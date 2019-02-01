 Увольнением Аласании Набсовет НОТУ уничтожил саму идею общественного телевидения, - Бутусов

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Так, журналиста возмутили причины увольнения Аласании, среди которых недостаточное и запоздалое освещение Крестного хода за единую поместную церковь в июле прошлого года, Генассамблеи ООН с участием президента Порошенко, а также Харьковского инвестиционного форума при участии главы государства.
"Что?! Это все важное, что они не осветили? То есть тысячи других информационных сообщений по резонансным вопросам - там все ок, а вот пропуск этих трех событий - уже основания увольнять? Просто смехотворно. Но смех этот не веселый", - отмечает Бутусов.
По его мнению, такой подход убивает всю независимость общественного телевидения и есть не что иное, как цензура.
"Смысл общественного телевидения был именно в независимости подачи новостей, в возможности редакторов самостоятельно определять приоритеты. А теперь Набсовет однозначно показал - уволили директора за то, что посмел не прислать камеру на мероприятие к президенту... То есть не концепцию канала критиковали, не качество программ, а не высылку камер на три мероприятия с президентом! Разве это профессионально? Нет, это цензура", - считает главред Цензор.НЕТ.
"Наблюдательный совет общественного телевидения себя серьезно дискредитировал этим решением. Увольнять тайным голосованием - значит разрушать принципы. Нужен профессиональный публичный диалог, других вариантов нет. Общественное телевидение создано за деньги налогоплательщиков на основании закона Украины. И если независимости общественного телевидения нет, то эти деньги у общества украдены политиками", - резюмирует Бутусов.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.
сильно умных - высечь
Аласания за два года своего бездарного менеджемента уничтожил саму идею "обществТВ"
https://news.pn/ru/public/197961
Профспілка НСТУ повідомила про факти зловживань з боку Зураба Аласанії. Йдеться, зокрема, про численні порушення трудового законодавства, розкрадання коштів, величезні зарплати та премії для керівництва та мізерні зарплати без належних надбавок для простих працівників, також про кумівство та призначення осіб без належної освіти та кваліфікації. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/02/01/profspilka_nstu_povidomyla_fakty_zlovzhyvannya_alasanii_na_suspilnomu__1500709
Аласания уверен, что языковой вопрос в Украине важен лишь для Москвы, расшатывающей ситуацию в регионе. Отечественные же политики, поднимающие эту тему, тем самым помогают Кремлю, "проворачивая нож в спине страны".Языковой вопрос важен для Москвы, которая расшатывает ситуацию в Украине. А наши политики им помогают, проворачивая нож в спине страны
Более того, медиа-менеджер уверен, что Украине еще 23 года назад стоило запустить русскоязычный государственный канал, который доносил бы до зрителей российских каналов украинскую точку зрения.
Впрочем, русский - не панацея: Украине в сфере медиа, по мнению Аласании, стоит научиться "говорить на универсальном языке". Лишь в таком случае можно будет "сшить" страну.
"Нам нужен канал классической музыки, детских программ и свой Discovery. Это куда человечнее, чем тупая пропаганда", - уверен глава НТКУ."
Источник: https://censor.net.ua/n3109421
Аласания опубликовал только ЧАСТЬ решения о его отстранении.
Пункты 4 и 5.
Почему не полный текст со всеми пунктами решения?
https://zik.ua/news/2019/02/01/profspilka_nstu_povidomyla_fakty_zlovzhyvannya_alasanii_na_suspilnomu__1500709
душить незалежні ЗМІ, душить свободу слова
А що, пане Садовий, вона стал такої ось тільки зараз ?
Пан Садовий чи ви до цих пір не знає, що Росія напала на Україну, загарбала 10% территорії, 20 % промисловості і 7 мільйонів населення, і продовжує вбивати українців? Нє?
Чи пана Садового непокоїть, те що він ПОТЕНЦІЙНО багато втрачає, не прорвашись до влади?