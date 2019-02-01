 Ростовский суд разрешил вызвать скорую политзаключенному Грибу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
На заседании Гриб рассказал, что его беспокоит боль в животе и головная боль. Он также рассказал, что его на неделе вывозили в Областной клинический диагностический центр, в котором посоветовали дополнительный осмотр специалистами.
"Я прошу вас быть гуманными и отложить заседание хотя бы на два дня, до следующей недели", - сказал политзаключенный, держась рукой за живот.
Его адвокат Марина Дубровина на заседании зачитала медицинское заключение профессора Василия Притулы. В нем говорилось о резком прогрессировании заболевания и необходимости операции в специализированном хирургическом учреждении Москвы или Берлина.
"В медицинских документах ни ождна жалоба не зафиксирована, хотя у Гриба уже зафиксированы серьезные изменения (в состоянии здоровья. - Ред.)", - сказала Дубровина.
Судья сначала зачитал справку из СИЗО, в которой указано удовлетворительное состояние здоровья политзаключенного - "оснований для оказания неотложной помощи и освобождения из-под стражи нет". Впрочем, он все же согласился вызвать скорую.
Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.
Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
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7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.
По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.
Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".
он сидит не за криминал. Его обвиняют в терроризме. Поскольку никаких бомб он не планировал взрывать, это означает, что его держат там за любовь к Украине.
если докажешь что его взяли за воровство или убийство из корыстных или иных не политических убеждений - сообщи.
"Политзаключенный - это чел, сознательно и целенаправленно совершивший некие политические действия, именно за которые и был покаран. Какие осознанные политические действия совершил этот инвалид? Постарайся понять, я вовсе не сторонник скотского отношения к нему, но вещи стоит все же называть своими именами иначе само понятие политзаключенный будет вконец дискредитировано"
Речь идет об исходной мотивации, которой руководствовался человек.
по політичним мотивам (політичний) сидить - Сенцов...(хоча йому й пришили теракт)
щось я не чув від Гриба ніяких заяв пп "політичних темах"...
только при чём тут глупый пацан, поверивший в слова про любовь из лагеря блдского, кацапского народа