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 Ростовский суд разрешил вызвать скорую политзаключенному Грибу

Украинский политзаключенный Павел Гриб заявил о плохом самочувствии на судебном заседании в российском Ростове-на-Дону 1 февраля, и суд согласился вызвать ему скорую помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На заседании Гриб рассказал, что его беспокоит боль в животе и головная боль. Он также рассказал, что его на неделе вывозили в Областной клинический диагностический центр, в котором посоветовали дополнительный осмотр специалистами.

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"Я прошу вас быть гуманными и отложить заседание хотя бы на два дня, до следующей недели", - сказал политзаключенный, держась рукой за живот.

Его адвокат Марина Дубровина на заседании зачитала медицинское заключение профессора Василия Притулы. В нем говорилось о резком прогрессировании заболевания и необходимости операции в специализированном хирургическом учреждении Москвы или Берлина.

"В медицинских документах ни ождна жалоба не зафиксирована, хотя у Гриба уже зафиксированы серьезные изменения (в состоянии здоровья. - Ред.)", - сказала Дубровина.

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Судья сначала зачитал справку из СИЗО, в которой указано удовлетворительное состояние здоровья политзаключенного - "оснований для оказания неотложной помощи и освобождения из-под стражи нет". Впрочем, он все же согласился вызвать скорую.

Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".

Источник: https://censor.net.ua/n3109463
 
 
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Помощь дело. Но перестаньте юродствовать и сделайте одно из двух - сообщите, в чем его проявления политичности или прекратите называть его политзаключенным.
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Ты тугодум? Он заключен в России из политических соображений.
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Я высказываю свое личное мнение, а у тебя есть тоже право - хранить молчание
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с чего ты взял что имеешь право затыкать людям рты?

он сидит не за криминал. Его обвиняют в терроризме. Поскольку никаких бомб он не планировал взрывать, это означает, что его держат там за любовь к Украине.

если докажешь что его взяли за воровство или убийство из корыстных или иных не политических убеждений - сообщи.
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Я написал этот комент на другой ветке. Повторю здесь.
"Политзаключенный - это чел, сознательно и целенаправленно совершивший некие политические действия, именно за которые и был покаран. Какие осознанные политические действия совершил этот инвалид? Постарайся понять, я вовсе не сторонник скотского отношения к нему, но вещи стоит все же называть своими именами иначе само понятие политзаключенный будет вконец дискредитировано"
Речь идет об исходной мотивации, которой руководствовался человек.
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Повторяю. Его посадили в тюрьму по политическим мотивам. То, что он совершал или не совершал - не имеет значения. Причиной его заключения является политика. Конкретнее, политика геноцида против украинцев, политика уничтожения Украины как государства, Украины как страны, а украинцев как нации, которую Московия проводит уже четвёртое столетие подряд. Теперь яснее?
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Во всём мире есть немало политзаключённых, многие из них не совершали никаких политических действий, зачастую проявляли непокорность властям, критиковали их или просто открывали правду про их незаконные действия. Это всё не является политическими действиями. Есть ещё козлы отпущения типа Гриба, которых показательно наказывают ни за что с целью запугать потенциальных противников, и они точно не совершали никаких политический действий. Если для тебя всё это новость - не знаю, в каком глухом лесу ты сидишь, что нет доступа к мировым известиям. Почитай Бибиси, хотя бы, они пишут о подобных историях по всему миру.
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Относительно людей и их ртов. Я не причисляю к людям хамов, которые вместо дискуссии сообщают тебе, что ты тугодум. Ростовський суд дозволив викликати швидку політв'язню Грибу - Цензор.НЕТ 9542
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він сидить "по беззаконню", бо якась **** вчергове захотілась "вислужитись"...
по політичним мотивам (політичний) сидить - Сенцов...(хоча йому й пришили теракт)
щось я не чув від Гриба ніяких заяв пп "політичних темах"...
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Жаль хлопця. Став заручником садистської недоімперії. Садизм вищого ступеня. Викрали інваліда і другий рік повільно вбивають.
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Честно говоря, не могу понять, зачем Московия так откровенно демонстрирует свою фашистскую суть на весь мир. Надеются запугать?
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Мокша как была тюрьмой народов, так и осталась..
только при чём тут глупый пацан, поверивший в слова про любовь из лагеря блдского, кацапского народа
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРостовский суд разрешил вызвать скорую политзаключенному Грибу
 
 
 
 
 
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