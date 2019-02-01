 Организаторов подпольного производства алкогольного фальсификата будут судить на Черкасщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках досудебного расследования была установлена группа местных жителей, которые оборудовали в гаражном помещении на территории станции технического обслуживания автомобилей г. Черкасс подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя.

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Готовый фальсификат хранили в указанном гаражном помещении и реализовывали конечным потребителям, используя для перевозки два автомобиля.

По результатам санкционированного обыска изъято 1,5 тыс. литров фальсифицированной водки и более 2,8 тыс. литров фальсифицированного коньяка ориентировочной стоимостью более 1,1 млн грн, разлитых в пластиковые бутылки и бочки различного объема, а также оборудование для незаконного изготовления фальсификата и два автомобиля, которые использовались для его транспортировки.

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