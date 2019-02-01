 Зубко о монетизации субсидий: Сегодня украинцы снова начинают учиться платить за коммунальные услуги

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время эфира на телеканале "112" заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
"Мы не можем говорить о возможности уменьшения стоимости газа в 2-4 раза, как об этом некоторые популистски заявляют. Но мы можем говорить о возможности уменьшения в два раза или в три раза энергопотребления. А это значит, что мы можем уменьшить счета. И для этого необходимо иметь "живые деньги", - отметил Зубко.
По его словам, если ранее счета для субсидиантов формировались вне их глаз, и никто не мог проконтролировать настоящий объем предоставляемых услуг и потребления, то после монетизации человек будет иметь "живые деньги" и самостоятельно будет контролировать как качество услуг от поставщика, так и расчеты за услуги.
Второе, за счет виртуального прохождения субсидий у украинцев исчезает заинтересованность двигаться в направлении энергоэффективности, и нужно сломать этот стереотип.
Министр подчеркнул, что сегодня украинцы, которые получали субсидии, снова начинают учиться платить за коммунальные услуги. Они могут четко измерить, сколько они потребляют, думать о том, как уменьшить потребление, проконтролировать и решать, что можно для этого сделать.
Как известно, в госбюджете на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, из которых 12 млрд грн украинцы должны получить "живыми деньгами".
Как сообщалось, министр социальной политики Украины Андрей Рева 16 января анонсировал начало монетизации субсидий наличными в марте 2019 года. По его словам, на совещании у Президента Украины с участием премьер-министра, министров, а также заинтересованных сторон: Укрпочты, Нафтогаза, Пенсионного фонда, общественных организаций, представителей ОСМД, было принято политическое решение о том, что лицам, которым уже назначена субсидия с октября, с марта будут переводить наличные средства на денежные счета. Это позволит определить, какой механизм является более эффективным, поскольку и "наличный", и "безналичный" механизмы субсидирования будут работать параллельно. По данным Ревы, сейчас в Украине насчитывается 4 млн получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тыс. грн.
Кто мешал им так же само считать какой то средний показатель расхода энергоносителей на душу и "не живыми" деньгам, т.е. безналом. И как и раньше компенсировать безналом?! Зачем вводить это "обналичивание"?
А сейчас, если сэкономишь - получишь денежки на руки.
Раньше они компенсировали напрямую энергокомпаниям, сейчас хотят компенсировать конечному пользователю. Но толком объяснить в чем плюс, они не могут.
Так же само они могли безналом компенсировать этот среднестатистический расход энергокомпани, с таким же объяснением, что все что сверхнормы, оплачивают потребители.
В результате, все что кто то там получит на руки оплачивается то не премьером, не президентом. Оплачивается все это налогоплательщиками. Вытащили из моего кармана и отдали кому-то.
Теперь каждый ПООТДЕЛЬНОСТИ сможет зажать в кулачёк обналиченные несметные богатства и пойти в наш самый справедливый Суд бодаться с Монополиями олигархов.
Что там стоит исковое заявление и адвокат на пару лет тяжбы? Теперь каждый сам за себя, а государство будет бдить спокойствие и порядок.
ибо платим хрен за что... плюс Роттердам... плюс
Главное, что учителя у нас хорошие, "компетентные"...
Они плохому не научат.
За шо не возметесь - все выходит у вас хреново.
Постоянно брешете о своих каких-то мифических успехах, когда число бедных и обездоленных постоянно увеличивается.
Мы же на своей шкуре видим то все, шо вы делаете, приводит к обнищанию уже бедных и к массовой эмиграции молодежи!
Твари вы...
Учителя барыжные...
🤑
я так розумію це явка з повинною?!)))добре, сподіваюсь у вироці суду по "субсидійній схемі" це врахується як помякшуюча обставина...
Сказал - как отрезал!
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Как я могу проконтролировать качество,если я не знаю за что должен платить,так как договор со мной не подписан.
Борг населення за "комуналку" вже перевищив 50 млрд грн,правда гнида?@VGroysman
ПТН-ПХЛ