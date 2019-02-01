EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  850  34
Все про:Бутусов Юрий (1613) Аласания (69) НОТУ (48)

 Увольнением Аласании Набсовет НОТУ уничтожил саму идею общественного телевидения, - Бутусов

Решение Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины об увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания является наглядной иллюстрацией политического давления и цензуры.

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте также: Предлагаю отменить результаты голосования об увольнении Аласании как содержащие нарушения, - член Набсовета НОТУ Глибовицкий

Так, журналиста возмутили причины увольнения Аласании, среди которых недостаточное и запоздалое освещение Крестного хода за единую поместную церковь в июле прошлого года, Генассамблеи ООН с участием президента Порошенко, а также Харьковского инвестиционного форума при участии главы государства.

"Что?! Это все важное, что они не осветили? То есть тысячи других информационных сообщений по резонансным вопросам - там все ок, а вот пропуск этих трех событий - уже основания увольнять? Просто смехотворно. Но смех этот не веселый", - отмечает Бутусов.

По его мнению, такой подход убивает всю независимость общественного телевидения и есть не что иное, как цензура.

"Смысл общественного телевидения был именно в независимости подачи новостей, в возможности редакторов самостоятельно определять приоритеты. А теперь Набсовет однозначно показал - уволили директора за то, что посмел не прислать камеру на мероприятие к президенту... То есть не концепцию канала критиковали, не качество программ, а не высылку камер на три мероприятия с президентом! Разве это профессионально? Нет, это цензура", - считает главред Цензор.НЕТ.

Читайте также: Огромная ошибка вообще трогать Общественное ТВ в год выборов, - Ирина Геращенко об отставке Аласании

"Наблюдательный совет общественного телевидения себя серьезно дискредитировал этим решением. Увольнять тайным голосованием - значит разрушать принципы. Нужен профессиональный публичный диалог, других вариантов нет. Общественное телевидение создано за деньги налогоплательщиков на основании закона Украины. И если независимости общественного телевидения нет, то эти деньги у общества украдены политиками", - резюмирует Бутусов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Источник: https://censor.net.ua/n3109457
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наша с вами друзья задача,не дать этой банде уничтожить Украину !
 показать весь комментарий
 
 
Они уничтожают до выборов все то, что еще не уничтожили и недоуничтожили. Что ждать хорошего от банды?
 показать весь комментарий
 
 
Суспільне телемовлення перетворюється у ... шоколадне телемовлення.
 показать весь комментарий
 
 
а шо там було цікавого? нудотні непрофесійні та брехливі ролики бігуса?
 показать весь комментарий
 
 
А петя при других обстоятельствах вообще 0 шансов имеет, только методы овоща, хоть как то могут поддержать
 показать весь комментарий
 
 
- Все отняла у меня советская власть, - думал бывший попечитель учебного округа, - чины, ордена, почет и деньги в банке. Она подменила даже мои мысли! Но есть такая сфера, куда большевикам не проникнуть. Это сны, ниспосланные человеку богом… (с)
 показать весь комментарий
 
 
как показала практика, Аласания неудачный выбор для этой посады..
Аласания за два года своего бездарного менеджемента уничтожил саму идею "обществТВ"
 показать весь комментарий
 
 
Cвято место пусто не бывает. На место Аласании придет новый. Может, вместо московского крестного хода нам покажут крестный ход украинской православной церкви.
 показать весь комментарий
 
 
Все началось с савика шустера.Уже тогда на всю страну кто-то пробалоболил.Сейчас не имея ни единого шанса выиграть по честному,соевый вынужден пользоваться методами индюковича.Он просто по другому не умеет,така как воспитывался вместе с ним чучмой уродом.
 показать весь комментарий
 
 
цензурой было бы вмешательство государства.а так директора на своем собрании решили сменить главного директора Увольнением Аласании Набсовет НОТУ уничтожил саму идею общественного телевидения, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7453
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мелкая крыса Бутусов вонь развёл про дебила Аласанию и Про Президента. Ты мразь и мудак дырявый громко пукнуть и обосраться даже не можешь. Какой то жалкий визг и лепет опущенного лузера! Старайся дальше,терпила
 показать весь комментарий
 
 
Кацапські крики з курятника видають повністю ольгінського троля.
 показать весь комментарий
 
 
його все одно ніхто не дивиться, - багато брехні та непрофесіоналізму.
 показать весь комментарий
 
 
А зачем Украине РЕТРАНСЛЯТОРЬІ: Россия 1, Раша Тудей, Соловьева, Шария и Скабеевьіх?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, канешна, во все петя виноват! Почитайте, прежде чем комментировать

Профспілка НСТУ повідомила про факти зловживань з боку Зураба Аласанії. Йдеться, зокрема, про численні порушення трудового законодавства, розкрадання коштів, величезні зарплати та премії для керівництва та мізерні зарплати без належних надбавок для простих працівників, також про кумівство та призначення осіб без належної освіти та кваліфікації. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/02/01/profspilka_nstu_povidomyla_fakty_zlovzhyvannya_alasanii_na_suspilnomu__1500709
 показать весь комментарий
 
 
Аслания украинофоб который строит в Украине вторую россию с ее культурой и языком. Украинский язык как и Аваков учить не хочет принципиально. Государственные служащие обязаны во время службы говорить на государственном языке это нормально для любой страны но только не для Украины: "Руководитель Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания не замечает, на каком языке говорит во время телевизионных программ. И не видит какой-либо проблемы, если при этом переходит на русский.
Аласания уверен, что языковой вопрос в Украине важен лишь для Москвы, расшатывающей ситуацию в регионе. Отечественные же политики, поднимающие эту тему, тем самым помогают Кремлю, "проворачивая нож в спине страны".Языковой вопрос важен для Москвы, которая расшатывает ситуацию в Украине. А наши политики им помогают, проворачивая нож в спине страны
Более того, медиа-менеджер уверен, что Украине еще 23 года назад стоило запустить русскоязычный государственный канал, который доносил бы до зрителей российских каналов украинскую точку зрения.
Впрочем, русский - не панацея: Украине в сфере медиа, по мнению Аласании, стоит научиться "говорить на универсальном языке". Лишь в таком случае можно будет "сшить" страну.
"Нам нужен канал классической музыки, детских программ и свой Discovery. Это куда человечнее, чем тупая пропаганда", - уверен глава НТКУ."
 показать весь комментарий
 
И что тебе там не живется в Германии? Чего лезещь в Украину?
 показать весь комментарий
 
Отстраненный председатель правления Общественного вещания Зураб Аласания опубликовал часть текста проекта решения, на котором наблюдательный совет НОТУ основывает отстранение.
Источник: https://censor.net.ua/n3109421

Аласания опубликовал только ЧАСТЬ решения о его отстранении.
Пункты 4 и 5.
Почему не полный текст со всеми пунктами решения?
 показать весь комментарий
 
Профспілка НСТУ повідомила про факти зловживань з боку Зураба Аласанії. Йдеться, зокрема, про чисельні порушення трудового законодавства, розкрадання коштів, величезні зарплати та премії для керівництва та мізерні зарплати без належних надбавок для простих працівників, також про кумівство та призначення осіб без належної освіти та кваліфікації.

https://zik.ua/news/2019/02/01/profspilka_nstu_povidomyla_fakty_zlovzhyvannya_alasanii_na_suspilnomu__1500709

 показать весь комментарий
 
 
Происходит то, о чём я уже давно говорил - построение маленькой копии авторитарного кацапстана..со всеми сопутствующими атрибутами..
 показать весь комментарий
 
 
дорогой друг, человек разумный тем и отличается от овоща, что в процессе жизни переосмысливает свои убеждения...
 показать весь комментарий
 
 
Бутусов забоявся написати, що шоколадна мафія
душить незалежні ЗМІ, душить свободу слова
 показать весь комментарий
 
 
Просьба к ЦЕНЗОРу , напечатайте пожалуйста статью с ФИО членов нац совета , их краткие биографии , и кто , как голосовал .
 показать весь комментарий
 
 
Барыги, на которых ты работаешь, уничтожили уже много идей, Юра.
 показать весь комментарий
 
 
аби не скандали з тим Асанією, взагалі б про те суспільне телебачення і не чув.
 показать весь комментарий
 
По Радіо 1 постійно крутять рекламу Садового: «Це ж як треба владі красти, щоб зробити Україну найбідншою країною в Європі! »
А що, пане Садовий, вона стал такої ось тільки зараз ?
Пан Садовий чи ви до цих пір не знає, що Росія напала на Україну, загарбала 10% территорії, 20 % промисловості і 7 мільйонів населення, і продовжує вбивати українців? Нє?
Чи пана Садового непокоїть, те що він ПОТЕНЦІЙНО багато втрачає, не прорвашись до влади?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУвольнением Аласании Набсовет НОТУ уничтожил саму идею общественного телевидения, - Бутусов
 
 
 
 
 
 вверх