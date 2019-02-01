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 НАПК приостановило госфинансирование "Оппоблока"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приостановило перечисление госсредств "Оппозиционному блоку" из-за взаимопротивоположных требований представителей партии и судебного запрета.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

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В ведомстве утверждают, что к ним поступили письма от представителей "Оппоблока" с подтверждением реквизитов счета для получения бюджетных средств и письма с просьбой воздержаться от перечисления средств на этот счет.

Также в ведомстве ссылаются на постановление Окружного административного суда Киева о запрете субъектам госрегистрации осуществлять регистрацию любых изменений в учредительные документы партии.

"Нацагентство считает, что имеющиеся противоречия в письмах представителей политической партии, а также копия постановления Окружного админсуда ... являются достаточными основаниями для приостановления перечисления "Оппозиционному блоку" средств, предоставленных из госбюджета на финансирование уставной деятельности", - сообщили в НАПК.

Отмечается, что решение принято до выяснения и устранения обстоятельств, которые привели к приостановке перечисления госфинансирования.

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Как известно, НАПК - главный распорядитель средств по программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" и осуществляет госконтроль за целевым использованием партиями средств, выделенных из госбюджета.

НАПК также несет ответственность за управление и контроль за использованием этих средств.

В первом квартале 2019-го на финансирование уставной деятельности "Оппоблока" из госбюджета выделили 15 489 725 гривен.

Всего на финансирование партии в 2019 году из госбюджета предусмотрено 61 959 000 гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3109526
 
   
 Топ комментарии
 
а хто взагалі питає людей , коли збирає з них податки ?
по суті - ті хто при владі збирають данину , а потім - витрачають ці кошти куди захочуть .
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Если их не финансировать из бюджета, то их будет финансировать Ахметов с Фирташем

НАПК приостановило госфинансирование "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 8182

а що заважає Ахметову с Фирташем і після того фінансувати ці свої політпроекти ? НАПК приостановило госфинансирование "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 9838
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Коммуняк то же финансируем ??? Я херею с этого шеколадного цирка НАПК приостановило госфинансирование "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 898
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Да. 5 лет Пэтька финансировал из госбюджета этих проходимцев, вместо того, чтобы посадить их в тюрьму и только теперь приостановил финансирование и ему за это слава.
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правильна, все финансирование перекинуть лалитке мальдивской
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почему налогоплательщики вообще должны финансировать партии?!
надо и себе организовать партию, и надурняка получать деньги с бюджета.
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если за твою партию проголосуют. А так то да, должны оплачивать потому что сами их и выбирают. всё логично.
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пусть те кто хочет за них голосовать, тот и платит. Какого собирать со всех налоги и партиям раздавать?
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а хто взагалі питає людей , коли збирає з них податки ?
по суті - ті хто при владі збирають данину , а потім - витрачають ці кошти куди захочуть .
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Відмовляйся від громадянства, звалюй, іне будеш нічого платити й отримувати. і голосувати теж не будеш.
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а мне выплатят мою часть? Я же налоги платил, часть земли, ресурсов мне же тоже пренадлежит.
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Ти податки платив, ти до лікаря звертався, діти в школу ходили, батьки пенсію отримували, і т.д. Список можна продовжити. Землі в тебе нема, ресурсів теж. Твоя земля в тебе в сраці, поки не висереш. За..бали вже ці змагання на найдебільніший коментар.
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О, отличная тема... могу рассказать как я к врачу обращался, особенно сейчас, после рЭхформы... могу рассказать как пенсию и субсидию мои родители получают. Те, которые всю жизнь работали, отдали стране здоровье, вынуждены бегать и выбивать субсидию, которую почему то регулярно забывают начислить.. Зато депутатам не забывают ничего, еще мы и партии спонсировать должны, ибо им все мало.
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Давай, розказуй. "отдалі здоровьє" теж розказуй, де працювали, скільки, впевнений що вони ці державі "здаровьє отдалі"? Може якомусь іншому? Можеш заодно похвалитись, як ти завалив державу своїми податками.
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А что тебе рассказывать?! Отец ликвидатор, под реактором бегал что бы ты свои говнокоменты мог спокойно тут строчить. Депутаты по мальдивам катаются, а ему забывают субсидию начислить. ахренеть у нас справедливость
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Финансируются только парламентские партии пропорционально численности.
Если их не финансировать из бюджета, то их будет финансировать Ахметов с Фирташем.
Этот вариант уже был. Закончился бойней на Майдане. Решили попробовать другой вариант
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Если их не финансировать из бюджета, то их будет финансировать Ахметов с Фирташем

НАПК приостановило госфинансирование "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 8182

а що заважає Ахметову с Фирташем і після того фінансувати ці свої політпроекти ? НАПК приостановило госфинансирование "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 9838
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Ніхто не заважає.Фінансування з бюджету - плата за шанс створити незалежну від олігархів партію.
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Якщо вона створена і фінансується олігархатом - т.зв "фінансування з бюджету" лише економить , Ахметову , Фирташу і Ко , частину коштів на їх фінансування !
П.С - навіть через 5 років після МИайдану в Україні немає жодної народної політичної партії ... от і думайте .
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Ви нічого не зрозуміли. З олігархічними "партіями" все зрозуміло. У них в будь-якому випадку проблем з грошима немає.
Без фінансування з бюджету будь-яка "народна" партія буде змушена ставати перед олігархами навколішки і просити в них гроші.
Фінансування з бюджету це єдиний шанс для них не продаватись.

Термін "народна партія" він із совка. Термін повністю пустий, як і сам совок.
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У нас любую независимую партию создать априори невозможно, тот кто её финасирует, тот её и танцует, она будет заангажирована в чьих-либо интересах со дня спонспорства со стороны. А за счёт только членские взносов она в парламент никогда не попадёт, даже если будет суперпрогрессивной.
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так, они же и придумали, как за счет бюджета сэкономить себе средства.
В нашей стране правила цивилизованных стран не работают. Их расстреливать надо, если за пять лет их работы нет существенного улучшения уровня жизни простых граждан, а не спонсировать. Это относится и к президенту и премьеру.
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То есть надо сперва создать партию без финансовой поддержки со стороны, попасть без финансирования в парламент, и только потом рассчитывать на её финансирование из бюджета? Классная схема! НАЗК призупинило держфінансування "Опоблоку" - Цензор.НЕТ 3081
Гос.финансирование должно отсутствовать совсем, это называется админресурс, тем более за счёт всех налоплательщиков. Захотели - профинасировали, захотели - отказали. Причины и отмазки всегда найдутся.
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Если так будет продолжаться дальше, то у нас будет самое большое количество партий в мире. По кандидатам на первый пост, мы уже, наверное, в лидерах. Хоть в чём-то!
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госфинансирование жопоблока ?????
я сплю??
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Коммуняк то же финансируем ??? Я херею с этого шеколадного цирка
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нет, коммуняк нет в парламенте. Тут работает формула "Кто у корыта, тот и ест"
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Теперь опоблок будет финансировать напк
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК приостановило госфинансирование "Оппоблока"
 
 
 
 
 
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