EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Экономика
  148  6
Все про:железная дорога (1090) тарифы (1566)

 Нужен новый закон "О железнодорожном транспорте" с реформированием системы тарифообразования, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко

У Украины есть потенциал для того, чтобы отечественная железная дорога догнала немецкую и французскую железные дороги, но для этого ей необходимо совершить ряд шагов.

Об этом сообщил в интервью 112.ua глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

Так, по его словам, сейчас требуется новый закон "О железнодорожном транспорте".

"Отрасль (ж/д перевозок, – ред.) требует нового закона Украины "О железнодорожном транспорте" с европейской системой управления отраслью и базовыми принципами для формирования конкурентной модели рынка ж/д услуг", - заявил Криворучко.

По словам Криворучко, требуется прагматичная и системная работа с основным фокусом на реформировании системы тарифообразования (изменение экономической бизнес-модели), допуск частной тяги (начало формирования конкурентного рынка).

Также, по словам эксперта, в законе необходимо актуализировать ответственность монополиста перед грузоотправителем за соблюдение сроков доставки, так как на сегодня это большой и проблемный вопрос.

Источник: https://censor.net.ua/n3109464
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всё. Кодовое слово "реформы" прозвучало. Будут грабить!
 показать весь комментарий
 
 
а что скажет Глава собственников постельного белья?
 показать весь комментарий
 
"глава" ассоциации собственников Г А Н Д О Н О В ...ЗЛОДЮГИ
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНужен новый закон "О железнодорожном транспорте" с реформированием системы тарифообразования, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко
 
 
 
 
 
 вверх