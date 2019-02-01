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 Политика Украины
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 МВД не допустит кибератак на базы ЦИК, - Аваков

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что существует возможность внутреннего или внешнего вмешательства в работу сервера Центральной избирательной комиссии. Однако МВД приложит максимум усилий, чтобы предотвратить возможные кибератаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

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"Важным является вопрос того, как создать систему, которая была бы минимально подвержена всякого вмешательства. А если атака и будет - чтобы она не вызывала катастрофические последствия. Ведется активная работа c Европолом, Интерполом, ФБР и ЦРУ, СБУ, Генпрокуратурой и Госспецсвязи. С нашей стороны - мощная киберполиция. Существует координация между всеми органами, и они внимательно отслеживают ситуацию", - заверил Арсен Аваков.

В пресс-службе напомнили, что в МВД создали рабочую группу, задача которой - обеспечить проведение избирательного процесса в правовом поле. Рабочая группа отслеживает оперативную ситуацию по всей стране, проверяет факты и передает их в Нацполицию.

Источник: https://censor.net.ua/n3109493
 
 
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Та даже компы в ЦИКе не включайте. Все и так порешается
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Після 2-х кібератак у нас просто відрубали інтернет... кардинально і тупо...
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а если на живца? забить типо такую выборную тему:
Прийшов одики доміу муй бетяр, гет нифайний: гаті
подерті, штримфлі у будіговах, майка на котранси роздерта... Я му кажу : ти си
ниборе шо думаеш, де тобоу тігало???

А ун ми як усе "еге еге ондики...". Я ся ниутримала
кить ем узяла фандел, кить ем го перемкнула пару раз у диню. Упав саракий. Пак
думаю : но стара мінджо що сь начинила... Ймила м го цюлювати тай любити, так
ми шкода го стало... А ун, чуєш, вдопират очі тай каже на ня Марусьо...

Но думаю : тать за йсе м го любила ... Узяла м з горя федевку
тай забила м му у гузицю, тот путскочив тай побіг дись. Типирки низнаю чи у
Марусі свойої гузицю бінтує, чи просто ся дому бойит указати, айбо так єм ся
зоскучила, що буде ми куниць аж до заутра не прийде.
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Реформированный "Беркут" выставишь в десять рядов вокруг здания...?
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блін, та ми вже всі зрозуміли, що з Тимошенко ти вже домовився...можеш говорити прямо
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я думаю не то що обідився, а просто ох....в.....)))
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Ну так, це ж логічно домовлятись з майбутнім президентом. Тут таке, або ти домовляєшся, і залишаєшся на свободі, або не домовляєшся, і ділиш відповідальність разом з Порошенком.
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допустит чи недопустит, а голове ЦВК можно уже вертеть дырочку для ордена. МВС не допустить кібератак на бази ЦВК, - Аваков - Цензор.НЕТ 4175
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МВС уже сейчас надо готовиться к аресту всей банды криминального авторитета Порошенко. Сбежат же, твари!
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После известных атак на серверы правительства США заявления Авакова воспринимаются, мягко говоря, как детский лепет на лужайке. Видимо, он не имеет ни малейшего представления о принципах работы сети и возможностях специалистов, а не той шушеры, которой окружает себя власть по родственным каналам. Все, как прежде, в родном феодалам сэсэсэре: давайте громче гудеть...
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Та да... У овоча спитайте, що вас врятує. Там з сєрваками теж було. Тільки потім олівці не ламайте в кацапії.
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Ага, беркутят поставте з дубінками біля сервака, повинно допомогти
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Каким образом?Отключим ЦИК от интернета?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВД не допустит кибератак на базы ЦИК, - Аваков
 
 
 
 
 
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