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 Сотрудник исправительного центра в Харькове попался на взятке 6 тыс. долл. за досрочное освобождение, - ГБР. ФОТО

Следователи полтавского теруправления ГБР задержали начальника сектора Государственного учреждения "Хроливский исправительный центр (№140)" за вымогательство 6 тыс. долларов за содействие в условно-досрочном освобождении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Сотрудник исправительного центра в Харькове попался на взятке 6 тыс. долл. за досрочное освобождение, - ГБР 01

Начальника сектора исправительного центра задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения части неправомерной выгоды в размере 3 тыс. долларов.

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Сотрудник исправительного центра в Харькове попался на взятке 6 тыс. долл. за досрочное освобождение, - ГБР 02

Задержанному готовится сообщение о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Следователями ГБР будет вноситься ходатайство об отстранении взяточника от занимаемой должности на время проведения досудебного расследования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Майор внутренней службы задержан на Ривненщине при получении 700 долл. взятки от заключеного, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудник исправительного центра в Харькове попался на взятке 6 тыс. долл. за досрочное освобождение, - ГБР 03

Справочно: "Хроливский исправительный центр (№140)" - учреждение минимального уровня безопасности для мужчин, впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.

Источник: https://censor.net.ua/n3109536
 
 
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С Качановской колонии перевелся? Теперь ясно почему Юля "на воле")
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А еще тупее можно придумать? Ты хоть знаешь, как ее выпустили и кто?
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Тому идиоту, что Харьковщина, что Полтавщина - по барабану, точнее по его дурной балде!
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Твая бахиня, торт, была посажена януковищем, Порошенко и его будущаяя команда (до выборов) ее отпустили, колясничница на лабутенах плакалась в честности на майдане, как и ты плачешь о ее девственности и не порочности в делах ее. Ты давай, это, прекращай, не хорошо быть ****** у сучки. Сотрудник исправительного центра в Харькове попался на взятке 6 тыс. долл. за досрочное освобождение, - ГБР - Цензор.НЕТ 4449
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хах,как по мне вопрос решается просто,пусть досидит тот срок сам,но у нас то суд *гуманный* ,украл миллиард,это на поруки,украл два мешка семечек,это пять лет реального срока,друг так влетел. Я не опрадываю воровство но степень украденого и наказание ,несоразмерны
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Якусь би жилеточку (на третьому фото) десь би розмутити. В канцеляріях усі би питання моментом вирішувались.
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Чувак, на судью нужно было учиться. То же самое вымогательство и в полной безопасности.
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Кожний день ловлять хабарників, за минулий рік надійшло до держави вилучених хабарів 5000у.е. це схоже на 207 відкритих заводів, або тисячі кілометрів збудованих доріг.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудник исправительного центра в Харькове попался на взятке 6 тыс. долл. за досрочное освобождение, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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