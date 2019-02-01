 Суд над бывшим оккупационным главой "Минздрава Крыма" Михальчевским: свидетель утверждает, что тот помогал организовать "референдум"

Такие показания Тимченко дал на заседании Днепровского городского суда Киева по делу Михальчевского, которого обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фейсбук-сообщество "Крымский процесс".

Тимченко заявил, что весной 2014 года Михальчевский на посту министра здравоохранения рекомендовал получать российские паспорта руководителям медучреждений Крыма и содействовал проведению "референдума" о статусе полуострова, в виде работы участков для голосования на территории больниц.

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По словам свидетеля, обвиняемый отдавал соответствующие указания на совещаниях с участием главврачей крымских медицинских учреждений. Сам Тимченко заявил, что не присутствовал на этих собраниях и о распоряжениях Михальчевского узнал от коллег, которые были на этих совещаниях.

Бывший оккупационный глава "Минздрава Крыма" утверждает, что Тимченко оговорил его из-за личной неприязни.

Суд должен был заслушать показания еще одного свидетеля – бизнесмена Ленура Ислямова. Но тот не явился на заседание без объяснения причин. Его допрос в суде перенесли на 18 февраля.

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Напомним, 5 января 2018 года стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

С 8 января Петр Михальчевский находится под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено и направлено в суд.

Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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