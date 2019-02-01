 МВД не допустит кибератак на базы ЦИК, - Аваков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

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"Важным является вопрос того, как создать систему, которая была бы минимально подвержена всякого вмешательства. А если атака и будет - чтобы она не вызывала катастрофические последствия. Ведется активная работа c Европолом, Интерполом, ФБР и ЦРУ, СБУ, Генпрокуратурой и Госспецсвязи. С нашей стороны - мощная киберполиция. Существует координация между всеми органами, и они внимательно отслеживают ситуацию", - заверил Арсен Аваков.

В пресс-службе напомнили, что в МВД создали рабочую группу, задача которой - обеспечить проведение избирательного процесса в правовом поле. Рабочая группа отслеживает оперативную ситуацию по всей стране, проверяет факты и передает их в Нацполицию.