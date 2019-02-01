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 Суд над бывшим оккупационным главой "Минздрава Крыма" Михальчевским: свидетель утверждает, что тот помогал организовать "референдум"

Экс-главврач туберкулезного диспансера Симферополя Олег Тимченко заявил, что Петр Михальчевский уговаривал медиков получать российские паспорта и предоставил помещения для организации незаконного "референдума".

Такие показания Тимченко дал на заседании Днепровского городского суда Киева по делу Михальчевского, которого обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фейсбук-сообщество "Крымский процесс".

Тимченко заявил, что весной 2014 года Михальчевский на посту министра здравоохранения рекомендовал получать российские паспорта руководителям медучреждений Крыма и содействовал проведению "референдума" о статусе полуострова, в виде работы участков для голосования на территории больниц.

Также на Цензор.НЕТ: Бывший "министр здравоохранения Крыма" Михальчевский не согласен участвовать в обмене граждан Украины с Россией, - адвокаты. ДОКУМЕНТ

По словам свидетеля, обвиняемый отдавал соответствующие указания на совещаниях с участием главврачей крымских медицинских учреждений. Сам Тимченко заявил, что не присутствовал на этих собраниях и о распоряжениях Михальчевского узнал от коллег, которые были на этих совещаниях.

Бывший оккупационный глава "Минздрава Крыма" утверждает, что Тимченко оговорил его из-за личной неприязни.

Суд должен был заслушать показания еще одного свидетеля – бизнесмена Ленура Ислямова. Но тот не явился на заседание без объяснения причин. Его допрос в суде перенесли на 18 февраля.

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Напомним, 5 января 2018 года стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

С 8 января Петр Михальчевский находится под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено и направлено в суд.

Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109543
 
   
 Топ комментарии
 
Ватостополь: я сама коренная одесситка, бендерьі хотели меня убить.
Суд над бывшим оккупационным главой "Минздрава Крыма" Михальчевским: свидетель утверждает, что тот помогал организовать "референдум" - Цензор.НЕТ 1687
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на крЫсме: Нацист Горный снова взвыл: "Почти пять лет назад, после возвращения Крыма домой и с началом формирования властной вертикали, в ЕР рвануло всё бывшее перекрасившееся жульё и ещё немного гЭроев Крымской весны, многие из которых оказались банальными бандитами. В Крыму прекрасно знают про все их подвиги. Крым медленно сваливается до уровня Банановой республики, где существует беззаконие и беспредел чиновников под крышей Единой россии. Скандал за скандалом, кадровая чехарда, свежий асфальт, который просто сходит со снегом или дождём, незаконные стройки, уничтожение бизнеса и независимых общественников. Можно долго ещё продолжать список «успехов», но и этого уже с горочкой. Мониторя местные социальные сети, я вижу, как крымчане звереют от беззакония и безысходности. Возвращаясь пять лет назад в россию, они искренне верили, что у нас больше порядка и меньше жулья, а тут такое творится. Немудрено, что на фоне необоснованно высоких цен на всё, пустых обещаний чиновников, падения жизненного уровня, и тем более на фоне такого беззакония, постепенно растут проукраинские настроения. Вчера я попросил крымчан мне прислать истории о том, что положительного происходит или произошло у нас в Крыму. Готов был выехать и всё зафиксировать!!! Но НИ ОДНОЙ ИСТОРИИ!!!! Только одни просьбы помочь разобраться в беспределе на местах. Некоторые писали, что нет ничего хорошего, кроме крымской природы, которую ЭТИ с Крымского Олимпа с удвоенной силой начали уничтожать. Так с каким итогом мы подходим ко второй крымской пятилетке? Всё проХрали, включая доверие крымчан? Если честно, то мне очень обидно, столько было надежд. Почему Федеральный центр практически полностью забил на Крым?". Полный текст воя можно прочесть по ссылке https://echo.msk.ru/blog/amountain/2362051-echo/Пациенты Севастопольского городского онкологического диспансера сняли на видео огромные очереди в регистратуру: "Вот такая очередь в Севастополе в онкополиклинику, чтобы записаться на прием к онкоурологу. А президенту докладывают, что так все прекрасно, и в течение 2-х недель люди могут попасть к любому врачу", - прокомментировал ватник. На записи видно, что очередь растянулась далеко за пределы регистратуры и вышла на улицу. Кроме того, врачей этого профиля в Севастополе осталось всего двое. Программа "умереть в россии" - единственная программа, успешно внедренная оккупантами в Крыму, но даже свидетельство о смерти, выданное в Крыму, является недействительным https://youtu.be/ALYM75oS_v4В "Ялтинском суде" началось рассмотрение иска ЕДИНСТВЕННОГО в городе онколога, уволенного из местной больницы. Дмитрий Барановский требует признать свое увольнение незаконным. Больница ходатайствует о рассмотрении дела в закрытом режиме, чтобы на слушаниях по резонансному делу не могли присутствовать жители города и т.н. "СМИ". Барановский является понаехавшим - местные врачи разбежались еще раньше https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/sud-po-uvolneniyu-edinstvennogo-onkologa-yalty-hoteli-zakryt-ot-smi/Ялта. До оккупации - фестивали, туристы, веселье, круизные лайнеры… В оккупации - дрожащие от истребителей стекла, тоска, уныние, страх: "А шо за звук был только что? В 14:15. Будто самолёт очень низко пролетел. Или звуковой барьер преодолел, хз. Прям так громко и резко, что все сигнализации во дворе сработали. Слышал в Гаспре. Кто-нибудь ещё слышал?", "Самолёт преодолел звуковой барьер", "Истребитель был", "В Симферополе это обычное дело", "В Массандре тоже было слышно!", "Это и был самолет. В Алупке тоже бахнуло, аж стены трухонуло слегка", "В Мисхоре стекла задрожали!", "Самолётики охраняют от бендер и туристов, чудный остров Крым" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1091316863160803328 Оккупанты в Керчи создали "народную дружину". "Первыми добровольцами стали 12 керчан", - сообщили пропагандоны. Опасаться в темных переулках надо вот этих рож - запомните их https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1091035315890995200 Нон-стоп маразм. Дети, оружие, кизяки: "31 января в занятиях военно-патриотического клуба «Патриот», созданного на базе МКОУ ДОД «Центр детского творчества», приняли участие казаки Хуторского казачьего общество «Хутор Первомайский", - сообщили оккупанты https://twitter.com/KrimRt/status/1091276874754543616 По всему Крыму для детей оккупанты проводят реконструкции боев Второй мировой войны. Дидываивательная одебиливающая программа в действии https://twitter.com/KrimRt/status/1091275790300471296Новая разметка появилась в Симферополе: холодный пластик со светоотражающими частицами. Срок эксплуатации на сайтах производителей - от 6-и месяцев до 2-х лет. Жители Симферополя комментируют: "О как! Пластик! А я думаю, шо ж енто за хреновина под ногами на тротуаре в виде горошин лежит после новой зебры", "Всего лишь до двух лет? Украинская седьмой год держится героически. Причем и денег таких не было. Там инопланетян привлекали? Почему все время какой-то разводняк тулят? Обещали же лучше, потому что был (якобы) отстой. И где эти нанотехнологии и чудеса благоустройства?" https://twitter.com/KrimRt/status/1090982723458600961 (фото-скрин). Другие добавляют: "Разметка, нанесенная в декабре, сошла вместе с январским снегом!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1091024981880901632 Севастополь. Друг рассказывает. Уезжает с семьёй на пару дней. Ему позвонила мама, старая пенсионерка, интеллигентка, читающая книги и верующая, что на нее телевизор не влияет. Попросила перекрыть газ. Впервые за 25 лет попросила газ отключить. Страх! Постоянный страх как образ жизни.
10. Диалог крымчан: " - Жееесть у нас цены, а колбаса - одна соя на ярмарках. И людишки сморят тупыми рожами и никак не поймут, где их жестко развели. - Да, еда совсем плоха. Молочку уже вообще не покупаем. Даже крупа (гречка и овсянка) не та, хотя непонятно, как ее можно испортить. Мои как приезжают в Киев, пару дней только едят".Довелось пообщаться сразу с ДВУМЯ махровыми ватниками. Это жесть. ОБА воют и скулят. Один вместе с женой остался без работы. Могли уже стать пенсионерами, но путин пенсионный возраст поднял… Другой предприниматель в 2014-м обоссал все деревья в округе от счастья, что "мы в россии". Теперь орет, что "все заеб*ли, работать не дают"… Но все они считают, что "хоть тут теперь и жопа, но в Украине ещё хуже", "там убивают, а тут нет", "при ЯНЫКЕ все жили лучше". Всего не передашь, но в головах у ваты уже взрыв.Вчера на набережной оккупированной Ялты уличные музыканты исполняли украинские песни. В одном месте - современные, в другом - народные https://twitter.com/wasily_crimea/status/1091029113748500483

P.S. Горный снова выдал порцию правды. Любопытно наблюдать, как через него Кремль пытается спустить пар недовольства разочарованных ватников. Но уж слишком узок путь для выхода накопившегося разочарования и слишком сильны воспоминания о том, как жил Крым до оккупации, а потому крымчане продолжат "звереть от беззакония и безысходности", и проукраинские настроения будут расти. На данном этапе все это приведет только к усилению репрессий, под каток которых будет попадать все большее число тех, кто яростно поддержал оккупацию Крыма в 2014 году.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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РСМД - труп. Трамп сделал заявление. Цензор, не спи на работе.
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Ст 111 измена
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України,-
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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Все организаторы и тот кто ходил и подписывал своей рукой всех нужно судить.
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Ватостополь: я сама коренная одесситка, бендерьі хотели меня убить.

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отпустят - он же не патриот - пусть бегает Суд над бывшим оккупационным главой "Минздрава Крыма" Михальчевским: свидетель утверждает, что тот помогал организовать "референдум" - Цензор.НЕТ 3390
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Его не судить надо, а назначить вместо Супрун. Меньше людей помрет (ИМХО).
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на крЫсме: Нацист Горный снова взвыл: "Почти пять лет назад, после возвращения Крыма домой и с началом формирования властной вертикали, в ЕР рвануло всё бывшее перекрасившееся жульё и ещё немного гЭроев Крымской весны, многие из которых оказались банальными бандитами. В Крыму прекрасно знают про все их подвиги. Крым медленно сваливается до уровня Банановой республики, где существует беззаконие и беспредел чиновников под крышей Единой россии. Скандал за скандалом, кадровая чехарда, свежий асфальт, который просто сходит со снегом или дождём, незаконные стройки, уничтожение бизнеса и независимых общественников. Можно долго ещё продолжать список «успехов», но и этого уже с горочкой. Мониторя местные социальные сети, я вижу, как крымчане звереют от беззакония и безысходности. Возвращаясь пять лет назад в россию, они искренне верили, что у нас больше порядка и меньше жулья, а тут такое творится. Немудрено, что на фоне необоснованно высоких цен на всё, пустых обещаний чиновников, падения жизненного уровня, и тем более на фоне такого беззакония, постепенно растут проукраинские настроения. Вчера я попросил крымчан мне прислать истории о том, что положительного происходит или произошло у нас в Крыму. Готов был выехать и всё зафиксировать!!! Но НИ ОДНОЙ ИСТОРИИ!!!! Только одни просьбы помочь разобраться в беспределе на местах. Некоторые писали, что нет ничего хорошего, кроме крымской природы, которую ЭТИ с Крымского Олимпа с удвоенной силой начали уничтожать. Так с каким итогом мы подходим ко второй крымской пятилетке? Всё проХрали, включая доверие крымчан? Если честно, то мне очень обидно, столько было надежд. Почему Федеральный центр практически полностью забил на Крым?". Полный текст воя можно прочесть по ссылке https://echo.msk.ru/blog/amountain/2362051-echo/Пациенты Севастопольского городского онкологического диспансера сняли на видео огромные очереди в регистратуру: "Вот такая очередь в Севастополе в онкополиклинику, чтобы записаться на прием к онкоурологу. А президенту докладывают, что так все прекрасно, и в течение 2-х недель люди могут попасть к любому врачу", - прокомментировал ватник. На записи видно, что очередь растянулась далеко за пределы регистратуры и вышла на улицу. Кроме того, врачей этого профиля в Севастополе осталось всего двое. Программа "умереть в россии" - единственная программа, успешно внедренная оккупантами в Крыму, но даже свидетельство о смерти, выданное в Крыму, является недействительным https://youtu.be/ALYM75oS_v4В "Ялтинском суде" началось рассмотрение иска ЕДИНСТВЕННОГО в городе онколога, уволенного из местной больницы. Дмитрий Барановский требует признать свое увольнение незаконным. Больница ходатайствует о рассмотрении дела в закрытом режиме, чтобы на слушаниях по резонансному делу не могли присутствовать жители города и т.н. "СМИ". Барановский является понаехавшим - местные врачи разбежались еще раньше https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/sud-po-uvolneniyu-edinstvennogo-onkologa-yalty-hoteli-zakryt-ot-smi/Ялта. До оккупации - фестивали, туристы, веселье, круизные лайнеры… В оккупации - дрожащие от истребителей стекла, тоска, уныние, страх: "А шо за звук был только что? В 14:15. Будто самолёт очень низко пролетел. Или звуковой барьер преодолел, хз. Прям так громко и резко, что все сигнализации во дворе сработали. Слышал в Гаспре. Кто-нибудь ещё слышал?", "Самолёт преодолел звуковой барьер", "Истребитель был", "В Симферополе это обычное дело", "В Массандре тоже было слышно!", "Это и был самолет. В Алупке тоже бахнуло, аж стены трухонуло слегка", "В Мисхоре стекла задрожали!", "Самолётики охраняют от бендер и туристов, чудный остров Крым" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1091316863160803328 Оккупанты в Керчи создали "народную дружину". "Первыми добровольцами стали 12 керчан", - сообщили пропагандоны. Опасаться в темных переулках надо вот этих рож - запомните их https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1091035315890995200 Нон-стоп маразм. Дети, оружие, кизяки: "31 января в занятиях военно-патриотического клуба «Патриот», созданного на базе МКОУ ДОД «Центр детского творчества», приняли участие казаки Хуторского казачьего общество «Хутор Первомайский", - сообщили оккупанты https://twitter.com/KrimRt/status/1091276874754543616 По всему Крыму для детей оккупанты проводят реконструкции боев Второй мировой войны. Дидываивательная одебиливающая программа в действии https://twitter.com/KrimRt/status/1091275790300471296Новая разметка появилась в Симферополе: холодный пластик со светоотражающими частицами. Срок эксплуатации на сайтах производителей - от 6-и месяцев до 2-х лет. Жители Симферополя комментируют: "О как! Пластик! А я думаю, шо ж енто за хреновина под ногами на тротуаре в виде горошин лежит после новой зебры", "Всего лишь до двух лет? Украинская седьмой год держится героически. Причем и денег таких не было. Там инопланетян привлекали? Почему все время какой-то разводняк тулят? Обещали же лучше, потому что был (якобы) отстой. И где эти нанотехнологии и чудеса благоустройства?" https://twitter.com/KrimRt/status/1090982723458600961 (фото-скрин). Другие добавляют: "Разметка, нанесенная в декабре, сошла вместе с январским снегом!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1091024981880901632 Севастополь. Друг рассказывает. Уезжает с семьёй на пару дней. Ему позвонила мама, старая пенсионерка, интеллигентка, читающая книги и верующая, что на нее телевизор не влияет. Попросила перекрыть газ. Впервые за 25 лет попросила газ отключить. Страх! Постоянный страх как образ жизни.
10. Диалог крымчан: " - Жееесть у нас цены, а колбаса - одна соя на ярмарках. И людишки сморят тупыми рожами и никак не поймут, где их жестко развели. - Да, еда совсем плоха. Молочку уже вообще не покупаем. Даже крупа (гречка и овсянка) не та, хотя непонятно, как ее можно испортить. Мои как приезжают в Киев, пару дней только едят".Довелось пообщаться сразу с ДВУМЯ махровыми ватниками. Это жесть. ОБА воют и скулят. Один вместе с женой остался без работы. Могли уже стать пенсионерами, но путин пенсионный возраст поднял… Другой предприниматель в 2014-м обоссал все деревья в округе от счастья, что "мы в россии". Теперь орет, что "все *****ли, работать не дают"… Но все они считают, что "хоть тут теперь и жопа, но в Украине ещё хуже", "там убивают, а тут нет", "при ЯНЫКЕ все жили лучше". Всего не передашь, но в головах у ваты уже взрыв.Вчера на набережной оккупированной Ялты уличные музыканты исполняли украинские песни. В одном месте - современные, в другом - народные https://twitter.com/wasily_crimea/status/1091029113748500483

P.S. Горный снова выдал порцию правды. Любопытно наблюдать, как через него Кремль пытается спустить пар недовольства разочарованных ватников. Но уж слишком узок путь для выхода накопившегося разочарования и слишком сильны воспоминания о том, как жил Крым до оккупации, а потому крымчане продолжат "звереть от беззакония и безысходности", и проукраинские настроения будут расти. На данном этапе все это приведет только к усилению репрессий, под каток которых будет попадать все большее число тех, кто яростно поддержал оккупацию Крыма в 2014 году.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Если бы не русские, то в Крыму были би солдаты НАТО.
Суд над бывшим оккупационным главой "Минздрава Крыма" Михальчевским: свидетель утверждает, что тот помогал организовать "референдум" - Цензор.НЕТ 9524
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд над бывшим оккупационным главой "Минздрава Крыма" Михальчевским: свидетель утверждает, что тот помогал организовать "референдум"
 
 
 
 
 
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