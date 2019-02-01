 Суд частично удовлетворил иск Гриценко о защите чести против нардепа Бригинца: Недостоверную информацию опровергнуть. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом политик сообщил в Facebook, опубликовав соответствующее решение суда.
"Перед Вами свежее решение суда, по моему иску к Бригинцу, депутату фракции БПП, которым ту их грязь против меня (уничтожил, распродал) признали недостоверной и унижающей мою честь, достоинство и деловую репутацию. Бригинца суд заставляет опровергнуть распространенную против меня грязь и взимает с него в мою пользу судебный сбор. Решение при этой власти, которая думает, что контролирует все и вся - справедливое, а потому беспрецедентное!" - написал Гриценко.
те що суд визнав брехнею ЧАСТИНУ НЕГАТИВНОЇ інформації про гріцацуєва не робить злодюжку янголом ... І ЦЕ Ж УСІ РОЗУМІЮТЬ.. піар його - ДУРНЯ
На обед пошел?
А что вам интересно?
А корабль с танками, который пираты захватили?
А системы ПВО в Грузию? Туда же танки и БТРы
А имущество Одесского института сухопутных войск, включая землю?
Достаточно сравнить цифры до него и после него.
Может не он лично продавал, но без подписи министра обороны такое невозможно. За это никто ответственности не понёс. Пусть тогда озвучит кто именно продавал.
контролирует гидрант
Гриценко о НАТО: Зачем оно, такое членство?
Корреспондент.net, 25 сентября 2009, 16:22
Гриценко считает, что НАТО не защитит Украину
Глава комитета ВР по вопросам нацобороны и безопасности, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко, считает, что в ближайшие пять лет Украине не стоит поднимать вопрос вступления в НАТО.
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в ближайшие 5 лет....2009+5=2014
Что дальше?
Зачем выдавать желаемое за действительное?
Это мягкое и теплое.
Рано полковниквсепропало радуется