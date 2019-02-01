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 Злоумышленник устроил стрельбу из охотничьего оружия по полицейским в Черкасской области

В Черкасской области задержали злоумышленника, который совершил вооруженное нападение на полицейских. Оружие изъято.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении сектора коммуникации полиции в Черкасской области.

По данным ведомства, вчера, 31 января, в Звенигородском районе группа следователей, следственного управления Главного управления Национальной полиции в Черкасской области осуществляла следственные действия по ряду уголовных производств. Во время проведения следственных действий на полицейских было совершено вооруженное нападение, которое совершил один из фигурантов данных уголовных производств.

"Злоумышленник осуществил несколько выстрелов из собственного охотничьего оружия в сторону полицейских. Нападающего задержали на месте происшествия, оружие изъяли", - сказано в сообщении.

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Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы. В настоящее время решается вопрос об объявлении данному лицу о подозрении и избрания ей меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3109461
 
   
 Топ комментарии
 
Я не знаю, що за справа, яку мусори розслідували. Тому висновки не можу зробити. В Україні ситуація з мусорами така, що вірити їм підстав нема, вони можуть відкрити справу по заказу, вони можуть відкрити справу, щоб сховати свої злочини, вони можуть відкрити справу за наказом згори... Тому НЕМОЖЛИВО по цим даним зробити висновок... Можливо, що той, хто стріляв, й справді злочинець, а можливо, що намагався захиститись від мусорськго безмежу, бо ствол то легальний, законний, чим справжні злочинці похвалитись не можуть...
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Вы нам подробности сообщите,может у человека опять отбирали имущество без судебного решения.
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який народ така й поліція
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А шо то я не видел указа об открытии сезона охоты ...
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В США подобных "охотников" тупо отстреливают.
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Жалко мужика! В полицейских конечно стреять нельзя, но в мусоров-то...
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Ну, так за мусорами- то надо ехать в *********...
Нахер ето украинскому полицейскому надо?
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Я не знаю, що за справа, яку мусори розслідували. Тому висновки не можу зробити. В Україні ситуація з мусорами така, що вірити їм підстав нема, вони можуть відкрити справу по заказу, вони можуть відкрити справу, щоб сховати свої злочини, вони можуть відкрити справу за наказом згори... Тому НЕМОЖЛИВО по цим даним зробити висновок... Можливо, що той, хто стріляв, й справді злочинець, а можливо, що намагався захиститись від мусорськго безмежу, бо ствол то легальний, законний, чим справжні злочинці похвалитись не можуть...
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Вы нам подробности сообщите,может у человека опять отбирали имущество без судебного решения.
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почему тогда не в судью?
вообще там про следственные действия говорится, а под них очень многое можно воткнуть, так что да, подробности не помешают.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗлоумышленник устроил стрельбу из охотничьего оружия по полицейским в Черкасской области
 
 
 
 
 
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