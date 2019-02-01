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 Политика Украины
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Все про:Минфин (1262) таможня (1365) евробляхи (100)

 За два месяца украинцы растаможили более 65 тысяч евроблях. До конца льготного периода осталось три недели, - Минфин

С 25 ноября по 31 января граждане Украины растаможили 65 142 автомобиля на иностранной регистрации, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 2015 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов, информирует Цензор.НЕТ.

Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составила 4,1 млрд грн (из них 381,7 млн грн - пошлина, 1,242 млрд грн - НДС; 2,013 млрд грн - акцизный налог; 467 млн грн - средства, которые были добровольно уплаченные гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов).

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По мере приближения конца срока льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5 действует до 22 февраля) граждане стали активнее легализировать свои автомобили. В течение последней недели в сутки в среднем осуществлялось таможенное оформление 3 тысяч транспортных средств.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Источник: https://censor.net.ua/n3109450
 
   
 Топ комментарии
 
Вообще то порохоботы тут рассказывали, что свалки будут, мол, старые корыта, бляхеры не люди. А, как заплатили петьке, так и машины уже не корыта и люди такие же За два месяца украинцы растаможили более 65 тысяч евроблях. До конца льготного периода осталось три недели, - Минфин - Цензор.НЕТ 5024
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это всего 2-3 % от общего количества
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да,блин,сложно,сц.ко...лишних 60000 гривен подарить не понятно кому и за что и накой.....
а кузова для сборки китайского мусора налогом не облагаются За два месяца украинцы растаможили более 65 тысяч евроблях. До конца льготного периода осталось три недели, - Минфин - Цензор.НЕТ 8975
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а так протестовали. Не все так сложно оказалось За два месяца украинцы растаможили более 65 тысяч евроблях. До конца льготного периода осталось три недели, - Минфин - Цензор.НЕТ 6814
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Если б не протестовали, хрена б наше правительство пошевелилось...
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так все одно, остались евробляхеры очень не довольны шевелением правительства.
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да,блин,сложно,сц.ко...лишних 60000 гривен подарить не понятно кому и за что и накой.....
а кузова для сборки китайского мусора налогом не облагаются
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никто их не заставлял покупать этот хлам.
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да...??не заставлял...лучше ездить ваз времен Ленки Брежнева))))))) Опуститесь с небес на землю!!!
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народ ОСОЗНАНО нарушал правила транзита, осознано нарушал законы. Я их каждый день вижу на дорогах. Есть конечно придурки на номерах любой регистрации, но на бляхах процент придурков почему то куда значительно выше.
Они как плевали на законы, так и плюют на Правила Дорожного Движения, на свою безопасность, безопасность окружающих.
Насчет доступности авто, посмотрите и сравните цены новых авто хотя бы в той же польше.. Разница очень незначительна.
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один вы ездите каждый день и конечно все видите.... а размер заработной платы в Польше и в Украине тоже видите???
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то что народ в массе своей нищий, не дает права нарушать законы.
Давай к тебе придут и вынесут из квартиры все что у тебя есть, мотивируя это тем что они нищие и у них ничего нет. Ведь не кравиво получится,правда?!
Надо в первую очередь решать проблему коррупции в стране, проблему образования. Так как низкий уровень интелекта основной массы нашего населения порождает все проблемы.
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я скажу ее нет вообще. Новые авто стоят столько же. Бушные до 5 лет - может дешевле на пару копеек.
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А как йулелюмпен кричал, что зубожили бляховоды не будут растамаживать За два месяца украинцы растаможили более 65 тысяч евроблях. До конца льготного периода осталось три недели, - Минфин - Цензор.НЕТ 3294
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Вообще то порохоботы тут рассказывали, что свалки будут, мол, старые корыта, бляхеры не люди. А, как заплатили петьке, так и машины уже не корыта и люди такие же За два месяца украинцы растаможили более 65 тысяч евроблях. До конца льготного периода осталось три недели, - Минфин - Цензор.НЕТ 5024
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Йулелюмпен, растаможат максимум до 10 % от общего количества блях, а остальные на помойки. Сейчас блях стало меньше в разы. Нет никаких мифических миллионов!!!
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в Украине 6,5 млн. автомобилей. Ты уверен что еще 1,2 млн. евроблях "сверху"? Это каждая 5-я машина. Ты такое количество наблюдеаешь?
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Как йулелюмпен замечу, что дебилы порохоботы читать и думать не умеют. Потому сейчас и растамаживают, что период и ставка льготные.
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неужели и эта акция "под выборы петралексеича"?
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три недели.только три недели.. и три миллиона евротаблиц.
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верно! все еще впереди..и протесты и забастовки и перекрытия. У людей не денег.. Центр Киева это не вся Украина
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В Украине всего 6,5 млн. машин. Ты хочешь сказать что евроблях 2-3 миллиона?
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Остальные 1 млн 900 тыс будут голосовать против ... перемога
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3 миллиона , 3 миллиона !!!! где ЭТОТ кандидат в президенты от бляховодов ???? до 100 тыщ. не дотянут (((( даже (((((
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.....надо вводить ОБЕЗАТЕЛЬНЫЕ техосмотры , как раньше были в ГАИ !!!! смертоносность от АВТОПРЫГОД зашкаливает !!!!
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.....и ***** КАЖДЫЙ год техосмотр. !!! а не ч\з год как было ((((( пускай вспомнят СОВЕТСКОЕ ГАИ !!! неумеете жить в НОРМАЛЬНОЙ стране .....
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Брехня... льготный период еще сохраняется... правда льгота уменьшается...
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Це взагалі ганебне явище, обкладати такими податками б\ушні автівки. Це ознака того, що в країні економіка в стані стагнації, і керівництво не в змозі іншими засобами наповнювати бюджет, ніж як такими захмарними податками... Наслідки будуть поганими...
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А какой налог при растаможке бушного авта в других странах?
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До кінця періоду барижної влади залишилось 2 місяці.
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70% цих розмитненних авто були придбані за кордоном в останні 2 місяці...
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Если так, то о каком зубажинни брешет Вана?
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Зубожіння - це коли одні дорогі авто купують, а іншим на хліб не вистачає, що в Україні і відбувається, і про що Вана каже.
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Вон оно чё! Оказывается разумные налоги люди готовы платить?
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да. выставь они сумму платежей в 30000 гривен,растаможили бы не 5% а 75%. Считать умеем?
на сколько больше средств попало бы в бюджет?
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откуда 30 тысяч? Зрадофилы же ныли что у людей-бляхеров на хлеб денег нет, а ты про 30 тыс. пишешь
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Зрадофилы вам говорят, что сколько б вы здесь не испражнялись, через два месяца соевой банде придет конец, и президентом будет или Зеленский, или Тимошенко.
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я пишу из личных наблюдений,так-как немного вращаюсь в автосфере в провинции
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А зачем это делать, и так проехать не возможно да и хлам этот не нужен в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа два месяца украинцы растаможили более 65 тысяч евроблях. До конца льготного периода осталось три недели, - Минфин
 
 
 
 
 
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