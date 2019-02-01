 За два месяца украинцы растаможили более 65 тысяч евроблях. До конца льготного периода осталось три недели, - Минфин

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов, информирует Цензор.НЕТ.
Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составила 4,1 млрд грн (из них 381,7 млн грн - пошлина, 1,242 млрд грн - НДС; 2,013 млрд грн - акцизный налог; 467 млн грн - средства, которые были добровольно уплаченные гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов).
По мере приближения конца срока льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5 действует до 22 февраля) граждане стали активнее легализировать свои автомобили. В течение последней недели в сутки в среднем осуществлялось таможенное оформление 3 тысяч транспортных средств.
Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.
а кузова для сборки китайского мусора налогом не облагаются
Они как плевали на законы, так и плюют на Правила Дорожного Движения, на свою безопасность, безопасность окружающих.
Насчет доступности авто, посмотрите и сравните цены новых авто хотя бы в той же польше.. Разница очень незначительна.
Давай к тебе придут и вынесут из квартиры все что у тебя есть, мотивируя это тем что они нищие и у них ничего нет. Ведь не кравиво получится,правда?!
Надо в первую очередь решать проблему коррупции в стране, проблему образования. Так как низкий уровень интелекта основной массы нашего населения порождает все проблемы.
на сколько больше средств попало бы в бюджет?