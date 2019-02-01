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 Политика Украины, Общество
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Все про:Корчинский (171) Яценюк (7709) Ярош (274) Следком РФ (216)

 ГПУ выдвинула подозрение следователю РФ Найманову за "чеченское дело" против Яценюка

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении следователю Следственного комитета РФ Артуру Найманову, который сфальсифицировал так называемое чеченское дело в отношении экс-премьера Украины Арсения Яценюка, представителя организации "Братство" Дмитрия Корчинского и народного депутата Дмитрия Яроша.

Об этом заявил прокурор Генпрокуратуры Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня составлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 272 Уголовного кодекса за незаконное привлечение к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления по фальсификации доказательств, следователя Следственного комитета Российской Федерации Артура Найманова", - сказал Новиков.

По его словам, во время досудебного расследования было установлено, что следователь Найманов при отсутствии в материалах уголовного дела каких-либо доказательств причастности граждан Украины к уголовным преступлениям подписал постановления в 2016-2017 годах о привлечении в качестве обвиняемых Корчинского, Яценюка и Яроша по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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Новиков отметил, что обвинения против указанных лиц основывались на материалах, которые даже по российскому законодательству не могли быть положены в основу обвинения.

"В частности, на момент подписания подозрений даже приговором российского суда было установлено, что данные доказательства были недопустимыми", - отметил прокурор.

По его словам, ГПУ в ближайшее время отправит правовое поручение в правоохранительные органы РФ с тем, чтобы сообщить о подозрении следователю СК РФ Артуру Найманову.

Напомним, Посольство Украины в России получило копию уведомления Ессентукского городского суда Ставропольского края о том, что следователь по особо важным делам Главного следственного управления следственного комитета РФ Северо-Кавказского округа Найманов А.К. направил в суд ходатайство об аресте Арсения Яценюка по обвинению в совершении преступлений, предусмотренными ч.2 ст.209 УК РФ, п.п. "в", "с", "н" ст.102, ч.2 ст.15, п.п. "в", "с", "н" ст.102 УК. \

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил лидер "Народного фронта". Это статьи: "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ей нападениях"; "Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление"; "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

Арсений Яценюк назвал эти обвинения "бредом, но также и продуманным сценарием": "Кремль ищет юридические механизмы преследований украинских политиков. В этом сценарии есть намерение вывести тему "зверств Яценюка в Чечне" на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий. Очевидно: на фоне всех последних резонансных событий - циничных убийств и репрессий против оппозиции - российская диктаторская власть переходит к новому витку гибридной войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3109485
 
 
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Не такой Юра человек, чтобы без дела не сидеть. Наше гадьё всё пересажал, за кацапов взялся.
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С Яценюка такой же террорист как пацан Гриб которого кацапы в Бульбашии сцапали.
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Не такой Юра человек, чтобы без дела не сидеть. Наше гадьё всё пересажал, за кацапов взялся.
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Точно луценко ще з коми не вийшов після свят.
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По Яценюку конечно бред полный, но Корчинский сам не скрывает, что помогал Чечне. Мне встречался его ролик на БроварскомТВ (ютуб), где он это говорил.
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Сеню нужно сделать начальником украинского ЧК,а прокурора Матиоса его заместителем и можно развернуться так что ватникам тесно станет в Московии с её колониями ГПУ выдвинула подозрение следователю РФ Новикову за "чеченское дело" против Яценюка - Цензор.НЕТ 6589
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Как ГПУ подозреваемого на допрос доставлять будет?... Что-то мне подсказывает, что сам он не придёт....))
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Та ладно, янукович же ходил и его даже посадили. Типа.😀
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Та перетянут его через Сенин забор по частям ГПУ выдвинула подозрение следователю РФ Найманову за "чеченское дело" против Яценюка - Цензор.НЕТ 9278
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По скайпу сейчас сажают. Только боюсь он вообще на связь не выйдет.
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Нет,ну куля в лоб же не на пустом месте,а из боевого опытаДострелить он в принципе был способен физически.Арсений-шахид звучит грозно.А что значит его фраза:"Первому русскому я отрезал голову будучи студентом...и не нашёл там мозг."
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На сколько я знаю в чеченской войне "ботаники" участие не принимали. Или после фразы: "Если пуля в лоб, то пуля в лоб...", даже кролик испугать может. Очень наивные бывают люди... Либо политики так умеют убеждать?
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Та Сєня власної тіні боїться без охорони!
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Да вы посмотрите на Яценюка, как он преобразился! Вылитый моджахед с бородой.
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////русофобия...в Якутии
Национальная школа «Айыы Кыhата» в Якутске отказалась принимать на учёбу русскоязычных детей.Отмечается, что проблема возникла в связи с тем, что жители нового микрорайона Якутска узнали о закрытии местной школы.
«Наши дома находятся совсем рядом с этой школой, поэтому мы были уверены, что никаких проблем не возникнет. Но директор сказала, что мест нет и она не будет принимать русскоязычных детей», - сообщила местная жительница.
Отмечается, что решение директора было поддержано родителями учащихся национальной школы, так как зачисление русскоязычных детей может повлиять на «программу обучения и воспитания».
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а мона было проще. в школьной столовой запретить руцким копальхен давать )) для местных то это не проблема, а рускоязычные то уж точно, ноччю б этот смаколык разворовали и под одеялами понажыралысь до потери пульса ))))
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так яценюк еще должен заплатить за пиар, представьте себе жидовина сеню с автоматом , под пулями за народ
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Ого. Югик образився за побратима - бойового Кроля? Мабуть, москалі страшенно перелякались. Аж щі лаптьом хлєбать пєрєсталі. І бояра зі стєкломоєм уже в горлянку не лізуть. Не інакше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ выдвинула подозрение следователю РФ Найманову за "чеченское дело" против Яценюка
 
 
 
 
 
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