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 Политика Украины, Общество
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Все про:Администрация_Президента (1430) Порошенко (16255) увольнение (1503) Аласания (69) НОТУ (48)

 Независимое Общественное телевидение - ценность для Украины. Президент будет поддерживать его, - АП

Отвечая на вопрос об увольнении Зураба Аласании с должности руководителя Общественного телевидения, в Администрации президента лишь заявили, что Петр Порошенко поддерживает Общественное вещание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

Читайте также: Такие решения в современной Украине не принимаются без прямых указаний Банковой, - "Батькивщина" об увольнении Аласании

"Создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины. Общественное является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться президентом", - сказали в пресс-службе АП.

В то же время, издание не приводит комментариев, которые бы касались непосредственно Аласании.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Источник: https://censor.net.ua/n3109532
 
 
 Топ комментарии
 
а як він буде підтримувати, якщо він вже вмер за Шустера?
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шо він там казав шустеру? життя віддам за свободу слова.. ось час й прийшов.. давай пєтя.. вєшайся Независимое Общественное телевидение - ценность для Украины. Президент будет поддерживать его, - АП - Цензор.НЕТ 362
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Яке ж воно "незалежне" , якщо фінансується з бюджету ?
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Мог проще сказать - уберите вату).
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а як він буде підтримувати, якщо він вже вмер за Шустера?
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Порошенко Шустеру: "Віддам життя за те щоб вона (программа Шустера) була". Вместо отдачи своей жизни выгнал Шустера, и никогда не вспоминал. Вот он ценит свои обещания и тех кому он это обущает.
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простите но это напоминает обосрались ,и да я пока порохобот но не идиот
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Развейте свою мысль дальше.
Что бы легче было - АП не вмешивалась когда его избирали в 2014, и в 2017, хотя желание было.
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а чего тут развивать то,тут приходят на ум фильмы восьмидесятых где ,что то типа белой стрелы и тд,где просто отстреливали воров и взяточников
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Прочитав статтю і зразу згадав Савіка Шустера і "клятви Петра". Чи одного харант наїбав? Независимое Общественное телевидение - ценность для Украины. Президент будет поддерживать его, - АП - Цензор.НЕТ 1738
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Ни для кого не секрет, что народ Украины и президент Порошенко совершенно по-разному трактуют понятие "независимость". Если мы считаем, что независимость - это свобода от пожеланий властьпредержащих, то президент убежден, что все институты страны должны быть независимы от "гражданских".

Кстати сказать, такое своеобразное понимание свободы и независимости не у одного только томосоносца - все его предшественники (Кучма, Ющенко и даже премьерша Юлька) проявляли точно такую же извращенную трактовку основополагающих ценностей.

Ничего удивительного. К сожалению, в стране голосовать не за кого. У нас осталась надежда только на пришельцев с Марса. Потому что все те подонки, которые рвуться к власти (включая тех, кто пытается у нее остаться) - заслуживают только веревки на суку.
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Говорун.Отсєкатєль.Поддєржун.Й взагалі--Вєлікій Кормчій!
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Я скажу тебе больше, Он будет Президентом. И за него проголосует абсолютное большинство умных людей. А их в Украине не мало
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Один уже страусов поддерживал перед побегом. Неужели история ничему не учит?
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Тот, который это все замутил, теперь решил это все возглавить с прапором демократии и честным видом на лице!
Было бы все это хитро, если бы не было все так по жлобски.
Хряк 2.0 уже стоко косяков наделал за последнее время, шо просто поражаешься его упоротости в борьбе за второй срок, и полной беспринципности по отношению к судьбе Украины.
Оно и понятно, он, если шо, сдрыснет на мальдивы. А нам куда дрыщать?..
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Цитати видатних людей
"Что плохого что я их поддерживаю?"
Янукович Виктор Хфёдорович.
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за свободу слова віддасть життя....
(чиєсь)
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вот и надо повесить, чтоб другим неповадно было ляпать говноляпалом
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Ну конечно,как же вам не поверить ,свободу слова и гражданских вы отсекать не будете,Савик Шустер может подтвердить !
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80-й левел циничной брехни.. всё вполне укладывается в общую концепцию.. браво.. главное быть последовательным.
Как папередник..
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Шустера закрыл, Аласании закрывает... интер, 112, нюзван спокойно вещают дальше... куда уж, там, это более, чем последовательно
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А кто такой Шустер? Тот, у которого цена выхода на арену была 50000 баксов и вся программа шла по проплаченому игроками сценарию?
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многобуквенный, неважны фамилии, важна последовательность действий 5-го Незалежне Суспільне телебачення - цінність для України. Президент підтримуватиме його, - АП - Цензор.НЕТ 2821
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Гібридний президент - гібридна реальність. У країни є можливість позбутись цього раз і назавжди. Правда є можливість і продовжити.
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когда уже эта брехливая хренотень исчезнет с эфира
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Независимое Общественное телевидение - ценность для Украины. Президент будет поддерживать его,умрёт за НОТ..)
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Кто не верит гаранту, пидить в церкву, огенты кримля, и помолиться Остальных отсечь! Независимое Общественное телевидение - ценность для Украины. Президент будет поддерживать его, - АП - Цензор.НЕТ 7228
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Я життя віддам за общєствєнноє тєлєвідєніє! (с)
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В то же время, издание не приводит комментариев, которые бы касались непосредственно Аласании. Ясное дело - на воре и шапка горит. С мальдивского главнокомандующего такой же демократ, как и с проффесора. Гребёт только под себя.
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Уже Шустера поддержал, мы помним. Теперь и общественное так же поддержит.
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За что его нужно было поддерживать? За купленные участниками программы?
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А,это тот который отдал жизнь за Шустер-лайф.Пиз..уняра.
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как-то...никак слова не встретятся с делом.. параллельно ходят, наверное
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"17:54 Независимое Общественное телевидение - ценность для Украины. Президент будет поддерживать его, - АП 351 19"
Хух! Добре, що не страусів! Петро Олексійович готується в громадські активісти і береться підтримувати Громадське телебачення. Похвально!!!
Набагато краще волонтерити ніж волонтИрити.
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Так бы и написали - громадське телебачення повинно бути дуже лояльним до влади.
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Аласания - лайно. Давно надо было это аморфное существо не способное ничего полезного сделать для Украины отправить отдыхать. Не знаю, кто эту амебу вообще выдвинул на такую должность и зачем?
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да, помню, приблизительно такие же помои лились на Шустера
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Ну если президент поддерживает, то точно будет независимое.
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Шустер Шустер, вот интнресно ваше мнение,по поводу его последних передач,ему вообще непонятно как эфир давали тогда
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНезависимое Общественное телевидение - ценность для Украины. Президент будет поддерживать его, - АП
 
 
 
 
 
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