 Профсоюз НОТУ рассказал о злоупотреблениях Аласании: "Кулуарные назначения, установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий". ДОКУМЕНТ

Соответствующее письмо первичной организации ПАО НОТУ Всеукраинского профсоюза работников сферы компьютерных и информационных технологий на адрес главы набсовета ПАО НОТУ Татьяны Лебедевой от 18 декабря опубликована на официальном сайте издания ZiK в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
В документе заявляется, в частности, о нарушениях трудового законодательства, разворовывании средств, крупных зарплатах и премиях для руководства и мизерных зарплатах для простых работников. "Назначение на высокооплачиваемые должности лиц без надлежащего образования, с нарушением квалификационных требований и конкурсных процедур; кулуарные назначения приближенных к руководству лиц, что прослеживается в деятельности более 50 человек… Установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий, которые достигают миллионов гривень, установления незаконных вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат", - говорится в документе.
При этом в письме обращалось внимание на открытие на тот момент уже ряда уголовных производств, в частности, по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО НОТУ при проведении тендеров.
Также сообщается, что письма о коррупционных правонарушениях в ПАО НОТУ также направлены в Государственный департамент США, "поскольку отмывание средств международной технической помощи правлением ПАО НОТУ под руководством З.Аласании хотя и происходит на территории Украины, но касается нецелевого использования средств, предоставленных правительством США". При этом приводится несколько примеров таких нарушений.
"Неэффективное использование средств НОТУ подтверждается также отчетом аудита НОТУ за период с 19 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, проведенным международной аудиторской компанией "Эрнст энд Янг"… Уже есть реакция президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на заявления о коррупционных правонарушенях со стороны руководства ПАТ НОТУ. Она проинформировала о начале проверки и расследования этих коррупционных фактов Мониторинговым комитетом по коррупции и секретариатом GRECO. Отмеченные материалы также направлены Генеральному секретарю Совета Европы", - говорится в письме.
В документе также отмечается, что попытки скрыть негативные результаты финансовой деятельности проводятся через решения правления и набсовета ПАТ НОТУ.
"Украинское сообщество (и не только медийное) тревожит непрофессиональное осуществление управления компанией правлением ПАО НОТУ и незаконно созданным исполнительным директоратом", - говорится в письме.
Как сообщалось, набсовет НОТУ в четверг, 31 января, девятью голосами из 12 поддержал расторжение контракта с З.Аласанией.
"Неэффективное использование средств НОТУ подтверждается также отчетом аудита НОТУ за период с 19 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, проведенным международной аудиторской компанией "Эрнст энд Янг"…
Уже есть реакция президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на заявления о коррупционных правонарушенях со стороны руководства ПАТ НОТУ.
Она проинформировала о начале проверки и расследования этих коррупционных фактов Мониторинговым комитетом по коррупции и секретариатом GRECO.
Отмеченные материалы также направлены Генеральному секретарю Совета Европы", - говорится в письме.
Источник: https://censor.net.ua/n3109481
дело в том, что Аласания оказался крысой, которая тырила международные гранты и будет за это отвечать.. Если бы вы прочитали текст письма профсоюзов, у вас не возникли эти вопросы..
Не ображай людей. Ти не Коболєв.
Это точно про Аласанию? А то у меня другие ассоциации.
19 января 2017 года НТКУ вместе с НРКУ были полностью переоформлены в единую Национальную Общественную Телерадиокомпанию Украины (Національна Суспільна Телерадіокомпанія України, НОТ Украины).
Покажите его,это будет покруче инопланетянина..)
Странный профсоюз, хотя у нас .....
В остальном ничего не изменится.
Кстати Лера знаете почему ПМС назвали ПМС? Потому что термин "коровье бешенство" уже был занят!
Теперь быстренько жаловаться на форум) По дороге не споткнитесь)
Це про кого? Про генпрокурора Луценко? Чи може про Гройсмана з технікумом?
Пєця,невже ти думаєш ,що в країні одні їдіоти???Источник: https://censor.net.ua/n3109481
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