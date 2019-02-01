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Все про:профсоюз (216) увольнение (1503) Аласания (69) НОТУ (48)

 Профсоюз НОТУ рассказал о злоупотреблениях Аласании: "Кулуарные назначения, установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий". ДОКУМЕНТ

Профсоюз "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) сообщил, по их мнению, о фактах злоупотреблений со стороны руководства НОТУ, в том числе Зураба Аласании.

Соответствующее письмо первичной организации ПАО НОТУ Всеукраинского профсоюза работников сферы компьютерных и информационных технологий на адрес главы набсовета ПАО НОТУ Татьяны Лебедевой от 18 декабря опубликована на официальном сайте издания ZiK в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В документе заявляется, в частности, о нарушениях трудового законодательства, разворовывании средств, крупных зарплатах и премиях для руководства и мизерных зарплатах для простых работников. "Назначение на высокооплачиваемые должности лиц без надлежащего образования, с нарушением квалификационных требований и конкурсных процедур; кулуарные назначения приближенных к руководству лиц, что прослеживается в деятельности более 50 человек… Установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий, которые достигают миллионов гривень, установления незаконных вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат", - говорится в документе.

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При этом в письме обращалось внимание на открытие на тот момент уже ряда уголовных производств, в частности, по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО НОТУ при проведении тендеров.

Также сообщается, что письма о коррупционных правонарушениях в ПАО НОТУ также направлены в Государственный департамент США, "поскольку отмывание средств международной технической помощи правлением ПАО НОТУ под руководством З.Аласании хотя и происходит на территории Украины, но касается нецелевого использования средств, предоставленных правительством США". При этом приводится несколько примеров таких нарушений.

"Неэффективное использование средств НОТУ подтверждается также отчетом аудита НОТУ за период с 19 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, проведенным международной аудиторской компанией "Эрнст энд Янг"… Уже есть реакция президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на заявления о коррупционных правонарушенях со стороны руководства ПАТ НОТУ. Она проинформировала о начале проверки и расследования этих коррупционных фактов Мониторинговым комитетом по коррупции и секретариатом GRECO. Отмеченные материалы также направлены Генеральному секретарю Совета Европы", - говорится в письме.

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В документе также отмечается, что попытки скрыть негативные результаты финансовой деятельности проводятся через решения правления и набсовета ПАТ НОТУ.

"Украинское сообщество (и не только медийное) тревожит непрофессиональное осуществление управления компанией правлением ПАО НОТУ и незаконно созданным исполнительным директоратом", - говорится в письме.

Как сообщалось, набсовет НОТУ в четверг, 31 января, девятью голосами из 12 поддержал расторжение контракта с З.Аласанией.

Источник: https://censor.net.ua/n3109481
 
 
 Топ комментарии
 
"Назначение на высокооплачиваемые должности лиц без надлежащего образования, с нарушением квалификационных требований и конкурсных процедур; кулуарные назначения приближенных к руководству лиц.

Это точно про Аласанию? А то у меня другие ассоциации.
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оценку эффективного ,или не эффективного расхода средств правительства США, ОЦЕНИВАТЬ должны сами США, а не какой то профсоюз из надцати членов под соевую дудку Профсоюз НОТУ рассказал о злоупотреблениях в компании - Цензор.НЕТ 4778
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вообще-то это обычный стиль руководства Аласании, принесенный им из Харьковского "Симон" и Облдержтелерадиокомпани".. ничего удивительного..
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вообще-то это обычный стиль руководства Аласании, принесенный им из Харьковского "Симон" и Облдержтелерадиокомпани".. ничего удивительного..
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Да-да, вот ведь гад какой! Надбавки и премии сотрудникам раздавал. Я так понимаю, что их получившие полностью поддерживают родной профсоюз и уже готовы вернуть деньги обратно в кассу.
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Мало того это только-только стало известно... прям перед выборами
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Статьи перед комментированием не читаете?

"Неэффективное использование средств НОТУ подтверждается также отчетом аудита НОТУ за период с 19 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, проведенным международной аудиторской компанией "Эрнст энд Янг"…
Уже есть реакция президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на заявления о коррупционных правонарушенях со стороны руководства ПАТ НОТУ.
Она проинформировала о начале проверки и расследования этих коррупционных фактов Мониторинговым комитетом по коррупции и секретариатом GRECO.
Отмеченные материалы также направлены Генеральному секретарю Совета Европы", - говорится в письме.
Источник: https://censor.net.ua/n3109481
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да вопрос не в том что он раздавал премии.. деньги нужно раздавать по закону..
дело в том, что Аласания оказался крысой, которая тырила международные гранты и будет за это отвечать.. Если бы вы прочитали текст письма профсоюзов, у вас не возникли эти вопросы..
Профсоюз НОТУ рассказал о злоупотреблениях Аласании: "Кулуарные назначения, установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий" - Цензор.НЕТ 7935
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Дурень ти, Аласанія гроші крав, а Коболєв гроші для України добував і за це мав премію, премію в 1% на всю команду від виграних для України грошей.
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Премія в нього має бути одна - 15 років з конфіскацією майна. Люди за 5 років збідніли в разів 5. Це і його заслуга.

Не ображай людей. Ти не Коболєв.
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Такі коментарі створюються синтезаторами коментарів на задану тему. Думок нуль, але какашку кинув.
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Так, Нафтогаз України переміг на судовому процесі в Стокгольмі Газпром Росії.
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"Назначение на высокооплачиваемые должности лиц без надлежащего образования, с нарушением квалификационных требований и конкурсных процедур; кулуарные назначения приближенных к руководству лиц.

Это точно про Аласанию? А то у меня другие ассоциации.
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Это они переписали из заявы в НАБУ на Педро Профсоюз НОТУ рассказал о злоупотреблениях Аласании: "Кулуарные назначения, установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий" - Цензор.НЕТ 325
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..это которая типа "л" вместо "р" ассоциация? Профсоюз НОТУ рассказал о злоупотреблениях Аласании: "Кулуарные назначения, установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий" - Цензор.НЕТ 5197
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оценку эффективного ,или не эффективного расхода средств правительства США, ОЦЕНИВАТЬ должны сами США, а не какой то профсоюз из надцати членов под соевую дудку Профсоюз НОТУ рассказал о злоупотреблениях в компании - Цензор.НЕТ 4778
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Если человек не чувствует за собой косяков,он обязательно будет это доказывать.Тем более у такой медийной личности для этого есть все возможности и связи.Если нет.....тогда о чем речь.
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Really? Часто-густо буває так, що той, хто вкрав, буде доводити свою "невинуватість" до останнього. Бо має засоби (грошові). А ще ж "політичне переслідування" напохваті. Тим мені всі ці виродки й огидні.
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Да "профсоюз"молчал,молчал и теперь когда его перед выборами убрали,прозрел)))Главная цель достигнута,перед выборами его убрали и грязью залили.Все в лучших традициях)))
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"Неэффективное использование средств НОТУ подтверждается также отчетом аудита НОТУ за период с 19 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, проведенным международной аудиторской компанией "Эрнст энд Янг"Источник: https://censor.net.ua/n3109481
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Гыга сейчас 2019 год.Чего в 2017 его не убрали такого не эффективного.И причем тут какой то "профсоюз".
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чаще читай...тогда меньше зрады будет видеться.

19 января 2017 года НТКУ вместе с НРКУ были полностью переоформлены в единую Национальную Общественную Телерадиокомпанию Украины (Національна Суспільна Телерадіокомпанія України, НОТ Украины).
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Це тактично виправдано, бити тоді коли з'явилася м'якотка.
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шота мне кажется,что штаты теперь займутся всеми грантожрателями и гошками.которым деньгу давали Профсоюз НОТУ рассказал о злоупотреблениях Аласании: "Кулуарные назначения, установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий" - Цензор.НЕТ 3859
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А кто этим не занимается?
Покажите его,это будет покруче инопланетянина..) Профсоюз НОТУ рассказал о злоупотреблениях Аласании: "Кулуарные назначения, установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий" - Цензор.НЕТ 4215
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Я правильно понял, что профсоюз выступает против надбавок, преий и вознаграждений?
Странный профсоюз, хотя у нас .....
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А вы думали ... сплошные ворюги и коррупционеры,куда не плюнь И кандидаты не лучше, кроме ,как мне кажется ,.Кошулинского,но не Руководства Свободы
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а кто за кошулинского 2,5 млн при регистрации уплатил?
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маю підозру що п. Кривецький (той який й сцену майдану оплатив)...а що в цьому є якісь "проблеми"?*)_
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"..письмо первичной организации ПАО НОТУ Всеукраинского профсоюза работников сферы компьютерных и информационных технологий..")) прикрили своє дупи "просьбой трудящіхся"
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А чого ця "профспілка" тільки зараз почала подавати голос, а не раніше, коли мали місце ці "порушення"???
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Теперь на канале будут регулярно транслировать выступления Пети и массовые мероприятия при участии Пети (ну кроме "гражданских - отсечь", этого транслировать не будут)
В остальном ничего не изменится.
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Думаю, что письмо готовила не первичная профорганизация, где бы она МОГЛА получить все перечисленные бумаги? Готовили явно в АП, но не успели убрать Аласанию раньше.А теперь ЭТО стало ПРОКОЛОМ ПОРОШЕНКО И СКАНДАЛОМ с резонансом ВЕЗДЕ.Такое впечатление , что АП начала работать против .
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Эм, а Коболев тогда почему еще в кресле?
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Таким как ты желательно сначала настучать, а потом отсечь... или как в США просто пристрелить, как ту тетку, которая возле Б дома круги на машине нарезала...)
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Написал мокша, и похихикал над своим высером)))
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ПМС? Ничего, попустит через пару дней.
Кстати Лера знаете почему ПМС назвали ПМС? Потому что термин "коровье бешенство" уже был занят!
Теперь быстренько жаловаться на форум) По дороге не споткнитесь)
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а какои термин был занят когда половое бессилие назвали импотенцией, которая скорей всего вас ожидает? теперь и вы можете бежать жаловаться)
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Та чего мне жаловаться на Вас?) Я не обидчивый. Всех нас Лера ожидает могила. Это точно установлено. А через климакс или импотенцию, то это как кому повезёт. Многие умирают во время оргазма. Жизнь она такая, может в любой момент помахать рукой.
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Нормальные премии журналюги за фейки получают -1млн гр...
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Ну нравиться он мог только сепарастам)
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Всю ясно, Аласания - сепаратист, и враг народа. А как же он попал на эту должность, кто его порекомендовал, назначил?
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У Леры лопнет мозг. Его назначил сепаратист Яценюк!
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Лера, в слове "нравится" мягкий знак ставить было не обязательно....
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Нда? Странно, что мокшане не знают когда в их же мове надо мягкий знак ставить... но не огорчайтесь -вы не один свой вонючий язык не любите)))
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Александр, безграмотным, тупым порохоботам можно без мягкого знака, не придирайтесь.
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О вот еще один кацап, который свой вонючий язык ненавидит, в школе не учился и поэтому не знает, когда пишется мягкий знак -я ж говорила, что вас таких много)))
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Але, взагалі-то, за такі злочини не звільняють, а саджають. Буде подання заяви до компетентних органів? Прокуратура буде порушувати кримінальну справу?
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Хорошо, что у нас на предприятии нет профсоюза!
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Цитата-"Назначение на высокооплачиваемые должности лиц без надлежащего образования, с нарушением квалификационных требований и конкурсных процедур;...."
Це про кого? Про генпрокурора Луценко? Чи може про Гройсмана з технікумом?
Пєця,невже ти думаєш ,що в країні одні їдіоти???Источник: https://censor.net.ua/n3109481
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Кто-то под шумок об "общественном" телевидении устроил себе такую вполне личную кормушку. При этом закономерно про*бав дело.
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ВП ПСК ТА ІТ
Повна назва: ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Код: 34924832
Адреса: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРУТИЙ УЗВІЗ, будинок 6/2Директор: Товстенко Олександр Васильович.ТОВСТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ займав посаду засновника у фірмах: "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МІЙ ВИБІР"
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ГО "ВО "МІЙ ВИБІР"
Повна назва: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МІЙ ВИБІР"
Код: 41752477
Адреса: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 34, квартира 52
Директор: Товстенко Олександр Васильович
Стан: зареєстровано
Основний вид діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.Власники на 28.01.2019
Дума Олена Олексіївна
Коряк Людмила Вікторівна
Попович Олександр Володимирович
Товстенко Олександр Васильович
Тішин Сергій Борисович
Христенко Олена Віталіївна
Шишко Андрій Олександрович
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Нічого поки що не зрозуміло про саму профспілку , яке вона має відношення до телебачення ? . Адреси різні.
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А в Нафтогазе за то же самое никого не уволили? Профспілка НСТУ розповіла про зловживання Аласанії: "Кулуарні призначення, встановлення незаконних розмірів надбавок, доплат, премій" - Цензор.НЕТ 4558
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я простой человек, бывший военный
но для меня все вы -журналисты - алкоголики, наркоманы и дегенераты
так завещал донской казак Григорий Климов
я сказал всё, что хотел
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В установчих зборах профспілки написано , що мета її захист членів профспілки в органах державної влади. Про аудит ні слова .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрофсоюз НОТУ рассказал о злоупотреблениях Аласании: "Кулуарные назначения, установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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