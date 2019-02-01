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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2348) увольнение (1503) цензура (1120) Аласания (69) НОТУ (48)

 Это проявление цензуры, трусости и подхалимства, - журналисты потребовали отменить увольнение Аласании

Решение наблюдательного совета об увольнении Зураба Аласании с поста главы Национального общественного вещания (НОТУ) было принято с нарушением процедуры и является политически мотивированным.

Об этом говорится в заявлении группы независимых украинских журналистов, опубликованном на странице журналистки Катерины Горчинской в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, нижеподписавшиеся, считаем действия Наблюдательного совета Общественного телевидения прямым проявлением цензуры и чрезвычайно опасным прецедентом для страны", - говорится в заявлении.

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"Увольнение Зураба Аласания 31 января 2019 было осуществлено непрозрачным, тайным голосованием с очевидным нарушением процедуры, духа закона об общественном вещании, функций независимой Наблюдательного совета и здравого смысла. Оно неприемлемо", - подчеркивается в заявлении.

"Опубликованная часть претензий к Аласания, к сожалению, не оставляет сомнений в том, что это решение является политическим и было принято в угоду власти", - отметили журналисты, добавив, что никакие ошибки, которые мог допускать Аласания и его команда в работе, "не оправдывают его увольнения в горячее и ответственное политическое время, за 2 месяца до президентских выборов".

"Мы требуем немедленной отмены результатов голосования и отставки нынешнего состава Наблюдательного совета, который своими действиями поставил под угрозу реформу общественного вещания в стране и создал опасный прецедент увольнения руководителя независимого института по политическим мотивам. Мы считаем голосования Наблюдательного совета отвратительным проявлением трусости и подхалимства", - потребовали журналисты.

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Кроме того, эти журналисты объявили о создании неформального сообщества независимых журналистов под названием "Инициатива 34" (34 статья Конституции Украины гарантирует каждому право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений).

Они отмечают, что инициатива была создана в ответ на увольнение Аласании, а также является реакцией на ряд других событий и процессов в медиа среде. "В частности, вмешательство владельцев СМИ в редакционную политику, продажа медиа активов давнему врагу свободы слова Виктору Медведчуку, кибербуллингу, информационная закрытость власти, безнаказанность за препятствование журналистской работе и тому подобное", - детализировали журналисты.

Далее приводим полный текст заявления на языке оригинала:

Заява незалежних журналістів щодо ситуації навколо суспільного мовника

Ми, що нижче підписалися, вважаємо дії Наглядової ради Суспільного телебачення прямим проявом цензури та надзвичайно небезпечним прецедентом для країни.

Ми усвідомлюємо, що до повноважень Наглядової ради суспільного мовника належить, у тому числі, дострокове припинення контракту з головою НСТУ за деяких обставин. Проте звільнення Зураба Аласанії 31 січня 2019 було здійснено непрозорим, таємним голосуванням з очевидним порушенням процедури, духу закону про суспільне мовлення, функцій незалежної Наглядової ради та здорового глузду. Воно є неприйнятним.

Опублікована частина претензій до Аласанії, на жаль, не залишає сумнівів в тому, що це рішення є політичним та було ухвалене на догоду владі. Жодні помилки, яких міг припускатися Аласанія та його команда в роботі, не виправдовують його звільнення в гарячу та відповідальну політичну пору, за 2 місяці до президентських виборів.

Ми вважаємо голосування Наглядової ради огидним проявом боягузтва та підлабузництва.

Ми вимагаємо негайного скасування результатів голосування та відставки нинішнього складу Наглядової ради, яка своїми діями поставила під загрозу реформу суспільного мовлення в країні та створила небезпечний прецедент звільнення керівника незалежної інституції через політичні мотиви.

З огляду на нові виклики заявляємо про створення неформальної спільноти незалежних журналістів під назвою Ініціатива "34". (Саме 34 стаття Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань).

Рішення ухвалене у відповідь на звільнення Аласанії з посади голови правління Суспільного мовника, а також є реакцією на низку інших подій та процесів у медіа середовищі, зокрема, втручання власників медіа в редакційну політику, продаж медіа активів давньому ворогу свободи слова Віктору Медведчуку, кібербулінг, інформаційну закритість влади, безкарність за перешкоджання журналістській роботі тощо.

До нового об'єднання входять незалежні журналісти, зокрема – учасники відомого руху "Стоп Цензурі", і має на меті протидіяти тим же викликам, що були актуальні для медіа-спільноти за президентства Януковича, коли був утворений рух "Стоп Цензурі".

Підписи:
Катя Горчинська
Олексій Мацука
Сергій Андрушко
Наталка Седлецька
Михайло Ткач
Олександр Чорновалов
Катерина Каплюк
Олена Притула
Євген Будерацький
Роман Романюк
Наталія Судакова
Катерина Сергацкова
Тетяна Пеклун
Денис Бігус
Крістіна Бердинських
Ольга Руденко
Кіра Толстякова
Валерія Єгошина
Анна Бабінець
Дарина Шевченко
Євгенія Моторевська
Катерина Лихогляд
Настя Станко
Наталя Гуменюк
Олег Новіков
Аліса Юрченко
Дмитро Дєнков
Ірина Андрейців
Аліна Полякова
Сергій Сидоренко
Максим Савчук
Федір Попадюк
Христина Бондарєва
Данило Мокрик
Анатолій Марциновський
Катерина Гладка
Андрій Яніцький
Тетяна Козак
Наталка Ричкова
Катерина Шаповал
Наталія Міняйло
Юрій Бутусов
Наталія Гривняк
Інна Борзило
Олександр Чекмишев

Как сообщалось, набсовет НОТУ в четверг, 31 января, девятью голосами из 12 поддержал расторжение контракта с З.Аласанией.

Это проявление цензуры, трусости и подхалимства, - журналисты потребовали отменить увольнение Аласании 01
Это проявление цензуры, трусости и подхалимства, - журналисты потребовали отменить увольнение Аласании 02
Это проявление цензуры, трусости и подхалимства, - журналисты потребовали отменить увольнение Аласании 03

Источник: https://censor.net.ua/n3109494
 
   
 Топ комментарии
 
Вот и ответочка прилетела соевому "прохфсоюзу"))))
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Ого какой обширный список агентов крембля. Всех уволить, оставить только журналистов каналу чесных новын!
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Та-а-к. А кто же заказчик этого увольнения? Кто этот таинственный Incognito ?
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Вот и ответочка прилетела соевому "прохфсоюзу"))))
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Наші "прафсаюзи"--до сьогодні "школа каммунізьма".Куди партія покаже--туди й підуть.З піснями.
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Ого какой обширный список агентов *******. Всех уволить, оставить только журналистов каналу чесных новын!
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зараз-зараз, цуценчиха відкриє свою помийну пащу
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стільки підписантів....непочатий край роботи для чорноротої жінки третього тисячоліття
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Хорошо, мы поняли... он просто хороший человек. Но вы там собрались потому что все такие классные или профессионалы своего дела? детский сад.
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Если честно, то его управление можно назвать провальным.
Аудитория не увеличилась, смотреть нечего.
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Для того, чтоб смотреть, для начала надо включить. Что последнее ты смотрел на Первом и когда это было?
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А інакше не могло бути, його фаховий рівень низький.
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Начудили, что теперь самих могут на выход попросить. И правильно сделают!
Предостережение для всех жополизов.
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Вот и соевая камарилья наехала на журналистов. Это проявление цензуры, трусости и подхалимства, - объединение журналистов потребовало отменить увольнение Аласании - Цензор.НЕТ 727
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Аласанія, це мабуть той що написав про себе в вікіпедії, що він приїздив до Франції поступати в Іноземний легіон, але чогось не поступив. Помилкою було взагалі призначати подібну особу директором національного телеканалу. Коли ви вже почнете ставити на керівні посади не випадкових людей з таксопарку, а фахівців з досвідом, УКРАЇНЦІВ.
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не знаешь, ни кизди, все жители Харькова знают Зураба как журналиста и ведущего многих телепередач. позиция его в политике всегда была нейтральная, а не проституточная.
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Нейтральная до проституточности, это да...
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На подібні посади призначають не за політичну позицію. Тим більше що слова "нейтральний" та "проституточний" в політиці є тотожними. "Нейтральний" політик - це опортуніст, або по-ленінськи "політична проститутка."
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Господа из списка независимых под громким наименованием "стоп цензуре"
А как на счет цензуры и диктата на ваших "предприятиях"? Предполагаю, что все плохо.
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Та-а-к. А кто же заказчик этого увольнения? Кто этот таинственный Incognito ?
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Украина теряет позиции в обеспечении свободы слова.
Такие данные содержатся в Индексе устойчивости СМИ (Media Sustainability Index) за 2018 год, передают Українські Новини.
Он составляется Советом по международным исследованиям и обменам IREX - международной некоммерческой организацией, специализирующейся на глобальном образовании и развитии.
В отчете специалистов отмечается, что Украина снизила свои позиции в этой сфере по сравнению с прошлым годом. С 2,54 наша страна опустилась до 2,48 пунктов. При этом Украина остается в рамках "Почти устойчивой системы".
В отчете IREX говорится, что свобода слова в Украине нарушается путем запугивания журналистов, отказа в доступе к информации и обструкции в ходе их профессиональной деятельности. Также, считают эксперты, правовая защита не применяется должным образом и нарушения не расследуются - поскольку широко распространена коррупция в судебной системе, правоохранительных органах и государственных учреждениях. Украина также потеряла позиции в разнообразии источников новостей (государственных и частных) и бизнес-управлении медиа.
В то же время выросли или остались на том же уровне развитие институтов поддержки свободы слова и профессионализм журналистов.
Как сообщали Українські Новини, за последние два года Fredoom House крайне обеспокоена ситуацией со свободой слова в Украине, что постоянно фиксируется в их отчетах. https://ukranews.com/news/590847-ukrayna-snyzylas-v-reytynge-svobody-slova-v-smy
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Дело за малым, убедить международных аудиторов и ПАСЕ в том, что Аласанию прессуют исключительно за его принципиальность.

"Неэффективное использование средств НОТУ подтверждается также отчетом аудита НОТУ за период с 19 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, проведенным международной аудиторской компанией "Эрнст энд Янг"…
Уже есть реакция президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на заявления о коррупционных правонарушенях со стороны руководства ПАТ НОТУ.
Она проинформировала о начале проверки и расследования этих коррупционных фактов Мониторинговым комитетом по коррупции и секретариатом GRECO.
Отмеченные материалы также направлены Генеральному секретарю Совета Европы", - говорится в письме."
https://censor.net.ua/news/3109481/profsoyuz_notu_rasskazal_o_zloupotrebleniyah_alasanii_kuluarnye_naznacheniya_ustanovlenie_nezakonnyh/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_68947858
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Хто такі? Крім Бутусова нікого не знаю.
Та й мабуть, крім Бутусова, то є перший резерв 5-ї, колонни...
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менше треба дивитися рашатудей, цвінтар і трк Україна
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Знаю Андрія Полтаву, Яніну Соколову, Олю Шилкіну....а от з перелічених, тільки Бутусова.
«рашатудей, цвінтар і трк Україна» не дивлюсь, а що таке « цвінтар», то взагалі не знаю.
З телеканалів останнього часу став дивитись «Прямий», від якого у кремлівських пропагандонів юшить із всих дірок
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***** я бульдозер пхається на другий термін..
все буде панама..

чи мальдіви ?
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це все, що треба знати про циничних миздобулів
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у зрадолюбов то свобода слова, то закрыть интер
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Ух ты, каста работников ртом возбудилась. Вы, пр*дурки, даже не спромоглись наладить интернет вещание за рубеж. Жлобы вонючие, "трансляція недоступна у вашему регіоні" бл*дь.
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Об'єднання журналістів - це юлелюмпени, зрадо...би, сепаратисти, кацапи, безбожники! (Наче нічого не забув)...
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Все правильно. Українські ЗМІ радіо і телебаченя повинні бути у першу чергу УКРАЇНСЬКИМИ а не «АЛЬТЕРНАТИВНИМИ» !
Люди повинні ЧІТКО РОЗУМІТИ, чути, бачити і знати, що НА БОЦІ УКРАЇНИ ПРАВДА ! ЗАВЖДИ ! Це розуміння повинно бути на рівні підсвідомості тому що ПРАВДА.
І от цим повинні займатись УКРАЇНСЬКІ ЗМІ, які у любому випадку ПОВИННІ ІСНУВАТИ НА ГРОШІ УКРАЇНЦІВ, а не на нафтобабло «Газпрома».
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Українські ЗМІ радіо і телебаченя повинні бути у першу чергу порошенківськими, а українські вони, чи газпромовські, не має значення.
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Отак, як fresh guacamole, порохобот і перетворюється на півня, і може вимовити лише це. Це прояв цензури, боягузтва і підлабузництва, - об'єднання журналістів зажадало скасувати звільнення Аласанії - Цензор.НЕТ 4957
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ну то деяким кандидатам потрібно змінювати передвиборчу програму з "армія.мова.віра йдем своїм шляхом в ЄС" на " хервам всім йдем в кндр"
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насправді вся проблема в тому, що це зроблено перед самісінькими виборами...
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Ти диви, які солідарні, і Бутусов тут, ха-ха. Гарний список ***********.

Наскільки я знаю ситуацію, працівники Суспільного не могли дочекатися коли цього чмиря знімуть.
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покажите мне где тут банковая, даже матькивщина есть
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все началось с Шустера, которому кто-то клялся, шо жизнюху свою положит, чтобы программа была.......
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Банковая:
До складу Наглядової ради суспільного мовника увійшли представники громадськості і депутатських фракцій та груп Верховної Ради України.Від громадських об'єднань та асоціацій під час конференцій членами Наглядової ради було обраноВолодимира Бринзака - у сфері фізичного виховання та спорту, Євгена Глібовицького - у творчій сфері, Дарію Карякіну - у сфері забезпечення прав національних меншин, Тетяну Лебедєву - у сфері журналістики, Вадима Міського - у сфері захисту інтересів дітей та молоді, Олексія Панича - у сфері освіти та науки, Наталію Скрипку - у сфері захисту прав осіб з особливими потребами, Віктора Тарана - у сфері місцевого самоврядування, Тараса Шевченка - у правозахисній сфері.Від депутатських фракції та груп членами Наглядової ради НСТУ стали Тарас Аврахов (депутатська група «Воля народу»), В'ячеслав Козак (депутатська фракція Радикальної партії Олега Ляшка), Лаврентій Малазонія (депутатська фракція політичної партії «Опозиційний блок»), Світлана Остапа (депутатська фракція політичної партії «Об'єднання «Самопоміч»), Віталій Портников (депутатська фракція політичної партії «Народний фронт»), Сергій Таран (депутатська фракція партії «Блок Петра Порошенка»), Ігор Хохич (депутатська група «Відродження»), Володимир Яворівський (депутатська фракція політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто проявление цензуры, трусости и подхалимства, - журналисты потребовали отменить увольнение Аласании
 
 
 
 
 
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