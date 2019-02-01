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 Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры: "Уезжай домой! Чемодан-вокзал-Россия!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Бердянске возле дома культуры "Софит" местные активисты организовали акцию протеста против приезда кандидата в президенты от "Оппоблока" Александра Вилкула в Бердянск, в результате которой политик был облит зеленкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бердянск 24".

...

Видео ИА "Вчасно"

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Отмечается, что когда политик появился на площади перед ДК "Софит", его облили зеленкой. Политик вместе с охраной попытался попасть в помещение дома культуры. Между правоохранителями и активистами произошло столкновение. Активисты заблокировали вход, и кандидат в президенты от "Опоблока" попасть внутрь здания не смог.

В результате политик покинул место встречи.

Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры: Уезжай домой! Чемодан-вокзал-Россия! 01
Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры: Уезжай домой! Чемодан-вокзал-Россия! 02

Источник: https://censor.net.ua/n3109516
 
   
 Топ комментарии
 
ничего личного.. просто перевод с французского "Уезжай домой! Чемодан-вокзал-Россия!" - Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры - Цензор.НЕТ 7608
"Уезжай домой! Чемодан-вокзал-Россия!" - Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры - Цензор.НЕТ 127
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))) ничо так, для начала. может третьим на кол его? после бойко и хуйлокума? я буду подумать.
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Все правильно слелали, терь еще бойко и мураева так
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тоже очень эффективное и недорогое средство! дерьмо всегда её присыпают! Вілкула облили зеленкою в Бердянську і не пустили до місцевого будинку культури: "Їдь додому! Чемодан-вокзал-Росія!" - Цензор.НЕТ 5524
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рука пороха
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......вот так и ходи до 31 березня - АВАТАРОМ , чтоб тобой , **** , ДИТИШЕК пугали !!!
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це ж було започатковано ригами...

бумеранг обов'язково повертається
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Бойко с Шуфричем с подбитыми булькалами, Вилкулу, соответственно, для симметрии нужно шнобель подровнять. Картинка бы получилась на заглядение: "Три дебила".
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Суровый город Бердянск, серьезные ребята.
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Бердянськ-це Україна.Цитуючи класика:"відійди від мене нечисть".Браво, Бердянськ!
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......)))))) класно ПОЛУЧИЛОСЬ ))))))))))))там где были ОЧЁЧКИ белые БЕЛЬМЫ и главное РОГОВИЦУ не обожгли !!! по ВСЕМ ******* когда либо ЗЕЛЕНКОЙ у этого ЛУЧШЕ ВСЕХ ВИДОНС получился ))))))
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Логично было бы зеленкой и Зеленского.
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Дурниці вв не викине, але обіцяє бути весело та зелено )))
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Браво Бердянск, браво - рецепт запорожцев в действии.
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......я тоже ВЧЕРА закупился ЗЕЛЕНКОЙ , всю ночь сливал ее в ВЕДРО , жду СВОЕГО кандидата (((((
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Василий Граздич c663f241 - "....я тоже ВЧЕРА закупился ЗЕЛЕНКОЙ , всю ночь сливал ее в ВЕДРО , жду СВОЕГО кандидата..." - Йулю ?
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Дикая страна.
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Этот ублюдок рыгоанальный всю Украину своей харей на бигмордах запокостил !
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Vika Lysenko - у нас в Западной Украине нет этой срани
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Самое веселое что пятак свой он то отмоет, а вот козлиную бородку нужно будет сбрить ……
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Ось так і треба...Я маю на увазі згадувати Вілкула кожен день...Десь облили,десь побили,десь він побив,щось сказав і так далі...Не забуваймо,що Вілкул грає на одному електоральному полі проти куди більшого лайна - Бойка...Хоча...інколи лайно збивається до купки і кружить в ополонці однією спаяною групкою...
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......походу на этих ВЫБОРАХ такой будет ФЛЭШМОБ !!!!
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столько хороших событий за день...я люблю такое!
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Правильно все сделали активисты ! Но его во всем крышует Порох , который вмешавший в выборы дал победить на мера Вилкулу старшему .А Младший , это сепар уровня Проханова . Дугина и Прилепина . если кто не знает , при этом вор и ссыкун .
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Кароче Порох не тільки підЇзди всі обсцикає, він ще й за криворожан і одеситів мерів вибирає.. *******. Всі на майдан)))
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Земляки Ольги Куриленко, нашої української голлівудської зірки - молодці!
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А как по мне то Шрек. Еще пару таких встреч с избирателями и эта кликуха к нему приклеится
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Именно там, в Бердянске я услышал чудное по смысловой наполненности слово "колорад". И было это на "победобесие" еще в 2012 году.
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А если я своего соседа, которого ненавижу, оболью зеленкой в присутствии полиции, мне тоже ничего не будет?
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Соседа нельзя он все таки человек , а это насекомое его можно
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17 грн штрафа будет. Шрек миллиарды тырил и страну сливал и ничего баллотируется, по телеку выступает. Ты лучше у потерпевшего спроси: Если ты миллиардами воровать будешь тебя только зеленкой обольют?
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Если 17 грн., то завтра же наберу ведро зеленки и вылью ему на голову. А вдруг, мне пришьют хулиганку и, как следствие, уголовка?
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Вілкула облили зеленкою в Бердянську...
Тепер Вілкул трохи Зеленський... Але без рейтинга...
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Хай дякує потвора, що не закопали живцем.
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Шрек кремлевский.)))) Жаль, что зеленкой.
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А Вилкулу зеленый цвет к лицу ( каламбур) . Жителям Бердянска - респект!
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Заслуга пети и кремля, что кернесы, трухановы и вилкулы до сих пор не на нарах. И нечего здесь пороховате ныть, что не за что. Было бы желание.
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Вілкула зеленкою облили люди Зеленського.
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Рыгов необходимо бить каждый день, чтобы не расслаблялись.
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...народ наш помудрел и на кацапскую мякину вряд ли когда уже клюнет,.... даже за наворованные у них же бабосики в руцке говно-мир ступать не станет.., притом шо на западе, шо и на юго -востоке, гнить годами в подвалах -желания ни у кого нет. А особо упоротым -пора свои ******** в дедын трофейный сидор укладывать и готовиться на родные болота. А Вилкины. Ложкины. Тарелкины и пр. столовуя утварь, как бывшую в употреблению и непригодную дальнейшему использованию, по аналогу с известными резиновыми изделиями- в канализацию...
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Особенно умиляют работники министерства правды..видно была команда радоваться..а то, что этот организм не за решеткой и ещё и баллотируется, так то фигня..оно зелёнку переживёт и будет дальше жировать, под покровительством одного бывшего министра кили..
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Этому кремлвскому ушлепку для полной красоты нужно вылить ведро помоев на голову - вполне заслуженно... Вілкула облили зеленкою в Бердянську і не пустили до місцевого будинку культури: "Їдь додому! Чемодан-вокзал-Росія!" - Цензор.НЕТ 9827
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Ой! Як "*******" Вілкула, жодного позитивного комента.
Дозвольте приєднатись до тої "любові"!
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Шёл пятый год, войны-агента кремлёвского абвера облили зелёнкой, граждане...
Це перемога.
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вилкул баба йуля тебе завидует! тебя так любят!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры: "Уезжай домой! Чемодан-вокзал-Россия!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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