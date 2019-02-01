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 Имперская идеология, пропаганда коммунизма и разжигание религиозной вражды: Госкомтелерадио запретило ввоз 13 книг из РФ

В Госкомтелерадио не разрешили ввезти в Украину еще 13 книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора.Среди запрещенных книг есть и детские, в оформлении которых использована коммунистическая символика или символика государства-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио, передает Цензор.НЕТ.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу", ООО "Этниктрейд", ООО "Якабу Трейд", ООО "Форс Украина", ООО "Перо" и ООО "Издательство "Махаон-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 13 книг, в которых есть признаки пропаганды государства-агрессора", - сказано в сообщении.

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В Госкомтелерадио уточнили, что, в частности, не предоставлены разрешения на ввоз ряда детских книг, в оформлении которых использована коммунистическая символика или символика государства-агрессора. Среди таких книг - учебник английского языка для школьников российского издательства "Р-Плюс", который разрисован флагами вооруженных формирований РФ.

"Не будет распространяться в торговой сети Украины книга Никиты Непряхина "Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации", в которой примером "эффективных" аргументов служат цитаты Ленина и Сталина, что является прямой пропагандой коммунистической идеологии, запрещенной в Украине", - говорится в сообщении.

Эксперты не дали разрешения на ввоз и распространение в Украине книги Евгения Торчинова "Путь запредельного: Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния", которая пропагандирует государство-агрессора и разжигает межэтническую, религиозную рознь.

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Кроме того, отметили в Госкомтелерадио, в духе имперской идеологии государства-агрессора написана книга российского журналиста Андрея Шария "Балканы: окраины империй" (издательство "Азбука Аттика").

Эксперты также обратили внимание на то, что уже не первый раз российские издатели, выпуская книги авторов, которые ничего общего не имеют с идеями "русского мира", в предисловиях к ним пропагандируют имперскую идеологию и ее апологетов. В частности, предложенная украинским импортерам книга произведений Сергея Довлатова (издательство "Азбука Аттикус") содержит предисловие, в котором пропагандируется известный украинофоб Сергей Безруков, чье имя внесено Министерством культуры Украины в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

В Госкомтелерадио напомнили, что в прошлом году было предоставлено 97 отказов в выдаче разрешений на ввоз 477 тыясч экземпляров изданий антиукраинского содержания. Составлено 27 административно-хозяйственных протоколов о нарушении правил распространения издательской продукции. Сумма штрафных санкций составила 1005210 грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3109458
 
 
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Меня удивляет, что целый штат ,получающий немалые зарплаты,занимается хреновиной. Зачем читать,запрещать отдельные книги, если нужно было уже давно прекратить всю торговлю с агрессором? Куда только идут наши налоги...Это просто скотство и пир во время чумы. Такого бардака и бесхозяйственности, такого воровства и пох-изма никто нигде еще не видывал.
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Менше кацапських книг, ЗМІ, а особливо телеканалів і людина не буде перетворюватись на ватне зомбі.
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"Культурний" простір московської імперії продовжує домінувати в українському культурному просторі. Поки-що, на жаль. Будь-які заходи для відторгнення цього впливу тільки вітаються.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИмперская идеология, пропаганда коммунизма и разжигание религиозной вражды: Госкомтелерадио запретило ввоз 13 книг из РФ
 
 
 
 
 
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