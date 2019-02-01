 Участников группы, организовавших схему уклонения от уплаты налогов, будут судить в Киеве

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что на протяжении 2016-2018 годов участники группы, действуя на территории г. Киева, будучи объединены единым преступным планом с распределением функций и ролей, действуя в составе устойчивой организованной группы, использовали реквизиты четырех подконтрольных им фиктивных субъектов хозяйствования для безосновательного формирования предприятиям реального сектора экономики налогового кредита по НДС по бестоварным операциям.

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Дельцами, которые действовали таким образом, предоставлено незаконных услуг реальным субъектам хозяйствования путем оформления документов о бестоварных (несуществующих) хозяйственных операциях на сумму НДС свыше 20 млн. грн.

Так, сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителя одного из предприятий-выгодоприобретателей, продолжается досудебное следствие в отношении должностных лиц еще ряда предприятий, которые воспользовались услугами ловких дельцов для минимизации налоговых обязательств.

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Благодаря принятым в ходе следствия мерам, выгодоприобретателям доначислено налогов на сумму 1,1 млн грн.