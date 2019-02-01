 НАПК приостановило госфинансирование "Оппоблока"

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве утверждают, что к ним поступили письма от представителей "Оппоблока" с подтверждением реквизитов счета для получения бюджетных средств и письма с просьбой воздержаться от перечисления средств на этот счет.
Также в ведомстве ссылаются на постановление Окружного административного суда Киева о запрете субъектам госрегистрации осуществлять регистрацию любых изменений в учредительные документы партии.
"Нацагентство считает, что имеющиеся противоречия в письмах представителей политической партии, а также копия постановления Окружного админсуда ... являются достаточными основаниями для приостановления перечисления "Оппозиционному блоку" средств, предоставленных из госбюджета на финансирование уставной деятельности", - сообщили в НАПК.
Отмечается, что решение принято до выяснения и устранения обстоятельств, которые привели к приостановке перечисления госфинансирования.
Как известно, НАПК - главный распорядитель средств по программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" и осуществляет госконтроль за целевым использованием партиями средств, выделенных из госбюджета.
НАПК также несет ответственность за управление и контроль за использованием этих средств.
В первом квартале 2019-го на финансирование уставной деятельности "Оппоблока" из госбюджета выделили 15 489 725 гривен.
Всего на финансирование партии в 2019 году из госбюджета предусмотрено 61 959 000 гривен.
Слава пэтьке!
надо и себе организовать партию, и надурняка получать деньги с бюджета.
по суті - ті хто при владі збирають данину , а потім - витрачають ці кошти куди захочуть .
Если их не финансировать из бюджета, то их будет финансировать Ахметов с Фирташем.
Этот вариант уже был. Закончился бойней на Майдане. Решили попробовать другой вариант
а що заважає Ахметову с Фирташем і після того фінансувати ці свої політпроекти ?
П.С - навіть через 5 років після МИайдану в Україні немає жодної народної політичної партії ... от і думайте .
Без фінансування з бюджету будь-яка "народна" партія буде змушена ставати перед олігархами навколішки і просити в них гроші.
Фінансування з бюджету це єдиний шанс для них не продаватись.
Термін "народна партія" він із совка. Термін повністю пустий, як і сам совок.
В нашей стране правила цивилизованных стран не работают. Их расстреливать надо, если за пять лет их работы нет существенного улучшения уровня жизни простых граждан, а не спонсировать. Это относится и к президенту и премьеру.
Гос.финансирование должно отсутствовать совсем, это называется админресурс, тем более за счёт всех налоплательщиков. Захотели - профинасировали, захотели - отказали. Причины и отмазки всегда найдутся.
я сплю??