - под домашний арест => в Россию.
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Нет дыма без огня... Классика в современной обработке.
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Не, правильно. А мусоров, которые Майдан постреляли - под домашний арест => в Россию.
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Он должен был быть расстрелян на месте, при попытке к бегству. Интересно, найдется ли такой адвокат, который будет выстраивать стратегию защиты этого ублюдка?
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вам нужен хороший адвокат ? ну когда расмтреляете кого то при попытке к бегству ?
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Найдется, єтот упьірь вроде 2,5 ляма взял и не отдал. Бабки есть.
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А мені шкода цього мужика - із за "кидал" з якими я б поступив так само і своєї безпечності і довіри зруйнував своє життя. Ось тут що з ним сталось насправді - https://novosti-n.org/analitic/read/3443.html
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Нет дыма без огня... Классика в современной обработке.
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Интересно написано. Особенно понравилось:"От одесских «гостей», приехавших выбивать долг, Багирянц кое-как отбился: рассказал им о том, что большую часть суммы уже вернул, что был нагло обманут и т. д. Бандиты Герасиму нехотя, но поверили - тем более, что Белов, которому они тут же позвонили, якобы отвечал на их вопросы не очень убедительно. А вот отношения между двумя семьями окончательно испортились. Багирянц полностью прекратил какие-либо выплаты Белову по долгу." - вот такие вот справедливые "одесские " вишибалы.
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Ну як вже написано так написано. А Ви як би поступили з покидьками які Вас для початку просто "кинули" а потім ще вирішили "роздіти" до гола - що пішли б з пустими кишенями до прокуратури в поліцію чи може в суд?
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А чому ви вирішили, що покидьками є саме загиблі? Невже однієї "статьи" в жовтій пресі достатньо аби зробити такий висновок? Чому цей "бєдняга" не розстріляв подружжя ще перед судом? Може надіявся що у них забракує доказів що до суми його боргу? Чи може надіявся на поліцію та суд?
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Та да, какая красивая безобидная сказка и как бьі случайно уже заряженьім стволом в машине
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Ну там видно что в состоянии аффекта чувак. Если бы считал, что он не прав, то вел бы себя по другому. Подонки так не валят потупому. Подонки мстят сподтишка. Очень похоже на правду. Скорее всего срыв от чувства несправедливости. И да, если вот такие "родственнички" пускают по миру, то и сорваться немудрено
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Ви 100% праві.Це була заздалегідь підготовлена розплата - приїхав вийшов з автомобіля з рушницею в притул на очах у багатьох людей розстріляв своїх кривдників прямо на вході в суд і спокійно сів на сходи чекати поліцію. Так може поступити виключно тільки людина доведена до відчаю. Я його не виправдовую тому що так легковажно відноситись до таких сум грошей може тільки дуже безпечна людина за що і поплатився.
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100% заказная статья,
Напишите как герасим с Жолобецким в казино играл в 2013 году
Как он обогкротил одну фирму в 2009 году и кинул людей
Как обонкротил вторую фирму ( где кстати в основателях значится опять Жолобецкий), и кстати во второй фирме налоговый долг составляет больше 7 млн грн. Ваше расследование это чистейшей воды художественный роман. Псевдо журналисты, имейте совесть.
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Тупая жадность отправила товарищей беловых на концерт кобздона.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина, расстрелявший супружескую пару под судом в Николаеве, арестован на 60 суток без права залога, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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