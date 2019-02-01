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 Политика Украины, Общество
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Все про:Бригинец (350) Гриценко Анатолий (1197) иск (472) суд (21735)

 Суд частично удовлетворил иск Гриценко о защите чести против нардепа Бригинца: Недостоверную информацию опровергнуть. ДОКУМЕНТ

Днепровский районный суд Киева признал недостоверной информацию, которую распространял народный депутат от БПП Александр Бригинец относительно кандидата в президенты и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом политик сообщил в Facebook, опубликовав соответствующее решение суда.

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"Перед Вами свежее решение суда, по моему иску к Бригинцу, депутату фракции БПП, которым ту их грязь против меня (уничтожил, распродал) признали недостоверной и унижающей мою честь, достоинство и деловую репутацию. Бригинца суд заставляет опровергнуть распространенную против меня грязь и взимает с него в мою пользу судебный сбор. Решение при этой власти, которая думает, что контролирует все и вся - справедливое, а потому беспрецедентное!" - написал Гриценко.

Суд частично удовлетворил иск Гриценко о защите чести против нардепа Бригинца: Недостоверную информацию опровергнуть 01
Суд частично удовлетворил иск Гриценко о защите чести против нардепа Бригинца: Недостоверную информацию опровергнуть 02

Суд частично удовлетворил иск Гриценко о защите чести против нардепа Бригинца: Недостоверную информацию опровергнуть 03

Источник: https://censor.net.ua/n3109445
 
   
 Топ комментарии
 
Ну если честно,то на том Бригинце пробы ставить негде. Суд частично удовлетворил иск Гриценко о защите чести против нардепа Бригинца: Недостоверную информацию опровергнуть - Цензор.НЕТ 1870
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ну а сейчас проиграет - такова жизнь унылого грища...не интересно
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Но ведь продавал же. Я лично покупал УАЗ со складского хранения. Товарищ купил шишигу и брдм. Списки с надлишковым майном гуляли по всей стране.
А корабль с танками, который пираты захватили?
А системы ПВО в Грузию? Туда же танки и БТРы
А имущество Одесского института сухопутных войск, включая землю?
Достаточно сравнить цифры до него и после него.
Может не он лично продавал, но без подписи министра обороны такое невозможно. За это никто ответственности не понёс. Пусть тогда озвучит кто именно продавал.
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точно так же как вы повторяете все опровергнутое жопой гнапа
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ВЛАДА в Україні НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ!! а поц гріцацуєв І ДОСІ ЦЬОГО НЕ ЗНАЄ?? Суд частково задовольнив позов Гриценка про захист честі проти нардепа Бригинця: Недостовірну інформацію спростувати - Цензор.НЕТ 3881
те що суд визнав брехнею ЧАСТИНУ НЕГАТИВНОЇ інформації про гріцацуєва не робить злодюжку янголом ... І ЦЕ Ж УСІ РОЗУМІЮТЬ.. піар його - ДУРНЯ Суд частково задовольнив позов Гриценка про захист честі проти нардепа Бригинця: Недостовірну інформацію спростувати - Цензор.НЕТ 4747
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Ну если честно,то на том Бригинце пробы ставить негде.
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Схоже, що у блоці панамських патріотів дуже підгорає!
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Гриценко еще ничего не выиграл, потому что решение не вступило в силу..
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Кае же так...этого не может быть...ведь все суды подконтрольны шакаладному...😀
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А где Губка Боб?
На обед пошел?
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Не всім суддям ноги ломають і палять накрадене, таке теж треба заробити непосильною. Суд частично удовлетворил иск Гриценко о защите чести против нардепа Бригинца: Недостоверную информацию опровергнуть - Цензор.НЕТ 2022 Суд частично удовлетворил иск Гриценко о защите чести против нардепа Бригинца: Недостоверную информацию опровергнуть - Цензор.НЕТ 7127
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пусть извинится на общественном телевидении.
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Того брагінця з косичкою бачити гидко, не те що слухати.
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ну а сейчас проиграет - такова жизнь унылого грища...не интересно
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Не интересно?
А что вам интересно?
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Но ведь продавал же. Я лично покупал УАЗ со складского хранения. Товарищ купил шишигу и брдм. Списки с надлишковым майном гуляли по всей стране.
А корабль с танками, который пираты захватили?
А системы ПВО в Грузию? Туда же танки и БТРы
А имущество Одесского института сухопутных войск, включая землю?
Достаточно сравнить цифры до него и после него.
Может не он лично продавал, но без подписи министра обороны такое невозможно. За это никто ответственности не понёс. Пусть тогда озвучит кто именно продавал.
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я лично у Гриценко купил 2 атомные бомбы и патефон!!!!
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Это не этот "мудрец" и кандидат Гриценко случаем?
Гриценко о НАТО: Зачем оно, такое членство?
Корреспондент.net, 25 сентября 2009, 16:22

Гриценко считает, что НАТО не защитит Украину
Глава комитета ВР по вопросам нацобороны и безопасности, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко, считает, что в ближайшие пять лет Украине не стоит поднимать вопрос вступления в НАТО.
==========
в ближайшие 5 лет....2009+5=2014
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Ну, подняли мы этот вопрос.
Что дальше?
Зачем выдавать желаемое за действительное?
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Для памяти о дальновидности политика Гриценко.Он после войны в Грузии 2008 года,КРИЧАТЬ должен был за НАТО,как Глава комитета ВР по вопросам нацобороны и безопасности.Сколько людей говорили,что Украина следующая.Как то так.
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порошенко утверждал, что нато нам пока не надо, и что?
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Ссылку в студию. Только не на помойки.ру
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а що ті хто до нього зараз мають претензії багато кричали у той час?)
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Фамилии и должности есть у Вас.Они тоже были Главами комитета ВР по вопросам нацобороны и безопасности Украины? И тоже настаивали на отзыве заявки Украины на вступление НАТО?
Это мягкое и теплое.
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Гриценко пока ничего не выиграл. Проигравшая сторона может подать апеляцию и виграть там. Опытные люди так и делают - специально проигрывают суд первой инстанции и выигрывают апеляцию. Т.е. специально доводят дело до апеляции, так как изменить решении апеляции очень сложно, можно (касация), но реально сложно.
Рано полковниквсепропало радуется
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А может и дали время в зеркало посмотреться Анатолию.В своем глазу бревна не увидать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд частично удовлетворил иск Гриценко о защите чести против нардепа Бригинца: Недостоверную информацию опровергнуть. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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