 Профсоюз НОТУ рассказал о злоупотреблениях Аласании: "Кулуарные назначения, установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий". ДОКУМЕНТ

Соответствующее письмо первичной организации ПАО НОТУ Всеукраинского профсоюза работников сферы компьютерных и информационных технологий на адрес главы набсовета ПАО НОТУ Татьяны Лебедевой от 18 декабря опубликована на официальном сайте издания ZiK в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В документе заявляется, в частности, о нарушениях трудового законодательства, разворовывании средств, крупных зарплатах и премиях для руководства и мизерных зарплатах для простых работников. "Назначение на высокооплачиваемые должности лиц без надлежащего образования, с нарушением квалификационных требований и конкурсных процедур; кулуарные назначения приближенных к руководству лиц, что прослеживается в деятельности более 50 человек… Установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий, которые достигают миллионов гривень, установления незаконных вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат", - говорится в документе.

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При этом в письме обращалось внимание на открытие на тот момент уже ряда уголовных производств, в частности, по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО НОТУ при проведении тендеров.

Также сообщается, что письма о коррупционных правонарушениях в ПАО НОТУ также направлены в Государственный департамент США, "поскольку отмывание средств международной технической помощи правлением ПАО НОТУ под руководством З.Аласании хотя и происходит на территории Украины, но касается нецелевого использования средств, предоставленных правительством США". При этом приводится несколько примеров таких нарушений.

"Неэффективное использование средств НОТУ подтверждается также отчетом аудита НОТУ за период с 19 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, проведенным международной аудиторской компанией "Эрнст энд Янг"… Уже есть реакция президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на заявления о коррупционных правонарушенях со стороны руководства ПАТ НОТУ. Она проинформировала о начале проверки и расследования этих коррупционных фактов Мониторинговым комитетом по коррупции и секретариатом GRECO. Отмеченные материалы также направлены Генеральному секретарю Совета Европы", - говорится в письме.

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В документе также отмечается, что попытки скрыть негативные результаты финансовой деятельности проводятся через решения правления и набсовета ПАТ НОТУ.

"Украинское сообщество (и не только медийное) тревожит непрофессиональное осуществление управления компанией правлением ПАО НОТУ и незаконно созданным исполнительным директоратом", - говорится в письме.

Как сообщалось, набсовет НОТУ в четверг, 31 января, девятью голосами из 12 поддержал расторжение контракта с З.Аласанией.