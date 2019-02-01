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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16255) Батькивщина (1761) Аласания (69) НОТУ (48)

 Такие решения в современной Украине не принимаются без прямых указаний Банковой, - "Батькивщина" об увольнении Аласании

Партия "Батькивщина" решительно осуждает решение освободить от должности руководителя Общественного телевидения Зураба Аласанию, принятое накануне членами Наблюдательного совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Это голосование продемонстрировало реальную цену клятв и заверений действующей власти в преданности принципам свободы слова и защиты прав граждан на информацию. Ведь все мы хорошо знаем, что такие решения в современной Украине не принимаются без прямых указаний из администрации президента", - говорится в заявлении политсилы.

Подчеркивается, что речь идет не об Аласании как таковом, а о "навязчивом, маниакальном стремлении Банковой подчинить себе украинские средства массовой информации, превратить их в рупор правящей пропаганды".

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В заявлении подчеркивается, что Банковая готова идти на любые шаги, чтобы помочь Порошенко удержаться в кресле президента.

"Общественное телевидение, которое пыталось придерживаться в своих новостях определенного баланса, и предоставляло свой эфир журналистам-расследователям давно не давало покоя власти. И время от времени Банковая пыталась каким-то образом перекрыть ему кислород. Но то, что руководителя Общественного решили освободить от должности прямо во время избирательной кампании, демонстрирует, что власть потеряла всякий стыд или правила приличия", - резюмировали в "Батькивщине".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Источник: https://censor.net.ua/n3109503
 
 
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А ну раз "Родина" отметилась тогда нужно брать. Такие решения в современной Украине не принимаются без прямых указаний Банковой, - "Батькивщина" об увольнении Аласании - Цензор.НЕТ 1259
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порохоботы сейчас
ринутся в бой

будут сбивать пальцы в кровь
строча высеры на ЮВТ
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юлеботы сейчас
ринутся в бой

будут сбивать пальцы в кровь
строча высеры на ПАП
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когда вы уже поубиваете друг друга?! Такие решения в современной Украине не принимаются без прямых указаний Банковой, - "Батькивщина" об увольнении Аласании - Цензор.НЕТ 5333
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я против пороха, но жулька всех бесит своим пиаром на других, ей насрать на Зураба с высокой горки, но когда есть возможность погавкать на оппонентов, то она это делает под любым предлогом. а это есть показатель гнилости падшей душенки.
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Настоящие защитники донецкого аэропорта требуют от ***** извинений за постановочное шоу когда она выдвигалась в президенты
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порохобот при чем здесь
защитники к увольнению человека с работы
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******** "Бандовщина" ***** ищет любой повод что бы пропиариться
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так она будет извинятся или нет, вон даже подполковник перед сынком луцика извинился, а ну да , о чем это я, бахиня только трепаться умеет)
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Лихо она звание киборг умыкнула.
Воровка истинное ее призвание.
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и в батькивщине,,если происходят какие-то кадровые перемещение, то тоже по команде с Банковой? ))
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мля порох везде успевает . шустрый такой у нас президент
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Яныку и во сне не снилась такая власть,как у Пеци..
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янык тупой по жизни, ему вообще ничего не снилось кроме пеньков и страусов)
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А шо вы хотели? С тех пор как человек слова Петро Олэксийовыч отдал жизнь за программу Шустера, у нас командует зомбак Такие решения в современной Украине не принимаются без прямых указаний Банковой, - "Батькивщина" об увольнении Аласании - Цензор.НЕТ 7893
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Zemer, не кажи за інших, кажи за себе, а взагалі краще даффай до сидиния...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТакие решения в современной Украине не принимаются без прямых указаний Банковой, - "Батькивщина" об увольнении Аласании
 
 
 
 
 
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