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 Политика Украины
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 Ущерб из-за незаконной блокады Россией Азовского моря составил 10 млрд грн, - Омелян

В настоящее время во избежание убытков судовладельцы начали переориентировать свои грузы в порты, расположенные в акватории Черного моря.

Морской отрасли Украины в целом нанесен ущерб в объеме порядка 10 млрд грн из-за незаконной блокады Россией судоходства в Азовском море в конце прошлого года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд грн, если брать в совокупности и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная со строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря", - сказал Омелян.

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Он добавил, что сейчас наблюдается улучшение ситуации с проходом судов по Керченскому проливу, тогда как ранее суда ожидали в очереди по несколько суток.

Министр также сообщил, что в настоящее время в связи со сложившейся ситуацией и во избежание убытков судовладельцы начали переориентировать свои грузы в порты, расположенные в акватории Черного моря.

"Мы имеем сейчас угрозу другого характера, мы также ее прогнозировали - после этих событий судовладельцы неохотно предоставляют во фрахт свои суда, поскольку понимают риск убытков в случае возможного простоя судна. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими", - подчеркнул министр.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3109453
 
 
 Топ комментарии
 
а какой ущерб от ротердам++?
кто-то посчитает????
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Документируйте все для подачи иска в Стокгольмский арбитраж. Будем опять кацапстан напяливать.
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чего волать, когда идёть война....?
к кому вопросы и закидоны?
о потерях?...
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а какой ущерб от ротердам++?
кто-то посчитает????
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Документируйте все для подачи иска в Стокгольмский арбитраж. Будем опять кацапстан напяливать.
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Арбитражный суд разбирает споры между юрлицами. Военные преступления и преступления против человечности рассматривает международный трибунал в Гааге.
Я имел в виду судебный спор "Нафтогаз против Газпрома".
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а может это к юрисдикции суда по мор.праву?
Всё равно... убытки есть - никто не спорит...по портам Азова...
а что скажешь за формулу ротердам ++?
А?
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чего волать, когда идёть война....?
к кому вопросы и закидоны?
о потерях?...
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С начала года состояние бизнесмена Рината Ахметова выросло на 830 млн долларов и на 1 февраля составляет 6,04 млрд долларов. Ахметов мог бы с другими олигархами начать с 2014 года на перешейке пролив для украинских судов ,а так заколачивает себе бабки за счёт последнего выдоха совдеповских предприятий ,которые скупил по дешовке
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а состояние "бизнесмена Петра Парашенко" - разве меньшими темпами "выросло"???
олигархи ещё большие враги Украины чем *********....
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Какая активная торговля.А Рени стоит пустой.
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Когда я уже прочитаю что действия Украины нанесли ущерб **********? Твари продажные, Вы собираетесь хотя бы противодействовать? Пока Пэтя и Ко только подмахивают и повизгивают... Збиток через незаконну блокаду Росією Азовського моря становить 10 млрд грн, - Омелян - Цензор.НЕТ 1703
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Скільки коштує ракетний залп по частині мосту московських орків, що проляга в терводах України?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУщерб из-за незаконной блокады Россией Азовского моря составил 10 млрд грн, - Омелян
 
 
 
 
 
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