 Увеличение эконалога для бизнеса в 25 раз без комплексного подхода будет неэффективно, - эксперт Цыганок

Анализ постановления ВР, которое предусматривает увеличение с 1 января 2019 года ставки экологического налога за выбросы СО2 стационарными источниками в 25 раз с 0,41 грн/т до 10 грн/т, показывает, что эти изменения будут скорее дополнительным бременем для субъектов хозяйствования и исключительно инструментом фискального характера, а следовательно – неэффективны в решении экологических проблем.

Об этом пишет эксперт по экологическим вопросам, основатель "ECO transformation" и шеф-редактор "ЕCOBUSINESS. Экология предприятия" Людмила Цыганок, которая объясняет, что существует угроза, что платя повышенную сумму платежей, предприятия будут отдавать их не природе, а в кошелек общего бюджета, сообщает УНИАН.

По ее мнению, из всех внешних источников финансирования экологических проектов наиболее реалистичными являются местные экологические фонды, ведь согласно закону "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о целевом направлении экологического налога" (№ 918-VIII от 24 декабря 2015 года) к поступлениям специального фонда местных бюджетов относится 55% экологического налога, из которых 25% – средства городского бюджета, 30% – областного бюджета. Средства специального фонда местных бюджетов могут использоваться только для финансового обеспечения реализации природоохранных мероприятий.

"Однако сегодня проекты по охране окружающей среды финансируют в основном сами предприятия. Промышленные гиганты, энергетические компании, которые десятками лет нуждаются в модернизации и имеют ряд природоохранных обязательств, давно бьют тревогу. Чтобы выполнить все международные обязательства, стоит только направить средства эконалога по назначению", - пишет Цыганок.

"Если бы хотя бы 10% средств, которые должны были бы направляться на компенсацию вреда окружающей среде, использовались по назначению, это кардинально улучшило бы перспективы той же водохозяйственной отрасли. Качество питьевой воды, чистота водоемов – это то, что касается каждого из нас. Если срочно не разработать стратегию развития водоканализационной индустрии, мы неизбежно получим не просто кризис, а катастрофу. И таких примеров, увы, множество", - говорит эксперт. "Нужно объединять усилия бизнеса (энергетиков, металлургов, химиков), предприятий коммунальной сферы, представителей власти, осознающих надвигающийся экологический коллапс, чтобы наконец решить проблему распределения средств эконалога", - подытожила Цыганок.





