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 Происшествия, Общество
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 В 2018 правоохранители прекратили работу 45 ОПГ наркоторговцев. ИНФОГРАФИКА

В течение 2018 подразделения полиции по противодействию наркопреступности пресекли 45 организованных групп наркоторговцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Национальной полиции.

По данным начальника начальника Департамента противодействия наркопреступности Андрея Кихтенко, в общем в прошлом году полиция задокументировала 5 тысяч наркосбытов, а у наркодельцов изъяли имущества и средств более чем на 10 млн.

Отмечается, что в суд с обвинительным актом в 2018 году направлены материалы по 63 организованным наркогруппам, причастным к совершению более 700 правонарушений.

"Подразделениями противодействия наркопреступности прекращено функционирование 45 организованных групп наркоторговцев. Такого результата служба достигла впервые за 25 лет своего существования ", - сообщил Андрей Кихтенко.

В 2018 правоохранители прекратили работу 45 ОПГ наркоторговцев 01

В общем, в течение года правоохранители задокументировали 5 тысяч наркосбытов. Кроме того, к уголовной ответственности привлекли почти 2 тысяч наркоторговцев.

"В марте 2018 работниками Департамента противодействия наркопреступности ликвидирован канал контрабанды из Индии наркотического средства "трамадол" и изъята его рекордная партия, в частности, у членов преступной группировки изъято более 161 кг порошка трамадола. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка - более 30 миллионов гривен", - отметил Андрей Кихтенко.

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Также в 2018 году в ходе досудебного расследования тяжких и особо тяжких наркопреступлений судами наложен арест на имущество правонарушителей на сумму 72 млн грн, а изъято такого имущества на 10 млн грн.

Отмечается, что в течение 2018 правоохранители также прекратили деятельность 196 ячеек интернет-сбыта наркотиков.

Кроме того, за год полицейские пресекли 118 подпольных нарколабораторий и 511 наркопритонив. Также перекрыли 35 международных каналов нелегальной поставки наркотиков.

В 2018 правоохранители прекратили работу 45 ОПГ наркоторговцев 02

"В течение 2018 года из незаконного оборота изъято более 4 тонн наркотических средств и психотропных веществ, в частности - более 8 кг кокаина и героина, более 40 кг стимуляторов амфетаминового ряда и 4 кг новых психоактивных веществ. Изъятых из незаконного оборота наркотиков и психотропов хватило бы на изготовление более 5 млн разовых доз наркотиков и психотропов", - отметил начальник Департамента противодействия наркопреступности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109517
 
 
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прекращено функционирование 45 организованных групп наркоторговцев.Источник: https://censor.net.ua/n3109517

Крапля в морі. В моєму мікрорайоні мабуть більше.
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Може й так. А може як конвейер - ідуть на зону за графіком (як в "Бандах Нью-Йорку").
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До аптек і до супермаркетів хай зайдуть із перевіркою.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ 2018 правоохранители прекратили работу 45 ОПГ наркоторговцев. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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