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 Экономика, Фоторепортаж
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 Организаторов подпольного производства алкогольного фальсификата будут судить на Черкасщине. ФОТО

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области под процессуальным руководством прокуратуры города в суд направлено обвинительное заключение в отношении организаторов подпольного производства алкогольного фальсификата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Организаторов подпольного производства алкогольного фальсификата будут судить на Черкасщине 01

В рамках досудебного расследования была установлена группа местных жителей, которые оборудовали в гаражном помещении на территории станции технического обслуживания автомобилей г. Черкасс подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя.

Смотрите: Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя ликвидирован в Ивано-Франковской области: изъята продукция стоимостью 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Готовый фальсификат хранили в указанном гаражном помещении и реализовывали конечным потребителям, используя для перевозки два автомобиля.

Организаторов подпольного производства алкогольного фальсификата будут судить на Черкасщине 02

По результатам санкционированного обыска изъято 1,5 тыс. литров фальсифицированной водки и более 2,8 тыс. литров фальсифицированного коньяка ориентировочной стоимостью более 1,1 млн грн, разлитых в пластиковые бутылки и бочки различного объема, а также оборудование для незаконного изготовления фальсификата и два автомобиля, которые использовались для его транспортировки.

Также смотрите: Организатор массового производства и сбыта ядовитого спирта арестован на Сумщине, изъято ТМЦ на 9 млн грн. ФОТОрепортаж

Организаторов подпольного производства алкогольного фальсификата будут судить на Черкасщине 03

Источник: https://censor.net.ua/n3109528
 
 
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В Украине такие "хорошие" законы, такие мизерные наказания для фальсификаторов продуктов, что эти фальсификаторы растут как грибы.
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Фальсификат растет пропорционально росту акцизов.
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А може просто взять и отпустить цены на алкоголь? Не?..
Тогда кормушка пропадет у алкогольных королей и легиона мусорни, которая слетается на поживу, как мухи...
Да, такое допускать низя. Лучше палить миллионы денег на дурную и бесполезную работу кучи людей. Дать наживаться сотням за счет миллионов - приоритет в политике пороховатой влады.
И так во всем!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОрганизаторов подпольного производства алкогольного фальсификата будут судить на Черкасщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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