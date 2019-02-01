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 Враг дважды нарушил перемирие с начала суток. Под павлополем террористы применили миномет,- штаб ООС

В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник два раза обстрелял позиции наших защитников. В одном из обстрелов наемники применили запрещено минского договоренностями вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

 В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Павлополь из минометов калибра 82 мм., крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" преступники обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

Также читайте: Враг за сутки 6 раз обстрелял позиции ОС: ранен один украинский воин, уничтожен один наемник, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3109540
 
 
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спасибо, что живые!
не жалейте дежурных огневых средств...не экономьте! (заранее - спасибо!)
тримайтеся, синочки, тихої вам ночки... бережіть себе
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВраг дважды нарушил перемирие с начала суток. Под павлополем террористы применили миномет,- штаб ООС
 
 
 
 
 
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