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 Кернес не явился в суд из-за "страха за жизнь и здоровье"

Очередное заседание апелляционного суда в деле Кернеса перенеслось из-за неявки самого Кернеса.

Об этом сообщила адвокат Татьяна Зелькина, передает Цензор.НЕТ.

"На этот раз причиной был назван страх за жизнь и здоровье. Суд удовлетворил ходатайство защиты по осуществлению мер безопасности, при том что в качестве доказательств защитой были приложены скрины с личной страницы физического лица, не имевшего отношения к делу", - отметила она, добавив, что данное лицо якобы угрожало, что в Харькове будут жечь шины, если в городе не появится тепло.

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Коллегия суда сочла ходатайство обоснованным, добавила Зелькина.

Таким образом судебное заседание было перенесено на 11:00 15 февраля.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в суд.

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2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Г.Кернеса и его охранников В.Блинника и Е.Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.

Кернес не явился в суд из-за страха за жизнь и здоровье 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109474
 
 
 Топ комментарии
 
классно же! Если Вас не дай бог будут судить, то можно просто не приходить в суд по причине страха за свое здоровье и свою жизнь. Подсудимого нет и суда нет Кернес не явился в суд из-за "страха за жизнь и здоровье" - Цензор.НЕТ 2511.
Сейчас тысячи заключенных задают один и тот же вопрос
Кернес не явился в суд из-за "страха за жизнь и здоровье" - Цензор.НЕТ 7497
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Веская причина, ничего не скажешь..
Токо попробывал бы простой пересичный украинец не явиться в суд по состоянию своего здоровья - заковали бы в кайданы и притащили бы полудохлого!
Как там когда то волал бывший министр МВД, а ныне генпрокурор Юрик Луценко: "закон - один для всех"?
Ну-ну...
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Зателефонував Геннадій Адольфович і сказав, що йому здається, що у нього відсутні ноги...
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ну конечно страшно, посадить же могут Кернес не явился в суд из-за "страха за жизнь и здоровье" - Цензор.НЕТ 6831
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Не посадять, бо він уже сидить. У інвалідному візку. Це так його протролив Аваков: сказав, що або сидітимеш у інвалідному візку, або в турмі. Кернес вибрав сидіти у візку. Бо Аваков пригрозив, що лише він (Кернес) встане з візка, то зразу сяде до буцегарні. Або в Качанівку. А з Качанівки "виїхати" можна лише на інвалідному візку ("юля" -- свідок).
Додам: у Кернеса ніхто не стріляв. Для вистави знадобилося лише банка томатного соку.
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Ой ну сколько можно? Теперь Гепа за жизнь боится, этот суд как "Санта-Барбара"
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классно же! Если Вас не дай бог будут судить, то можно просто не приходить в суд по причине страха за свое здоровье и свою жизнь. Подсудимого нет и суда нет Кернес не явился в суд из-за "страха за жизнь и здоровье" - Цензор.НЕТ 2511.
Сейчас тысячи заключенных задают один и тот же вопрос
Кернес не явился в суд из-за "страха за жизнь и здоровье" - Цензор.НЕТ 7497
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Ну, правильно, в общем-то, боится. Радикально реформированный украинский демократический суд - он такой - бессмысленный и беспощадный.
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31 марта может все ой как измениться ))
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вот)
я тоже так думаю...
пока Пэтрык у власти, ему нечего бояться...
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Зателефонував Геннадій Адольфович і сказав, що йому здається, що у нього відсутні ноги...
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И зря. Теперь тебе уже ничего не угрожает Кернес не явился в суд из-за "страха за жизнь и здоровье" - Цензор.НЕТ 9741
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любой ,совершивший противоправное действие теперь может отмазыватся все тем же.чем отмазывается представитель власти...
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Шапито, а не суд. Радует одно, рэформованэ шапито
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Веская причина, ничего не скажешь..
Токо попробывал бы простой пересичный украинец не явиться в суд по состоянию своего здоровья - заковали бы в кайданы и притащили бы полудохлого!
Как там когда то волал бывший министр МВД, а ныне генпрокурор Юрик Луценко: "закон - один для всех"?
Ну-ну...
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треба було головнокомандувача покликати і "отсечь гражданских" в радіусі кількох кілометрів))))
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Гепа, мабуть, писком своїм щурячим відчуває, що гідрант, коли на кону вибори може кимось пожертвувати. Не переживай, більше 13 років не дадуть. Заочно. І по хворобі амністують. А там і черговий орден.
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кернес не явился на суд из-за желания показать что он судом на органе вертит
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саме це і мені одразу здалося. Він не пійшов в суд не із-за того, що йому там щось недобре світить і йому від цього страшно. Він не пійшов туди саме того, щоб продемонструвати хто в місті хазяїн і взагалі, що він ці кишенькові суди та суддів вертів на.... як своїх холопів. Він просто вже випендрюється, від жиру казиться. Це як просто якась пересічна буденна справа для нього, типу виглянув у вікно з ранку - дощ ... то залишуся сьогодні вдома і нікуди не піду. А суду, що суду, щось скажіть, що завгодно, формальне щось аби було.
Дивує інше, невже у самих суддів не має почуття власної гідності, що ви вже всі продажні шкури на корню зкуплені і об вас "барін" ноги витирає вже і демонструє це всій країні. І всі державні "афуєнні інституції" (с) в країні мовчки за цим спостерігають, наскільки наглості надалі вистачить можновладцям, таким як Гєпа, з держави знущатися. Тьфу!
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".....лицо якобы угрожало, что в Харькове будут жечь шины, если в городе не появится тепло." навіть такі відмазки вже в судах проходять)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Какая пугливая лань! Я и сам пугаюсь, когда его отвратительная рожа на экране появляется!
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Ну почему соевых очколизов нет на этой ветке??? Хотелось бы послушать про руку кремля...
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Это не их клиен, он ведь за ПАП на престоле.
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Тю, ви не знали? Кернес - папутчік, патріот, гарний хлопець і лавочки поставив. А от рука кремля направила його в самий справедливий реформований суд. І це не красіво.
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не ври гнида, еслиб боялся за свою шкуру - уже в тель-а-виве сидел бы
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Режим Вальцмана во всей красе.
Может суды вообще стОит отменить?
Смысл на них тратить деньги из бюджета?
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А если будет ещё одно покушение на Кернеса,то его могут оправдать, вот Зайцева с Харькова тоже устала ходить в суд,суды как то всё умело затягивают и думают что все люди помрут и все забудут за Керноса,Ефремова ,Зайцеву и др
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Сразу бы ехал на Ростов да и успокоился бы.
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Що далi в наступне засiдання буде куме?
-Вспышка на солнце.Як вариант Кернес не з'явився в суд через "страх за життя і здоров'я" - Цензор.НЕТ 7408
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКернес не явился в суд из-за "страха за жизнь и здоровье"
 
 
 
 
 
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