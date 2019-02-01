 Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры: "Уезжай домой! Чемодан-вокзал-Россия!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бердянск 24".

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Видео ИА "Вчасно"

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Отмечается, что когда политик появился на площади перед ДК "Софит", его облили зеленкой. Политик вместе с охраной попытался попасть в помещение дома культуры. Между правоохранителями и активистами произошло столкновение. Активисты заблокировали вход, и кандидат в президенты от "Опоблока" попасть внутрь здания не смог.

В результате политик покинул место встречи.



