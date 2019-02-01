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 Услуги интернет-ботов могут стоить политикам от $2000 до $20 000 в месяц, - "Схемы"

Ряд фирм предлагают политикам услуги по формированию общественного мнения в соцсетях при помощи фейковых аккаунтов. Месяц работы ботофермы стоит $2–20 тыс.

К такому выводу пришли журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на "Радіо Свобода".

"Все зависит от того, какого качества создается аккаунт. Есть достаточно сервисов, которые предлагают создание от 20 центов до 20 долларов. Это – некачественные боты, которые могут быть забанены, исключены, удалены. Качественная поддержка – считается в тысячах долларов. Поддержка сети может стоить 3–4 тысячи долларов в месяц, 10 000 долларов в месяц в зависимости от того, сколько мы хотим охватить этими ботами ", – пояснил журналистам "Схем" медиа–консультант Александр Климашевский.

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Журналисты опубликовали документы с описанием услуг, которые предлагают "ботофермы", и их расценок. Цены указаны по состоянию на осень 2018 года.

Согласно документу, работа с официальной страницей клиента в соцсети обойдется заказчику в $5000 в месяц. Еще плюс $1500 – мониторинг упоминаний о нем (в частности, в СМИ). За доплату обещают разгонять статьи для целевой аудитории и запускать нужные месседжи. Общая стоимость услуг таких специалистов – достигает по меньшей мере $16–20 тысяч в месяц.

Подобные "ботофермы" имеют пресс–службы многих украинских политиков – рассказал Дмитрий Раимова – политтехнолог, пиар–специалист, имеющий собственную пиар–агентство.

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Он пояснил, что страницы ботов, которые имитируют профили живых людей, обычно ведет один человек, и таких страниц у него может быть до 20. А фотографии берутся из соцсетей, которые по состоянию на сейчас в Украине заблокированы.

Обычно для такой работы, говорит Раимова, нанимают студентов старших курсов.

"Если это человек просто ведет комментарии, эти страницы, то менеджер страниц – его задача вести до 20 страниц несуществующих людей (...) он получает в месяц от 700 до 1500 долларов. (...) Руководители проектов должны немного больше, потому что они координируют еще с десяток таких людей. Это такая пирамида управления ", – говорит Раимова.

Источник: https://censor.net.ua/n3109500
 
 
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Тобі і так на карточку капає по 20 центів. Навіщо ходити?
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Ну тут на Цензорі з ботофермою все зрозуміло: Есть достаточно сервисов, которые предлагают создание от 20 центов до 20 долларов. Это - некачественные боты.Источник: https://censor.net.ua/n3109500
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Судя по смысловой наполненности комментов запетинских борцунов тут подсобралась как раз по-20-центов-на рыло-бригада.
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Думаю, що найактивніші, все ж таки за 20$. Як дешеві шльондри.
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Значит не только стецьки за конхветки работают, люляботы тоже конхветку хотят скушать..Тольок вот откуда в Пети бабало я прекрасно понимаю.. а вот интересно откуда у зубожилой денежки кормить своих желторотых??
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Ольгинцы возбудились. Услуги интернет-ботов могут стоить политикам от $2000 до $20 000 в месяц, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3266 Время збора урожая Услуги интернет-ботов могут стоить политикам от $2000 до $20 000 в месяц, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3266
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У Пети Хряка таких ботов немеряно. Потому, что его электорат в реальной жизни вообще отсутствует.
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Услуги интернет-ботов могут стоить политикам от $2000 до $20 000 в месяц, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 332 Настолько отсутствовал электорат шо Бахиню в первом же туре вынес в одни ворота ога..
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Не сравнивай то, что было 5 лет назад и сейчас. Сейчас Хряк о 54% в первом туре даже в своих влажных мечтах не смеет мечтать.
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Так твоя Жюля уже на третьем месте вообще не проходная...
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Да пофиг, как не крути а Петя на второй срок пойдёт..
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Паклёп грязнейший, это только стецики за деньги, а люляботы исключительно на голом интузиазме из чистой любви к Бахине..За Бахиню!!
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В фб гугл аккаунты просят в аренду -почитала коменты -три человека нормальных, остальные не знают, как в очередь записаться на то, чтобы от их имени какую то хрень писали...
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Фуууу, так стэцьки за копейки вкалывают!
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А шо зубожила больше платит? Ай вошебница...ну Бахиня! Всё на ЗП депутата тянет. Ну Бахиня, прям как Исус 1 хлебом пять тыщь своих ботов накормила!! Бахиня!!
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Новость о порохоботах, а их тут нет. Поняли, что киданул их хозяин с оплатой Услуги интернет-ботов могут стоить политикам от $2000 до $20 000 в месяц, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2969
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Не кисло. Хто б сумнівався, що соєві Юди не зубожіють
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А ты с тех шо за просто так вкалывают, на халяву за Бахиню топишь?? С голоду хоть не помер секта зубожилых нищенок..
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Бот хуже титушки или гречкожорки, за это нужно реальные сроки давать как и за скрытую джинсу/паркет без указаний что на правах рекламы.
Какое-то, простите, мудло вместо нормальной работы потопит в комментах потом приходят выборы и что имеем - в списке лидиров коррупцыонные нафтолиновый упыри олигархов или путина что вообще по своей сути предательство.А олигархам норм, вон Ахметка на 800 лямов поднял капитал, а его холуя тут на руках носят за какой-то жалкий 1% от суммы.
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По цензору заметно кто особенно попу сврю надрывает. Сезон зароботков как никак.
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Желающих заработать в ботоферме много, ума и умения не хватает. Ну такую фигню несут, что только выставляют своего заказчика или людоедом, или диктатором, или полным идиотом. Никакого понимания политики и ситуации, никаких познаний в психологии, а что до порядочности - то вообще полный провал. Причем в первую очередь на этом проигрывает кандидат в президенты Порошенко - его боты самые злобные, наглые и тупые. А за ними дружно тянутся юлеботы, хотя у них меньше пофигизма и наплевательства на мнение народа. Рыги действуют из под тишка, как и чисто паРашистская агентура. Короче, не социальные сети, а зверинец и ликбез для начинающих психологов и социологов.
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Подозреваю, поле для деятельности ботов также имеет свою цену.
Неугодных подчищают за отдельную плату.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУслуги интернет-ботов могут стоить политикам от $2000 до $20 000 в месяц, - "Схемы"
 
 
 
 
 
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