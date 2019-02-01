 Независимое Общественное телевидение - ценность для Украины. Президент будет поддерживать его, - АП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".
"Создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины. Общественное является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться президентом", - сказали в пресс-службе АП.
В то же время, издание не приводит комментариев, которые бы касались непосредственно Аласании.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.
https://www.youtube.com/watch?v=SUBNVxbsb4o
Что бы легче было - АП не вмешивалась когда его избирали в 2014, и в 2017, хотя желание было.
Кстати сказать, такое своеобразное понимание свободы и независимости не у одного только томосоносца - все его предшественники (Кучма, Ющенко и даже премьерша Юлька) проявляли точно такую же извращенную трактовку основополагающих ценностей.
Ничего удивительного. К сожалению, в стране голосовать не за кого. У нас осталась надежда только на пришельцев с Марса. Потому что все те подонки, которые рвуться к власти (включая тех, кто пытается у нее остаться) - заслуживают только веревки на суку.
Было бы все это хитро, если бы не было все так по жлобски.
Хряк 2.0 уже стоко косяков наделал за последнее время, шо просто поражаешься его упоротости в борьбе за второй срок, и полной беспринципности по отношению к судьбе Украины.
Оно и понятно, он, если шо, сдрыснет на мальдивы. А нам куда дрыщать?..
"Что плохого что я их поддерживаю?"
Янукович Виктор Хфёдорович.
(чиєсь)
Как папередник..
Хух! Добре, що не страусів! Петро Олексійович готується в громадські активісти і береться підтримувати Громадське телебачення. Похвально!!!
Набагато краще волонтерити ніж волонтИрити.