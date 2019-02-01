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Все про:ДТП (5426) суд (21735) актриса (12) Поплавская Марина (1)

 Уголовное производство по факту ДТП, в котором погибла актриса "Дизель шоу" Поплавская, направлено в суд

Следственным управлением Главного следственного управления Национальной полиции в Киевской области окончено досудебное следствие по уголовному производству в отношении водителя автобуса, совершившего ДТП в котором погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук адвокатского объединения "Адвокат Черезов и партнеры", представляющего интересы потерпевших.

Сестра погибшей актрисы, как ближайшая родственница, признана по делу потерпевшей. В аварии также пострадали другие актеры "Дизель Шоу". Некоторые из них, получившие наиболее серьезные травмы, также признаны потерпевшими по данному производству.

Авария произошла в Киевской области и обвинительный акт в отношении водителя автобуса направлен в Киево - Святошинский суд Киевской области, по месту совершения ДТП.

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Адвокаты потерпевших ознакомились со всеми материалами дела и считают вину водителя автобуса в ДТП полностью доказанной.

Напомним, 20 октября в Киевской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса, звезда юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская. По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Еще двое актеров – Яна Глущенко и Егор Крутоголов – госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры были доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает.

Также смотрите: С актрисой "Дизель шоу" Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3109521
 
 
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а если не актриса ,да и жанр простите шутовской,то как? а сколько *простых* людей под колёсами легло,или это не интересно,нет сенсации,ну присвойте еще ей героя Украины и народной актрисы ,посмертно,у нас любят посмертно награждать
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она с кандидатом от клоунов близка вроде Кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій загинула актриса "Дизель шоу" Поплавська, направлено до суду - Цензор.НЕТ 773
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Во как быстро всего за два месяца, а с Зайцевой баян уже два года тянут. Наверное у водилы автобуса папашка простой смертный.
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