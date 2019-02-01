 Ущерб из-за незаконной блокады Россией Азовского моря составил 10 млрд грн, - Омелян

Морской отрасли Украины в целом нанесен ущерб в объеме порядка 10 млрд грн из-за незаконной блокады Россией судоходства в Азовском море в конце прошлого года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд грн, если брать в совокупности и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная со строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря", - сказал Омелян.

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Он добавил, что сейчас наблюдается улучшение ситуации с проходом судов по Керченскому проливу, тогда как ранее суда ожидали в очереди по несколько суток.

Министр также сообщил, что в настоящее время в связи со сложившейся ситуацией и во избежание убытков судовладельцы начали переориентировать свои грузы в порты, расположенные в акватории Черного моря.

"Мы имеем сейчас угрозу другого характера, мы также ее прогнозировали - после этих событий судовладельцы неохотно предоставляют во фрахт свои суда, поскольку понимают риск убытков в случае возможного простоя судна. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими", - подчеркнул министр.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.