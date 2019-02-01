 Увольнением Аласании Набсовет НОТУ уничтожил саму идею общественного телевидения, - Бутусов

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Так, журналиста возмутили причины увольнения Аласании, среди которых недостаточное и запоздалое освещение Крестного хода за единую поместную церковь в июле прошлого года, Генассамблеи ООН с участием президента Порошенко, а также Харьковского инвестиционного форума при участии главы государства.

"Что?! Это все важное, что они не осветили? То есть тысячи других информационных сообщений по резонансным вопросам - там все ок, а вот пропуск этих трех событий - уже основания увольнять? Просто смехотворно. Но смех этот не веселый", - отмечает Бутусов.

По его мнению, такой подход убивает всю независимость общественного телевидения и есть не что иное, как цензура.

"Смысл общественного телевидения был именно в независимости подачи новостей, в возможности редакторов самостоятельно определять приоритеты. А теперь Набсовет однозначно показал - уволили директора за то, что посмел не прислать камеру на мероприятие к президенту... То есть не концепцию канала критиковали, не качество программ, а не высылку камер на три мероприятия с президентом! Разве это профессионально? Нет, это цензура", - считает главред Цензор.НЕТ.

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"Наблюдательный совет общественного телевидения себя серьезно дискредитировал этим решением. Увольнять тайным голосованием - значит разрушать принципы. Нужен профессиональный публичный диалог, других вариантов нет. Общественное телевидение создано за деньги налогоплательщиков на основании закона Украины. И если независимости общественного телевидения нет, то эти деньги у общества украдены политиками", - резюмирует Бутусов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.