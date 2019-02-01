 Злоумышленник устроил стрельбу из охотничьего оружия по полицейским в Черкасской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении сектора коммуникации полиции в Черкасской области.

По данным ведомства, вчера, 31 января, в Звенигородском районе группа следователей, следственного управления Главного управления Национальной полиции в Черкасской области осуществляла следственные действия по ряду уголовных производств. Во время проведения следственных действий на полицейских было совершено вооруженное нападение, которое совершил один из фигурантов данных уголовных производств.

"Злоумышленник осуществил несколько выстрелов из собственного охотничьего оружия в сторону полицейских. Нападающего задержали на месте происшествия, оружие изъяли", - сказано в сообщении.

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Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы. В настоящее время решается вопрос об объявлении данному лицу о подозрении и избрания ей меры пресечения.