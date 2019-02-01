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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (176) ВР (22622) выборы (20948) Гриценко Анатолий (1197) Садовый (370) Самопомич (864)

 Все готовы быть вместе, но есть амбиции, - Садовый заявил о предварительной договоренности об объединении "Самопомочи" с "Гражданской позицией" и другими политсилами

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый не видит проблем для объединения своей политической силы с другими партиями во время проведения парламентской избирательной кампании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я не вижу никаких проблем относительно объединения на парламентскую кампанию, и тут есть предварительная договоренность и "Гражданской позиции"... и "Силы людей" и "ДемАльянса", и Вакарчука (музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук. - Ред.), то есть все готовы быть вместе, но вы понимаете, ...это надо технологически построить, потому что есть амбиции, кто какое место будет занимать, кто какие обязательства друг перед другом имеет", - сказал Садовый в пятницу в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко принял предложение Садового о дебатах: Готов как сам, так и командами

Напомним, Садовый призвал кандидата в президенты главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко провести на следующей неделе публичные дебаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3109451
 
 
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Портфелей мало...а желащих много...и чем больше партий обьеденено...тем желающих больше...задача их поделить превращается в невыполнимую задачу...
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Вам ваши амбиции дороже судьбы Украины.Т.Е СТРАНА ДЛЯ ВАС ВТОРИЧНА
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Портфелей мало...а желащих много...и чем больше партий обьеденено...тем желающих больше...задача их поделить превращается в невыполнимую задачу...
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неужели амебы спорят о том кто из них "будет" президентом...
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если бы.. походу пока что самый адекватный кандидат.
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він якийсь наче трохи туповатий, чи пригальмований.
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был Садовый и нет Садового , связался с грицем - хана обоим
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был Садовый
та не было там о чем

клоуны с амбициями
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Вам ваши амбиции дороже судьбы Украины.Т.Е СТРАНА ДЛЯ ВАС ВТОРИЧНА
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пане Андрій! за квоти в уряді, в міністерствах, в судах і тд домовляйтесь! - за квоти!
квоти - це наше всьо!
не забудьте мене в квоти, я ж вам це підказав!?
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А вы, друзья как не садитесь, всё ж в президенты не годитесь.
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Надо бросить все чвари, обьединяться и побеждать , соя будет зубами держаться за корыто, и убрать её можно только всем вместе!!!!
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А Львів від сміття вже відчистив що в президенти преся? Чи вирішив Україну перетворити на смітник? Бо Африка далеко, а для Європи буде якраз куди сміття дівати.
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Всі готові бути разом, але є амбіції... все зжерти одному.
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Садовой если не вступит в альянс останется на обочине у кучи львовского мусора вместе с аферистом Семеном Семенченко. Він певне сподівався що за гроші Альфа-банку буде срати в душу тим українцям які за нього проголосували і вони йому це вибачать? Я один з таких. І більше за нього та його збіговисько я свій голос не віддам! Навіть "вітставної кози барабанщик" Гриценко більш гідна особа ніж підкацапний Андрійко. І не допоможе йому, як олігарху, навіть володіння 24 каналом.
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к выборам президента ввел бы еще одну поправку на будущее: во избежание использования админресурса под себя, президент страны в выборах участия принимать не имеет права...пусть на выборы идет в следующий раз
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Якщо Вакарчук створить свою партію і піде сам на вибори в ВР,то Самопоміч пролетить ,як фанера над Парижем!!!
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НУ А САМ ДУМАЕШЬ ГЛАВНЫМ СТАТЬ?
ОСТАЛЬНЫЕ ПУСТЬ БУДУТ ШЕСТЕРКАМИ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе готовы быть вместе, но есть амбиции, - Садовый заявил о предварительной договоренности об объединении "Самопомочи" с "Гражданской позицией" и другими политсилами
 
 
 
 
 
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