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 Общество
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 Увеличение эконалога для бизнеса в 25 раз без комплексного подхода будет неэффективно, - эксперт Цыганок

Повышение ставок не может происходить отдельно от изменения механизма распределения средств.

Анализ постановления ВР, которое предусматривает увеличение с 1 января 2019 года ставки экологического налога за выбросы СО2 стационарными источниками в 25 раз с 0,41 грн/т до 10 грн/т, показывает, что эти изменения будут скорее дополнительным бременем для субъектов хозяйствования и исключительно инструментом фискального характера, а следовательно – неэффективны в решении экологических проблем.

Об этом пишет эксперт по экологическим вопросам, основатель "ECO transformation" и шеф-редактор "ЕCOBUSINESS. Экология предприятия" Людмила Цыганок, которая объясняет, что существует угроза, что платя повышенную сумму платежей, предприятия будут отдавать их не природе, а в кошелек общего бюджета, сообщает УНИАН.

По ее мнению, из всех внешних источников финансирования экологических проектов наиболее реалистичными являются местные экологические фонды, ведь согласно закону "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о целевом направлении экологического налога" (№ 918-VIII от 24 декабря 2015 года) к поступлениям специального фонда местных бюджетов относится 55% экологического налога, из которых 25% – средства городского бюджета, 30% – областного бюджета. Средства специального фонда местных бюджетов могут использоваться только для финансового обеспечения реализации природоохранных мероприятий.

"Однако сегодня проекты по охране окружающей среды финансируют в основном сами предприятия. Промышленные гиганты, энергетические компании, которые десятками лет нуждаются в модернизации и имеют ряд природоохранных обязательств, давно бьют тревогу. Чтобы выполнить все международные обязательства, стоит только направить средства эконалога по назначению", - пишет Цыганок.

"Если бы хотя бы 10% средств, которые должны были бы направляться на компенсацию вреда окружающей среде, использовались по назначению, это кардинально улучшило бы перспективы той же водохозяйственной отрасли. Качество питьевой воды, чистота водоемов – это то, что касается каждого из нас. Если срочно не разработать стратегию развития водоканализационной индустрии, мы неизбежно получим не просто кризис, а катастрофу. И таких примеров, увы, множество", - говорит эксперт. "Нужно объединять усилия бизнеса (энергетиков, металлургов, химиков), предприятий коммунальной сферы, представителей власти, осознающих надвигающийся экологический коллапс, чтобы наконец решить проблему распределения средств эконалога", - подытожила Цыганок.


Источник: https://censor.net.ua/n3109480
 
 
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"Надо чуть чуть подождать и поднимать постепенно, только не сейчас, что бы предприятия успели подготовиться!" - слышу это с 90-х в том числе и насчет эконалогов.
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Я тоже думал, что в принципе это много, но это совершенно не так, при сжигании высококалорийного топлива, тоны мазута, антрацита, печного топлива, фактически идет выброс тоны СО2, то есть при цене за тону мазута 12000 грн., ты заплатишь экологического налога 10 грн., это совсем не много. При том что в ЕС, квоты на выбросы СО2 торгуются на бирже и на данный момент тона выбросов СО2, стоит приблизительно 20-21$, так что не переживай наши олигархи которые контролируют промышленность и Раду, подняв налог до 10 грн. за тону себя не обидели... Збільшення екоподатку для бізнесу в 25 разів без комплексного підходу буде неефективним, - експерт Циганок - Цензор.НЕТ 6331
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чому неефективно ...КАЗЛИ ВСЕ оплатять ...ДУШИ КАЗЛАВ ...хоч у 25раз хоч у 250
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их эффективность не интересует, их интересует бабло---- подданные разбегаются , казна пустеет... как они харчоваться будут Увеличение эконалога для бизнеса в 25 раз без комплексного подхода будет неэффективно, - эксперт Цыганок - Цензор.НЕТ 4874
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Во Франции народ тоже не понял словосочетание "экологический налог"
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Та чего мелочиться? Сгорел сарай, гори и хата! Дайте Барыгам последние два месяца покуражиться. Даешь стократное увеличение налогов!
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основатель "ECO transformation" и шеф-редактор "ЕCOBUSINESS. Экология предприятия" Людмила ЦыганокИсточник: https://censor.net.ua/n3109480 Это как "Ассоциация стоматологов Украины" рекомендует пасту *****? Что ли и самому запилить сайт "Этосупержиття", а потом за раздавать интервью, когда проплатят олигархи "Отходы завода Х идут на пользу экологии"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУвеличение эконалога для бизнеса в 25 раз без комплексного подхода будет неэффективно, - эксперт Цыганок
 
 
 
 
 
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