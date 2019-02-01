 Суд над бывшим оккупационным главой "Минздрава Крыма" Михальчевским: свидетель утверждает, что тот помогал организовать "референдум"

Такие показания Тимченко дал на заседании Днепровского городского суда Киева по делу Михальчевского, которого обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фейсбук-сообщество "Крымский процесс".
Тимченко заявил, что весной 2014 года Михальчевский на посту министра здравоохранения рекомендовал получать российские паспорта руководителям медучреждений Крыма и содействовал проведению "референдума" о статусе полуострова, в виде работы участков для голосования на территории больниц.
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По словам свидетеля, обвиняемый отдавал соответствующие указания на совещаниях с участием главврачей крымских медицинских учреждений. Сам Тимченко заявил, что не присутствовал на этих собраниях и о распоряжениях Михальчевского узнал от коллег, которые были на этих совещаниях.
Бывший оккупационный глава "Минздрава Крыма" утверждает, что Тимченко оговорил его из-за личной неприязни.
Суд должен был заслушать показания еще одного свидетеля – бизнесмена Ленура Ислямова. Но тот не явился на заседание без объяснения причин. Его допрос в суде перенесли на 18 февраля.
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Напомним, 5 января 2018 года стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.
В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.
С 8 января Петр Михальчевский находится под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено и направлено в суд.
Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України,-
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
10. Диалог крымчан: " - Жееесть у нас цены, а колбаса - одна соя на ярмарках. И людишки сморят тупыми рожами и никак не поймут, где их жестко развели. - Да, еда совсем плоха. Молочку уже вообще не покупаем. Даже крупа (гречка и овсянка) не та, хотя непонятно, как ее можно испортить. Мои как приезжают в Киев, пару дней только едят".Довелось пообщаться сразу с ДВУМЯ махровыми ватниками. Это жесть. ОБА воют и скулят. Один вместе с женой остался без работы. Могли уже стать пенсионерами, но путин пенсионный возраст поднял… Другой предприниматель в 2014-м обоссал все деревья в округе от счастья, что "мы в россии". Теперь орет, что "все *****ли, работать не дают"… Но все они считают, что "хоть тут теперь и жопа, но в Украине ещё хуже", "там убивают, а тут нет", "при ЯНЫКЕ все жили лучше". Всего не передашь, но в головах у ваты уже взрыв.Вчера на набережной оккупированной Ялты уличные музыканты исполняли украинские песни. В одном месте - современные, в другом - народные https://twitter.com/wasily_crimea/status/1091029113748500483
P.S. Горный снова выдал порцию правды. Любопытно наблюдать, как через него Кремль пытается спустить пар недовольства разочарованных ватников. Но уж слишком узок путь для выхода накопившегося разочарования и слишком сильны воспоминания о том, как жил Крым до оккупации, а потому крымчане продолжат "звереть от беззакония и безысходности", и проукраинские настроения будут расти. На данном этапе все это приведет только к усилению репрессий, под каток которых будет попадать все большее число тех, кто яростно поддержал оккупацию Крыма в 2014 году.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1