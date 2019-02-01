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 Священник УПЦ МП на Тернопольщине не отдает ключи от храма и документы общине, которая решила перейти в ПЦУ. ФОТО

Священник храма в селе Радошовка Шумского района Тернопольской области отказывается отдать ключи от церкви и уставные документы прихожанам, которые решили перейти из УПЦ МП в Православную Церковь Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на страницу села в Facebook.

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"Несмотря на то, что прихожане церкви Святой Великомученицы Параскевы в селе Радошовка решили еще 16 января перейти в Православную Церковь Украины, а также несмотря на удовлетворение этого прошения 21 января архиепископом Тернопольским и Кременецким Нестором о переходе в единую Поместную Церковь, священник УПЦ МП отказывается выполнять волю общины. 31 января он демонстративно отказался вернуть людям ключи от их церкви и учредительные документы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ответ на действия священника верующие повесили свой замок на дверях храма.

Сотрудники правоохранительных органов в конфликт не вмешиваются.

Священник УПЦ МП на Тернопольщине не отдает ключи от храма и документы общине, которая решила перейти в ПЦУ 01

Священник УПЦ МП на Тернопольщине не отдает ключи от храма и документы общине, которая решила перейти в ПЦУ 02

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3109510
 
   
 Топ комментарии
 
Храм - собственность громады. Болгаркой срезали замок - и всех делов. Священник УПЦ МП на Тернопольщине не отдает ключи от храма и документы общине, которая решила перейти в ПЦУ - Цензор.НЕТ 4737
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Пропоную в Центрах зайнятості організувати перекваліфікацію священників УПЦ МП на робітничі професії.
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На бутылочку посадить, все отдаст мразь.
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На бутылочку посадить, все отдаст мразь.
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ну так слесаря вызовите. Чего волну гнать?
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Храм - собственность громады. Болгаркой срезали замок - и всех делов. Священник УПЦ МП на Тернопольщине не отдает ключи от храма и документы общине, которая решила перейти в ПЦУ - Цензор.НЕТ 4737
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fresh guacamole и Утилизация ватников не в обиду вам будет сказано, но вы сделали мой вечер, ведь к такому замку надо на цыпочках подходить что бы он не отвалился! так один "изверг" его болгаркой, а другой вообще предложил слесаря натравить Священик УПЦ МП на Тернопільщині не віддає ключі від храму і документи громаді, яка вирішила перейти в ПЦУ - Цензор.НЕТ 3925 но как показательна разница в менталитете! ещё раз прошу прощения если что то ляпнул не так.
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Пропоную в Центрах зайнятості організувати перекваліфікацію священників УПЦ МП на робітничі професії.
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Кацапская рожа не отдает? Набейте ему рыло и заберите.
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Хоть бы эти масковские попы не забрали ключи от кабинета министра обороны, от них всего можно ожидать. Создаётся впечатление, что от этих тараканов всё в стране зависит.
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"Священник УПЦ МП на Тернопольщине не отдает ключи от храма и документы общине, которая решила перейти в ПЦУ" - как такое может быть в Тернопольской области, это же западная Украина, не совковый Донбас, значит там достаточно быдла совкового, и бес путлер переманул их баблом, либо они настолько тупые хохлы, что ни хрена не соображают.
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Проблемы временные. Если община решила то и двери можно вынести.
Храм наш !
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Так деньги ФСБ давало на строительство своего филиала
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Готов проспонсировать новую бронированную дверь в церковь!
Можно еще подогнать пару овчарок и дать им понухать его рясу, приговаривая... "фас" !!!
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у діях священника може вбачатися
Стаття 356. Самоправство - Кримінального кодексу України.
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да те бумажки его скоро законую силу потеряют
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А кто бы отдал? Петя рошен отдал? Так церковь - это то же самое - средство производства.
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А в наших церквях сидит комиссары и наших верян не пускают туда
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)) тю! делов то на копейку. пусть закроется в своём личном скромном скиту и самосожжётся в знак протеста. как дидыстароверы. ))
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Кадилом по темечку освятить не пробовали? Говорят, что этот способ бесов изгоняет. Священник УПЦ МП на Тернопольщине не отдает ключи от храма и документы общине, которая решила перейти в ПЦУ - Цензор.НЕТ 4411
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Совпадение или нет, но как раз слушал зело "православных" поляков - ...и "кадилом по темечку" чё-то порвало
У них кстати внутри группы недавно случился раскол (подробности в описании к видео), причём какая-то обратная ситуация - в раскол пошёл вокалист Варфоломей ( Священик УПЦ МП на Тернопільщині не віддає ключі від храму і документи громаді, яка вирішила перейти в ПЦУ - Цензор.НЕТ 709 ), вздумавший захватить права на второй альбом "Панихида" и оправдавший таким образом свою фамилию Крысюк... так что с группой пока непонятно.
По справедливости Томос-Сатаномос на группу должен получить Кшиштоф, конечно
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Священик УПЦ МП на Тернопільщині не віддає ключі від храму і документи громаді, яка вирішила перейти в ПЦУ - Цензор.НЕТ 4457

Чёта у энтих "Батюшек" "Литургия" ихняя больно бесовская.
И раскол у них какой-то знаковый.
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Насилия не нужно, бумаги мацковского паханата пусть оставит себе, замки срезать и поменять.
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Не хоче гуньдяївський сектант повертатися в своє рідне мокшанське болото.. А таки доведеться😕😕😕
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Гундяєв підготував орден "за стойкость в защите русского православия" Голові Полтавської Держадміністрації,вихідцю з БЮТ


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а шо у прихожан-чоловiкiв рук нет открыть замок и повесить/вставить новый? блин удивляюсь я! так Украина никогда не пбедит рашку!!!! а стойкий гундяевец пусть в коми-пермяцкую ао собираеться, там ему гундяй уже приход подготовил!!!
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Та на кол его! Пусть на россии повыпендривается.
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а кадилом по наглому скрепному ипалу?!! раз 30...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСвященник УПЦ МП на Тернопольщине не отдает ключи от храма и документы общине, которая решила перейти в ПЦУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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