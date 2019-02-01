 Враг дважды нарушил перемирие с начала суток. Под павлополем террористы применили миномет,- штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Павлополь из минометов калибра 82 мм., крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" преступники обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный.
Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".
не жалейте дежурных огневых средств...не экономьте! (заранее - спасибо!)
тримайтеся, синочки, тихої вам ночки... бережіть себе