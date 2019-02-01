 В 2018 правоохранители прекратили работу 45 ОПГ наркоторговцев. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Национальной полиции.

По данным начальника начальника Департамента противодействия наркопреступности Андрея Кихтенко, в общем в прошлом году полиция задокументировала 5 тысяч наркосбытов, а у наркодельцов изъяли имущества и средств более чем на 10 млн.

Отмечается, что в суд с обвинительным актом в 2018 году направлены материалы по 63 организованным наркогруппам, причастным к совершению более 700 правонарушений.

"Подразделениями противодействия наркопреступности прекращено функционирование 45 организованных групп наркоторговцев. Такого результата служба достигла впервые за 25 лет своего существования ", - сообщил Андрей Кихтенко.

В общем, в течение года правоохранители задокументировали 5 тысяч наркосбытов. Кроме того, к уголовной ответственности привлекли почти 2 тысяч наркоторговцев.

"В марте 2018 работниками Департамента противодействия наркопреступности ликвидирован канал контрабанды из Индии наркотического средства "трамадол" и изъята его рекордная партия, в частности, у членов преступной группировки изъято более 161 кг порошка трамадола. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка - более 30 миллионов гривен", - отметил Андрей Кихтенко.

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Также в 2018 году в ходе досудебного расследования тяжких и особо тяжких наркопреступлений судами наложен арест на имущество правонарушителей на сумму 72 млн грн, а изъято такого имущества на 10 млн грн.

Отмечается, что в течение 2018 правоохранители также прекратили деятельность 196 ячеек интернет-сбыта наркотиков.

Кроме того, за год полицейские пресекли 118 подпольных нарколабораторий и 511 наркопритонив. Также перекрыли 35 международных каналов нелегальной поставки наркотиков.

"В течение 2018 года из незаконного оборота изъято более 4 тонн наркотических средств и психотропных веществ, в частности - более 8 кг кокаина и героина, более 40 кг стимуляторов амфетаминового ряда и 4 кг новых психоактивных веществ. Изъятых из незаконного оборота наркотиков и психотропов хватило бы на изготовление более 5 млн разовых доз наркотиков и психотропов", - отметил начальник Департамента противодействия наркопреступности.

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