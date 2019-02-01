 Ростовский суд разрешил вызвать скорую политзаключенному Грибу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На заседании Гриб рассказал, что его беспокоит боль в животе и головная боль. Он также рассказал, что его на неделе вывозили в Областной клинический диагностический центр, в котором посоветовали дополнительный осмотр специалистами.

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"Я прошу вас быть гуманными и отложить заседание хотя бы на два дня, до следующей недели", - сказал политзаключенный, держась рукой за живот.

Его адвокат Марина Дубровина на заседании зачитала медицинское заключение профессора Василия Притулы. В нем говорилось о резком прогрессировании заболевания и необходимости операции в специализированном хирургическом учреждении Москвы или Берлина.

"В медицинских документах ни ождна жалоба не зафиксирована, хотя у Гриба уже зафиксированы серьезные изменения (в состоянии здоровья. - Ред.)", - сказала Дубровина.

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Судья сначала зачитал справку из СИЗО, в которой указано удовлетворительное состояние здоровья политзаключенного - "оснований для оказания неотложной помощи и освобождения из-под стражи нет". Впрочем, он все же согласился вызвать скорую.

Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".