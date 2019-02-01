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 Политика Украины
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Все про:субсидия (458) Зубко (398) Минрегионразвития (97) монетизация (50)

 Зубко о монетизации субсидий: Сегодня украинцы снова начинают учиться платить за коммунальные услуги

После монетизации субсидий человек будет иметь "живые деньги" и самостоятельно будет контролировать как качество коммунальных услуг от поставщика, так и расчеты за них.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время эфира на телеканале "112" заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Мы не можем говорить о возможности уменьшения стоимости газа в 2-4 раза, как об этом некоторые популистски заявляют. Но мы можем говорить о возможности уменьшения в два раза или в три раза энергопотребления. А это значит, что мы можем уменьшить счета. И для этого необходимо иметь "живые деньги", - отметил Зубко.

По его словам, если ранее счета для субсидиантов формировались вне их глаз, и никто не мог проконтролировать настоящий объем предоставляемых услуг и потребления, то после монетизации человек будет иметь "живые деньги" и самостоятельно будет контролировать как качество услуг от поставщика, так и расчеты за услуги.

Второе, за счет виртуального прохождения субсидий у украинцев исчезает заинтересованность двигаться в направлении энергоэффективности, и нужно сломать этот стереотип.

Министр подчеркнул, что сегодня украинцы, которые получали субсидии, снова начинают учиться платить за коммунальные услуги. Они могут четко измерить, сколько они потребляют, думать о том, как уменьшить потребление, проконтролировать и решать, что можно для этого сделать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин сейчас отрабатывает механизмы, как защитить монетизированные субсидии от несознательных потребителей, - Розенко

Как известно, в госбюджете на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, из которых 12 млрд грн украинцы должны получить "живыми деньгами".

Как сообщалось, министр социальной политики Украины Андрей Рева 16 января анонсировал начало монетизации субсидий наличными в марте 2019 года. По его словам, на совещании у Президента Украины с участием премьер-министра, министров, а также заинтересованных сторон: Укрпочты, Нафтогаза, Пенсионного фонда, общественных организаций, представителей ОСМД, было принято политическое решение о том, что лицам, которым уже назначена субсидия с октября, с марта будут переводить наличные средства на денежные счета. Это позволит определить, какой механизм является более эффективным, поскольку и "наличный", и "безналичный" механизмы субсидирования будут работать параллельно. По данным Ревы, сейчас в Украине насчитывается 4 млн получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3109476
 
   
 Топ комментарии
 
Ещё и издевается г.ндон.У кого"самостоятельно контролировать"?,у монополиста?
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к 31 марта задолженность населения Украины за коммуналку уверенно пересечет отметку 100 млрд. гривен. это пожалуй все, о чем вы можете сказать.
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Когда весь рынок комуслуг в руках монополистов без всякой альтернативы,такой бред могут нести только "эхономисты" винницкого разлива.
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к 31 марта задолженность населения Украины за коммуналку уверенно пересечет отметку 100 млрд. гривен. это пожалуй все, о чем вы можете сказать.
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Мда, коли я дивлюсь на свої рахунки за ком послуги і бачу там переплату то розумію що я не так погано і живу
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Йому треба змінити своє ім'я та прізвище на - Хуцпатій Дубко.
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А это значит, что мы можем уменьшить счета. И для этого необходимо иметь "живые деньги", - отметил Зубко
 Кто мешал им так же само считать какой то средний показатель расхода энергоносителей на душу и "не живыми" деньгам, т.е. безналом. И как и раньше компенсировать безналом?! Зачем вводить это "обналичивание"?
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Зачем? Затем, чтоб в один прекрасный день сказать: У государства денег нет, но вы платите...
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Зачем? Затем, чтоб в один прекрасный день сказать: У государства денег нет, но вы платите...
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Потому что когда все "безналом" у тебя нет стимула экономить. Сколько бы ни нажег, все что сверх 15% - тебя не волнует.
А сейчас, если сэкономишь - получишь денежки на руки.
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Вы не поняли. Они собираются ввести среднестатистический расход энергоресурсов, и компенсировать налом только его. Все что сверху, пользователь сам платит.
Раньше они компенсировали напрямую энергокомпаниям, сейчас хотят компенсировать конечному пользователю. Но толком объяснить в чем плюс, они не могут.
Так же само они могли безналом компенсировать этот среднестатистический расход энергокомпани, с таким же объяснением, что все что сверхнормы, оплачивают потребители.
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как раз я понял. Все что будет сэкономлено - человек получает деньгами. Что тут непонятного?
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Аттракцион неслыханной щедрости, перед выборами.
В результате, все что кто то там получит на руки оплачивается то не премьером, не президентом. Оплачивается все это налогоплательщиками. Вытащили из моего кармана и отдали кому-то.
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так и раньше субсидии из твоих налогов шли. Ничего не меняется, только тот кто раньше спал зимой с открытыми форточками,теперь начнет экономить и твоих налогов на субсидии пойдет меньше.
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там розрахнок буде такий, що нічого зекономити не вийде.
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ну и отлично. Не хватало нищебродам еще наши деньги с налогов на руки выдавать за непонятно что.
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Ещё и издевается г.ндон.У кого"самостоятельно контролировать"?,у монополиста?
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Не в бровь, а в глаз!
Теперь каждый ПООТДЕЛЬНОСТИ сможет зажать в кулачёк обналиченные несметные богатства и пойти в наш самый справедливый Суд бодаться с Монополиями олигархов.
Что там стоит исковое заявление и адвокат на пару лет тяжбы? Теперь каждый сам за себя, а государство будет бдить спокойствие и порядок.
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пока народ не научит власть платить ему.он будет платить своим грабителям
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Не торопись, ты ещё застанешь её здесь.
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очень может быть, благодря люлям и зеленцам
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Власть должна платить народу? Ты ничего не перепутал?
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как же отсечь гражданских ( однотуровых ) от выборов...?
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положа руку на сердце, кто не жег совковые лампочки накаливания которые обогревают атмосферу, не занимается своими делами или бреется включив воду... и не хочет за это платить. если дорого - ставь светодиодные лампочки, ставь счетчик и экономь воду.
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,,наверное все енергогенерирующие мощности перевели на стандарты отличные от совковых?
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шоб вы так услуживали... как мы платим...
ибо платим хрен за что... плюс Роттердам... плюс
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Та то фигня, что платим...
Главное, что учителя у нас хорошие, "компетентные"...
Они плохому не научат. Зубко о монетизации субсидий: Сегодня украинцы снова начинают учиться платить за коммунальные услуги - Цензор.НЕТ 1427
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Когда весь рынок комуслуг в руках монополистов без всякой альтернативы,такой бред могут нести только "эхономисты" винницкого разлива.
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Якби деякі платники комунальних послуг зустріли Зубко в темному провулку біля Ощадбанку,то навчили б його їсти жовтий сніг
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Треба терміново відтягувати цих тупорилих свиней від корита. Бо вони ж ніколи не нажруться. Мало того жо народні багатства, надра, стратегічні підприємства повіддавали (купили) за безцінь, так ще і про якийсь контроль послуг триндять.
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Твари вы рукожопые!
За шо не возметесь - все выходит у вас хреново.
Постоянно брешете о своих каких-то мифических успехах, когда число бедных и обездоленных постоянно увеличивается.
Мы же на своей шкуре видим то все, шо вы делаете, приводит к обнищанию уже бедных и к массовой эмиграции молодежи!
Твари вы...
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Ну так умри от голода, нищий, наконец, и заткнись!
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Ворюги учат украинцев...
Учителя барыжные...
🤑
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злодюга, народ НЕ ИМЕЕТ ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ, твари все разграбили
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і ніхто не міг проконтролювати справжній обсяг наданих послуг і споживання, Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3109476

я так розумію це явка з повинною?!)))добре, сподіваюсь у вироці суду по "субсидійній схемі" це врахується як помякшуюча обставина...
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Вот кто скажем, где власти этих придурков нашли? Или у нас власть придурков? Какая к чертям собачьим монетизация субсидий? Утверждаю, что монетизация в 90% это обирание самого малоимущего населения. Своими "законами" правительство и так поставило возможность получения субсидий в разряд подвига.
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Вот что значит опытный идиот!
Сказал - как отрезал!
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После революции украинцы учаться выживать.
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Африканский уровень жизни, европейские цены на коммуналку и продукты, война, беспредельная коррупция, вывоз леса, янтаря, эпидемия кори и гриппа и т.д. Здобули?
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Можно примеры "европейских" цен на коммуналку?
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Зубко--ні в зуб ногою в тому,про що пробує сказати.Тупакаамару однако.
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После монетизации субсидий человек будет иметь "живые деньги" и самостоятельно будет контролировать как качество коммунальных услуг от поставщика, так и расчеты за них.

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Как я могу проконтролировать качество,если я не знаю за что должен платить,так как договор со мной не подписан. Зубко про монетизацію субсидій: Сьогодні українці знову починають вчитися платити за комунальні послуги - Цензор.НЕТ 8559
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Зубко про монетизацію субсидій: Сьогодні українці знову починають вчитися платити за комунальні послуги - Цензор.НЕТ 9419Irina‏ @Irysika20 5 ч.5 часов назад
Борг населення за "комуналку" вже перевищив 50 млрд грн,правда гнида?@VGroysman

Зубко про монетизацію субсидій: Сьогодні українці знову починають вчитися платити за комунальні послуги - Цензор.НЕТ 7835
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Монетизація субсидій - це де-факто легальний спосіб підкупу виборців. Живі гроші! на руки! А телевізор і бігборди підкажуть, чия це "заслуга". Дурний плебс досі пам'ятає, як #йулькатисячудавала в Ощадбанку, і досі рука мимоволі тягнеться ставити галочку в булютєні за колясочницю. Така ж історія з потугами Соєвого переобратись, виплачуючи одним гоям вкрадені у інших гоїв гроші
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Знову зрада-зрадная,ну никак кацапским свинособакам не угодишь... Зубко про монетизацію субсидій: Сьогодні українці знову починають вчитися платити за комунальні послуги - Цензор.НЕТ 5959
ПТН-ПХЛ Зубко про монетизацію субсидій: Сьогодні українці знову починають вчитися платити за комунальні послуги - Цензор.НЕТ 5919
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По мне, так навпаки отучают платить. Зубко про монетизацію субсидій: Сьогодні українці знову починають вчитися платити за комунальні послуги - Цензор.НЕТ 3641
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗубко о монетизации субсидий: Сегодня украинцы снова начинают учиться платить за коммунальные услуги
 
 
 
 
 
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