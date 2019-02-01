Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Важным является вопрос того, как создать систему, которая была бы минимально подвержена всякого вмешательства. А если атака и будет - чтобы она не вызывала катастрофические последствия. Ведется активная работа c Европолом, Интерполом, ФБР и ЦРУ, СБУ, Генпрокуратурой и Госспецсвязи. С нашей стороны - мощная киберполиция. Существует координация между всеми органами, и они внимательно отслеживают ситуацию", - заверил Арсен Аваков.
В пресс-службе напомнили, что в МВД создали рабочую группу, задача которой - обеспечить проведение избирательного процесса в правовом поле. Рабочая группа отслеживает оперативную ситуацию по всей стране, проверяет факты и передает их в Нацполицию.
Прийшов одики доміу муй бетяр, гет нифайний: гаті
подерті, штримфлі у будіговах, майка на котранси роздерта... Я му кажу : ти си
ниборе шо думаеш, де тобоу тігало???
А ун ми як усе "еге еге ондики...". Я ся ниутримала
кить ем узяла фандел, кить ем го перемкнула пару раз у диню. Упав саракий. Пак
думаю : но стара мінджо що сь начинила... Ймила м го цюлювати тай любити, так
ми шкода го стало... А ун, чуєш, вдопират очі тай каже на ня Марусьо...
Но думаю : тать за йсе м го любила ... Узяла м з горя федевку
тай забила м му у гузицю, тот путскочив тай побіг дись. Типирки низнаю чи у
Марусі свойої гузицю бінтує, чи просто ся дому бойит указати, айбо так єм ся
зоскучила, що буде ми куниць аж до заутра не прийде.